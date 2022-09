GENÈVE – Le 6 septembre, les échevins de Genève ont recommandé l’approbation d’un accord de réaménagement de près de 70 000 $ par augmentation de taxes avec Isaac’s Upholstery and Furniture, 830 E. State St., pour aider les propriétaires d’entreprise à poursuivre les améliorations du site.

Agissant en comité plénier, les échevins ont voté à l’unanimité pour recommander l’approbation d’une entente de réaménagement de la phase 1 pour la restauration de la promenade de la rue Simpson et l’amélioration des terrains de stationnement privés. Le coût total sera de 69 828,50 $, selon les documents.

Les échevins genevois ont recommandé l’approbation d’un contrat de réaménagement de la majoration fiscale avec les propriétaires d’Isaac’s Upholstery and Furniture, 830 E. State St., Genève. L’entente obligerait la Ville à améliorer la promenade de la rue Simpson et à rembourser aux propriétaires 60 % de leurs frais d’amélioration des aires de stationnement. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Un district de financement par augmentation d’impôt est un outil de développement économique qui consacre les revenus de la taxe de vente et les revenus de l’impôt foncier supplémentaires générés dans le district pour payer les améliorations.

Yvette Cortez, la fille d’Isaac qui a fondé l’entreprise en 1976, a acheté l’entreprise et la propriété en 2017. Elle est PDG et designer. Cortez et son mari ont élargi les gammes de produits, amélioré les services et réorganisé l’espace de travail, a déclaré la directrice du développement économique, Cathleen Tymoszenko.

“La propriété se trouve dans le TIF 2 de réaménagement d’East State Street … établi en 2000. Et il arrive bientôt à son terme puisqu’il s’agit d’un TIF de 23 ans”, a déclaré Tymoszenko.

Les objectifs du projet comprennent l’amélioration de la qualité de vie, l’élimination de la détérioration/obsolescence et l’amélioration du paysage de rue, a déclaré Tymoszenko.

“Contribuer à maintenir le caractère et répondre aux besoins d’un quartier moderne sont ceux que je soulignerais”, a déclaré Tymoszenko.

Les travaux de la rue Simpson comprendront l’installation d’un trottoir, d’une bordure, de gazon et d’arbres sur la promenade à un coût estimé à 15 910 $ provenant du fonds d’allocation spéciale TIF 2, selon l’entente.

Il prévoit également un remboursement de 52 918,50 $, soit un peu plus de 60 % des coûts du projet de propriété privée pour l’asphaltage du stationnement, selon des documents.

Le parking est actuellement en gravier, avec un parking sur la promenade de la ville, ce qui est inférieur aux normes minimales du code, a déclaré Tymoszenko.

Isaac’s doit d’abord effectuer les améliorations du parking, puis demander un remboursement, conformément à l’accord.

Ce niveau de financement est nécessaire pour obtenir des améliorations qui répondent aux normes minimales du code, à quelques exceptions près qui seront examinées par la planification et le zonage pour une décision future du conseil municipal.

Tymoszenko a déclaré qu’il s’agissait d’une première étape pour aider les propriétaires à faire avancer leur projet ainsi que d’autres améliorations.

“Je pense que Genève aura de la chance de continuer à avoir Isaac’s comme une entreprise stable dans ce domaine”, a déclaré Tymoszenko. « Nous n’investissons pas dans une entreprise. Nous investissons dans un site et une propriété qui continueront d’être là, même si je me trompe et que l’entreprise ne continue pas.