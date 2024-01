Les « échecs » du COVID ont entraîné des « taux de mortalité élevés » : British Medical Journal

Nouvelles





Les médecins ont publié un nouveau rapport accablant sur les « échecs » de l’Amérique pendant la pandémie de COVID, révélant que le fait de garder les écoles fermées plus longtemps que nécessaire et d’obliger les gens à porter un masque à l’extérieur a conduit le pays à connaître des taux de mortalité « incroyablement élevés » par rapport aux autres premiers. nations du monde.

Gavin Yamey, professeur à l’Université Duke, et Ana Roux, professeur à l’Université Drexel, ont déclaré que la pandémie « les échecs ont commencé au sommet » avec une mauvaise communication du gouvernement fédéral, qui a démontré une « incapacité surprenante à générer des informations fiables, à les communiquer en temps opportun et de manière cohérente et à les traduire. cela en une politique saine.

“L’absence de preuves opportunes et la communication tardive ou incomplète de ce qui était connu ont également conduit à des excès, qui ont eux-mêmes eu des conséquences néfastes”, ont écrit les chercheurs dans le British Medical Journal, accusant la division américaine entre les États et le gouvernement fédéral, ce qui, selon eux, signifiait que l’expérience des Américains face à la pandémie « dépendait du code postal ».

Les experts ont cité des erreurs telles que le maintien des écoles fermées pendant une période plus longue que nécessaire et l’obligation pour les gens de porter un masque à l’extérieur et de se tenir à six pieds les uns des autres.

Les « échecs » de l’Amérique pendant la pandémie de COVID « ont commencé au sommet » avec une mauvaise communication du gouvernement fédéral aggravée par la portée excessive de l’État, a constaté le British Medical Journal. AFP via Getty Images

Dans certains États dirigés par les démocrates, les écoles ont été fermées même après que des recherches ont montré qu’elles pouvaient rouvrir en toute sécurité avec la mise en place de mesures de santé publique appropriées, comme une meilleure ventilation.

En conséquence, selon l’étude, les enfants n’ont pas pu apprendre et socialiser, ainsi que la capacité d’acquérir une immunité naturelle contre d’autres virus en interagissant avec leurs pairs.

Certains États libéraux ont également maintenu la fermeture des parcs, des terrains de jeux et des plages malgré des recherches scientifiques montrant qu’il était peu probable que le COVID se propage à l’extérieur ou sur des surfaces – obligeant les gens à rester à l’intérieur avec peu ou pas d’interaction humaine.

Par la suite, les États-Unis ont connu des niveaux record d’obésité et de diabète, ainsi qu’une augmentation de l’hypertension artérielle et du cholestérol. un sondage Gallup qui a interrogé plus de 5 000 adultes dans les 50 États.

Lorsque les Américains étaient autorisés à sortir pendant la pandémie, ils devaient souvent porter des masques.

Les États-Unis ont maintenu les écoles fermées pendant une période plus longue que nécessaire et ont forcé les gens à porter un masque à l’extérieur malgré le manque de preuves scientifiques à l’appui de ces mesures, indique le rapport. Getty Images

Ces directives ont finalement été abandonnées en avril 2021, lorsque les Centers for Disease Control ont reconnu de plus en plus de preuves selon lesquelles la transmission extérieure du COVID est extrêmement rare et représente moins de 10 % des cas.

Les auteurs ont également souligné certaines des inégalités préexistantes en matière de soins de santé au pays, notamment les lacunes dans la couverture et l’accessibilité des soins de santé, l’absence de certains programmes sociaux disponibles dans d’autres pays et la protection des lieux de travail.

Les inégalités sociales et le racisme systémique ont aggravé la pandémie pour les Américains, affirment-ils.

De plus, ont-ils déclaré, « les services de santé des États et locaux étaient mal équipés pour intervenir dans la brèche » laissée par l’administration Trump « gâchant la réponse fédérale ».

Entre 2010 et 2019, le gouvernement fédéral a réduit le budget et le financement du CDC pour la préparation aux urgences de santé publique, et les dépenses par habitant pour les services de santé publique des États ont chuté de 16 % et pour les services de santé locaux de 18 %.

Lorsque les Américains étaient autorisés à sortir pendant la pandémie, ils devaient souvent porter des masques. Getty Images

En raison de ces facteurs, les États-Unis se sont « démarqués » parmi les nations du premier monde.

« Les États-Unis ont connu des taux de mortalité « incroyablement élevés » par rapport à leurs pairs. Les 1,16 millions d’Américains tués par le covid-19 représentent 16 % des décès mondiaux dans un pays qui compte 4 % de la population mondiale », indique le rapport.

“Un Américain sur trois connaît quelqu’un qui est décédé du covid-19, on estime qu’environ 300 000 enfants ont perdu un ou leurs deux parents, et il existe un fardeau important de covid long.”

Yamey et Roux appellent le pays à mettre en œuvre des réformes systémiques « qui, selon nous, devraient être au cœur des programmes des candidats à la présidentielle américaine de 2024 ».

“Le but de la série n’est pas de rejeter des reproches – il y a beaucoup de choses à faire – mais de regarder vers l’avenir et de définir les étapes critiques pour transformer la santé publique et la préparation aux États-Unis, et améliorer la santé de la population de manière plus large”, écrivent-ils.











