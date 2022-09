Les échevins de Genève approuvent le nouveau système de localisation des défauts de câbles souterrains – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins genevois ont approuvé mardi une offre pour un système de localisation de défauts de câbles souterrains en remplacement d’équipements existants vieux de plus de 25 ans.

Un contrat de 32 884 $ a été attribué à The Von Corporation de Birmingham, en Alabama, la plus basse des trois offres pour le système, ont indiqué des responsables.

Selon une note du surintendant des services électriques Aaron Holton, l’équipement permet à l’équipe électrique de localiser l’emplacement d’un défaut dans le câble souterrain.

« Une fois localisés, les équipes peuvent creuser le câble et réparer le défaut. L’équipement actuel a plus de 25 ans et a été en service continu pendant cette période », a déclaré Holton. “L’équipement n’est plus pris en charge par le fabricant, les réparations et les pièces de rechange ne sont plus disponibles.”

L’équipement souterrain de localisation des défauts existant sera utilisé comme pièce de rechange jusqu’à ce qu’il soit considéré comme excédentaire, ont déclaré des responsables.