Les échelles salariales arrivent sur les offres d’emploi de NYC le 1er novembre – voici ce qu’il faut savoir

Après des mois d’attente, une législation historique concernant les quelque 4 millions de travailleurs du secteur privé de New York entre enfin en vigueur : À partir du 1er novembrela plupart des employeurs de la ville de New York seront tenus d’indiquer l’échelle salariale sur toutes les offres d’emploi, promotions et opportunités de transfert publiées. Les experts affirment qu’une législation qui favorise la transparence des salaires du côté de l’employeur est essentielle pour combler les écarts salariaux raciaux et entre les sexes. Et compte tenu de la taille et de l’échelle des employeurs à New York, associées à une nouvelle adoption du travail à distance, il est probable que l’impact de la nouvelle loi ira bien au-delà de la ville. Voici ce qu’il faut savoir.

Ce que la loi exige

La loi stipule spécifiquement qu’à partir du 1er novembre, “les employeurs qui annoncent des emplois à New York doivent inclure une échelle salariale de bonne foi pour chaque emploi, promotion et opportunité de transfert annoncés”. Une fourchette de “bonne foi” est celle que l’employeur “croit honnêtement au moment où il publie l’offre d’emploi qu’il est prêt à payer le(s) candidat(s) retenu(s)”, a déclaré la Commission des droits de l’homme de la ville de New York. Les employeurs doivent afficher le salaire minimum et maximum proposé pour un poste particulier lorsqu’il est répertorié sur un site d’emploi interne, ainsi que sur des sites externes tels que LinkedIn, Glassdoor, Indeed et d’autres plateformes de recherche d’emploi. Cela s’applique également à toute description écrite d’un poste vacant qui est imprimée sur un dépliant, distribuée lors d’un salon de l’emploi ou soumise à des petites annonces dans les journaux. L’exigence salariale est spécifique au salaire de base, qu’il soit annuel ou horaire, mais n’oblige pas les employeurs à énumérer des éléments tels que l’assurance maladie, les congés, les indemnités de départ, les heures supplémentaires, les commissions, les pourboires, les primes, les actions, la correspondance 401 (k) ou d’autres types de rémunération. Les plages doivent être spécifiques et ne peuvent pas être illimitées (par exemple, 15 $ de l’heure et plus).

À qui s’applique la loi

La loi s’applique aux entreprises de quatre employés ou plus (y compris le propriétaire ou l’employeur individuel) où au moins une personne travaille à New York. Il couvre les offres d’emploi appelant des salariés à temps plein ou partiel, des stagiaires, des travailleurs domestiques, des entrepreneurs indépendants ou toute autre catégorie de travailleurs protégés par la Loi sur les droits de l’homme de la ville de New York.

Il couvre les travailleurs à distance à New York, mais pas les entreprises qui embauchent en dehors de la ville

Le salaire doit être inclus dans les postes pour tout poste qui peut ou sera effectué, en tout ou en partie, à New York, que ce soit depuis un bureau, sur le terrain ou à distance depuis le domicile de l’employé. Cela signifie que la loi s’applique aux entreprises situées en dehors de la ville qui souhaitent publier des offres d’emploi pour le travail à distance pouvant être effectué depuis n’importe où aux États-Unis, y compris à New York. D’un autre côté, un employeur basé à New York n’aura pas à se conformer à la loi s’il annonce un travail qui sera spécifiquement effectué dans un endroit en dehors de la ville.

À quoi s’attendre le 1er novembre

Certaines grandes entreprises ont commencé à inclure leurs échelles de rémunération dans les offres d’emploi avant la date limite du 1er novembre. Les grands employeurs ont probablement de meilleures infrastructures et ressources pour que leurs échelles salariales soient déjà formalisées, et les inscrire sur les offres d’emploi “se fera plus ou moins du jour au lendemain”, explique Tony Guadagni, directeur principal de la recherche au cabinet de conseil Gartner. Les petites et moyennes entreprises peuvent mettre plus de temps à se mettre à niveau. Si une entreprise ne respecte pas la loi, les demandeurs d’emploi et les travailleurs peuvent porter plainte ou laisser un signalement anonyme au service de la ville. Commission des droits de l’homme, qui peut ouvrir une enquête. Les personnes ayant des réclamations contre un employeur actuel peuvent également intenter une action en justice devant un tribunal civil. Si une entreprise enfreint la loi, elle peut devoir verser des dommages-intérêts aux employés concernés, mettre à jour ses offres d’emploi, créer ou mettre à jour des politiques de rémunération, organiser des formations et prendre d’autres formes de recours. Ils bénéficieront cependant d’un peu de délai de grâce – la Commission n’imposera pas de sanction civile pour une première plainte tant que l’employeur montre qu’il a corrigé la violation dans les 30 jours. Sinon, les entreprises non conformes pourraient devoir payer des sanctions civiles pouvant atteindre 250 000 $.

Comment la loi de NYC pourrait affecter les salaires à l’échelle nationale