Les échevins de Genève acceptent le permis d’alcool pour le nouveau restaurant mexicain – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins genevois ont approuvé lundi un permis d’alcool pour un nouveau restaurant mexicain avec un bar à cocktails à Geneva Commons.

Hacienda Real, propriété de Carlos Arechiga, pourrait ouvrir cet hiver dans l’ancien emplacement du Bar Louie. Ce sera le 12e restaurant d’un groupe qui comprend Salsa Verde à St. Charles et Batavia.

“Plus nous avons grandi, plus mes frères et moi avons décidé de donner à l’entreprise des facettes et des visages différents”, a déclaré Arechiga. « En ce moment, nous jouons avec des concepts juste plus ludiques que nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous présenter. Nous sommes très conscients des normes élevées que vous avez pour les restaurants, les bars et les restaurants. Je détesterais que vous pensiez que ce sera un autre restaurant mexicain vendant des margaritas.

Hacienda Real vendra des margaritas, mais Arechiga a déclaré qu’il l’amènerait à “un niveau dont vous serez très fier”.

Ce sera sa deuxième Hacienda Real. Le premier a ouvert ses portes à Yorkville juste après la pandémie, a-t-il déclaré.

“C’est mon 12ème emplacement. Certains sont dans l’Indiana, d’autres dans l’Illinois ici, dans la banlieue ouest, principalement », a déclaré Arechiga.

La salsa verde est ce qu’Arechiga appelle le fast casual.

Hacienda Real sera un endroit où aller pour un dîner ou pour célébrer un anniversaire ou une remise de diplôme, a-t-il déclaré.

“J’ai hâte de vous montrer ce que je fais là-dedans”, a déclaré Arechiga.

Il a dit qu’il espère une ouverture en février, mais cela dépend de l’obtention de meubles et d’autres biens.

« Une grande partie de notre décoration, de nos meubles, etc., vient du Mexique. Nous travaillons donc avec de nombreux artisans qui créent nos tables et nos cabines, nos miroirs, des choses comme la verrerie », a déclaré Arechiga. “Quand je crée des restaurants, l’objectif n°1 que j’ai est d’avoir une heure et demie, deux heures pendant lesquelles vous allez être là, je veux que vous vous déconnectiez et que vous ayez l’impression d’être au Mexique.”

Arechiga a déclaré que sa famille avait grandi avec des taquerias, où vous commandez de la nourriture à un comptoir et venez la chercher.

“Mais nous sommes arrivés à un moment où nous avons dit à mon père, tu veux que nous fassions partie de l’entreprise, tu dois nous laisser jouer et apporter un peu plus de ce que nous voulons au Mexique”, a déclaré Arechiga. “Des choses comme une ambiance plus dynamique, un peu de musique, plus de flair dans le décor et la présentation et les boissons et tout ça.”