Les échecs devraient-ils être financés comme les autres sports au Canada?

Après qu’un Canadien soit devenu champion du monde d’échecs à un moment où l’attention du monde est attirée sur les échecs par des scandales de triche qui font la une des journaux, un défenseur du jeu explique pourquoi il mérite d’être financé en tant que sport au Canada.

Michael Hickson, un joueur d’échecs passionné et professeur agrégé de philosophie à l’Université Trent, dit qu’il est temps pour le Canada d’investir davantage dans le jeu et d’envisager de l’intégrer aux programmes scolaires.

“Les échecs ont une longue histoire au Canada et aux États-Unis, ce n’est pas comme si c’était nouveau dans ce domaine, mais ils n’ont pas eu la même visibilité que certains de nos autres sports préférés”, a déclaré lundi Hickson à Your Morning de CTV. .

Shawn Rodrigue-Lemieux, 18 ans, de Montréal, a non seulement remporté le titre de champion du monde des moins de 18 ans en septembre, mais il pourrait aussi devenir le plus jeune Québécois de l’histoire à remporter le titre de «grand maître», le titre le plus élevé qu’un joueur d’échecs pourrait ont.

Pour devenir un «grand maître», les joueurs doivent atteindre trois normes, notamment recevoir une note de 2 500 points à un moment donné de leur carrière, et deux «normes» qui sont des niveaux de performance élevés classés par la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Hickson dit que le Canada peut apprendre de pays comme la Russie, où les organisations d’échecs reçoivent un financement gouvernemental par l’intermédiaire du ministère des Sports, ou l’Arménie, qui a intégré l’apprentissage du jeu au programme des écoles publiques en 2011.

Hickson pense que les échecs devraient être enseignés à l’école, car ils peuvent favoriser le développement des compétences interdisciplinaires des enfants, les forçant non seulement à penser de manière critique, mais aussi à apprendre à résoudre des problèmes en regardant sous différents angles.

“C’est ce que font les échecs,” dit-il. “Cela vous présente un problème concret qui doit être résolu, mais vous ne le résoudrez jamais si vous pensez à partir d’une discipline, vous devez penser à partir de toutes les perspectives différentes.”

Sport Canada ne considère pas les échecs comme un sport parce que ce n’est pas un jeu physique, mais Hickson dit que cela peut toujours être extrêmement épuisant physiquement et mentalement, car les tournois consistent en plusieurs parties par jour, chaque partie pouvant durer jusqu’à cinq heures.

“J’ai aussi pratiqué d’autres sports physiques comme le hockey, le basket-ball et le tennis et je peux vous dire qu’il n’y a pas d’épuisement comme celui d’un tournoi d’échecs”, a-t-il déclaré.

Bien que le Canada ait eu plusieurs grands maîtres dans le passé, selon la FIDE, il n’y a actuellement aucun joueur canadien classé parmi les 100 meilleurs joueurs pour octobre 2022. De plus, le Canada est classé 34e au monde en fonction des notes moyennes des 10 meilleurs pays. joueurs.