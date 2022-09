Les échecs du changement climatique en Australie ont violé les droits des autochtones

Les insulaires de Torres ont affirmé que les changements climatiques avaient des conséquences néfastes directes sur leurs moyens de subsistance, leur culture et leur mode de vie traditionnel.

L’Australie a violé les droits des peuples autochtones en ne les protégeant pas des effets du changement climatique.

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a tranché en faveur des indigènes insulaires de Torres qui avaient déposé une plainte contre l’Australie.

Les insulaires ont souligné des mesures telles que l’incapacité à améliorer les digues sur les îles ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’Australie a violé les droits des peuples autochtones en ne les protégeant pas de manière adéquate contre les effets du changement climatique, a jugé un organisme de surveillance des Nations Unies, ordonnant à Canberra de verser une indemnisation.

Dans une décision sans précédent, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a tranché en faveur des indigènes insulaires de Torres qui avaient déposé une plainte contre l’Australie pour son incapacité à s’adapter au changement climatique.

Les insulaires avaient souligné des mesures telles que l’incapacité à moderniser les digues sur leurs îles ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

“L’incapacité de l’Australie à protéger de manière adéquate les indigènes de Torres contre les effets néfastes du changement climatique a violé leurs droits de jouir de leur culture et d’être à l’abri d’ingérences arbitraires dans leur vie privée, leur famille et leur domicile”, a déclaré le comité dans sa décision publiée vendredi.

Huit ressortissants australiens et six de leurs enfants – tous des habitants autochtones de Boigu, Poruma, Warraber et Masig, quatre petites îles basses de la région australienne du détroit de Torres – ont déposé plainte en 2019.

Ils ont affirmé que les changements climatiques avaient des conséquences néfastes directes sur leurs moyens de subsistance, leur culture et leur mode de vie traditionnel.

De graves inondations ont détruit des tombes familiales et laissé des restes humains éparpillés sur leurs îles, ont-ils déclaré.

Ils ont également fait valoir que le changement climatique, avec de fortes pluies et des tempêtes, avait dégradé la terre et les arbres, réduisant la quantité de nourriture disponible grâce à la pêche et à l’agriculture traditionnelles.

Les îles pourraient “disparaître”

“L’avancée des mers menace déjà les habitations, ainsi que les lieux de sépulture et les sites culturels sacrés”, ont déclaré les demandeurs lorsqu’ils ont déposé leur plainte.

“De nombreux insulaires craignent que leurs îles ne disparaissent littéralement de leur vivant sans action urgente.”

Le comité, dont les 18 experts indépendants sont chargés de surveiller la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a conclu que l’Australie avait violé deux articles de la convention dans cette affaire.

Tenant compte du lien spirituel étroit des insulaires avec leurs terres traditionnelles, il a remis en question “le retard dans la construction de la digue” sur leurs îles et a jugé que le fait que l’Australie n’avait pas pris de mesures opportunes et adéquates pour les protéger avait conduit à la violation de leurs droits.

Le comité, dont les avis et les recommandations ne sont pas contraignants mais ont un poids de réputation, a appelé l’Australie à “réparer intégralement les personnes dont les droits du Pacte ont été violés”.

Le pays, a-t-il déclaré, devrait “fournir une compensation adéquate (aux insulaires) pour le préjudice qu’ils ont subi” et devrait également “engager des consultations significatives … pour mener une évaluation des besoins”.

Il devrait également mettre en œuvre les mesures nécessaires pour “assurer la continuité de l’existence sûre des communautés sur leurs îles respectives”, a-t-il déclaré.

Dans la décision, le comité a énuméré un certain nombre d’arguments de l’Australie, notamment que le changement climatique était un phénomène mondial attribuable aux actions de nombreux États et nécessite une action mondiale.

La décision pourrait également avoir des répercussions sur d’autres pays.

“Le Comité a créé une voie permettant aux individus de faire valoir leurs revendications là où les systèmes nationaux n’ont pas pris les mesures appropriées pour protéger les personnes les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique sur la jouissance de leurs droits humains”, a déclaré Helene Tigroudja, membre du comité, dans un communiqué. .

“Les États qui ne protègent pas les individus relevant de leur juridiction contre les effets néfastes du changement climatique peuvent violer leurs droits humains en vertu du droit international”, a-t-elle ajouté.