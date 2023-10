Cela fait maintenant plus de deux semaines qu’une nouvelle guerre a commencé à Gaza. Plus de 6 500 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens incessants et 1 400 Israéliens sont morts dans l’attaque du groupe de résistance palestinien armé Hamas contre le sud d’Israël.

En observant la couverture médiatique de ces événements, j’ai été frappé par la différence marquée entre la façon dont les meurtres de civils ont été couverts par les deux camps.

De nombreux médias occidentaux insistent sur l’immoralité du meurtre et de la brutalité des civils israéliens, comme le Hamas l’a sans aucun doute fait, tout en atténuant l’immoralité du meurtre aveugle de civils palestiniens par l’armée israélienne en bombardant en tapis la bande de Gaza.

Dans un remarquable interview sur BBC Newsnightlorsque Husam Zomlot, chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, a déclaré que sept membres de sa famille avaient été tués par les bombes israéliennes, la réaction de son interlocuteur a été de présenter des condoléances superficielles et de proclamer immédiatement que « vous ne pouvez pas tolérer le meurtre de civils en Israël ».

Zomlot n’avait pas présenté sa tragédie personnelle comme une justification des atrocités du Hamas mais comme une réponse à une question directe sur ce qui leur était arrivé. Pourtant, ce faisant, il lui était désormais demandé de condamner, non pas ceux qui les avaient assassinés, mais ceux qui en avaient tué d’autres.

Il convient de noter que dans toutes les interviews que j’ai regardées d’Israéliens qui ont également perdu des êtres chers, je n’en ai pas rencontré une seule où l’on ait demandé aux victimes si elles toléraient les actions de leur gouvernement ou si elles désavouaient l’étiquetage des Palestiniens par le gouvernement. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, les a qualifiés d’« animaux humains ». Personne n’a été invité à condamner ce que certains sont de manière controversée décrivant comme un génocide en cours et l’expulsion de civils à Gaza.

« Nous sommes conditionnés à ne pas voir l’humanité palestinienne parce que le colonialisme, la suprématie blanche et l’islamophobie restent le prisme dominant à travers lequel les États, les institutions, les peuples et les médias occidentaux perçoivent le monde (même si les intérêts géopolitiques sont, bien entendu, également en jeu). ) », éditorialise The New Humanitarianopposant la glorification de la résistance ukrainienne à l’invasion russe à la délégitimation de la lutte palestinienne contre l’invasion, la dépossession et le nettoyage ethnique.

Peu de médias ont pris la peine de demander comment plus de deux millions de personnes ont pu être entassées dans une petite bande ou de discuter du blocus de 16 ans qui a transformé le territoire en ce qui est largement reconnu comme une prison à ciel ouvert.

Ces insuffisances et distorsions dans la couverture médiatique de la guerre à Gaza reflètent une réalité souvent obscurcie par les affirmations d’« objectivité journalistique ». La vérité est que le pouvoir discrétionnaire des journalistes sur ce qui peut être publié n’a jamais été absolu ; elle a toujours été limitée par les valeurs et la culture de la société dans laquelle ils opèrent.

Le regretté éthicien américain des médias John Calhoun Merrill affirmait que « le journalisme d’une nation ne peut pas dépasser les limites permises par la société ; en revanche, elle ne peut pas être très en retard ».

Reconnaître la manière dont la culture interagit avec le journalisme est la clé pour comprendre ces préjugés, dont beaucoup sont ancrés dans l’histoire. Ce que nous voyons dans la couverture de la guerre à Gaza est, en premier lieu, une démonstration des limites sociétales largement méconnues imposées au journalisme.

Il y a une censure évidente. Les opinions qui humanisent les Palestiniens ou qui s’écartent de la ligne officielle de soutien inconditionnel à Israël ont été supprimées. Il y a eu des mesures répressives contre les manifestations et les expressions de solidarité avec les Palestiniens, des menaces d’arrestation de personnes qui arboraient le drapeau palestinien et des tentatives de la part des grandes entreprises technologiques de supprimer ou d’interdire les contenus pro-palestiniens.

Un rapport du programme Listening Post d’Al Jazeera suggère que les rédacteurs des rédactions américaines découragent toute tentative visant à fournir un contexte aux attaques du Hamas, car cela serait désagréable pour le public.

Toutefois, la censure n’est pas une explication suffisante. Comme l’a dit Merrill, le journalisme « ne peut pas être très loin derrière » la société. L’éthique du journalisme ainsi que les principes et valeurs moraux qui la sous-tendent n’appartiennent pas uniquement aux journalistes. Ils reflètent plutôt les attentes de la société vis-à-vis des médias.

Essentiellement, les reportages sur Israël et Gaza nous en apprennent davantage sur les journalistes eux-mêmes et les cultures dont ils sont issus que sur les événements de la région.

Historiquement, l’antisémitisme et l’islamophobie constituent une caractéristique bien documentée de la pensée culturelle occidentale. Les Juifs étaient autrefois racialisés et altérés de la même manière que les musulmans le sont aujourd’hui, régulièrement soumis à des pogroms. Cependant, au lendemain des horreurs de l’Holocauste, l’antisémitisme a été largement dénoncé dans la culture occidentale comme étant inacceptable et odieux.

En revanche, les sentiments anti-arabes et islamophobes en Occident n’ont jamais été censurés de la même manière. Au cours des dernières décennies, ils ont été encore alimentés par la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis, qu’Israël a utilisée pour encadrer son propre conflit avec les Palestiniens.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que de nombreux Occidentaux semblent croire que la reconnaissance de l’humanité des Juifs doit aller de pair avec la déshumanisation de ceux qui sont codés comme musulmans ou arabes (les catégories sont presque toujours confondues dans l’imaginaire occidental). .

L’insistance sur le « droit » d’Israël de se défendre même face aux atrocités indéniables qui remontent à sa création reflète la perception occidentale selon laquelle la mort de civils arabes est un prix acceptable pour la sécurité et la tranquillité d’esprit d’Israël.

En revanche, même tenter de mentionner le contexte dans lequel les décès de civils israéliens se sont produits est considéré comme un geste scandaleux – comme l’a récemment découvert le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres lui-même.

Les reportages des médias occidentaux reflètent cet horrible calcul culturel – l’exigence unilatérale de condamnation, l’individualisation et l’humanisation de la tragédie israélienne sont juxtaposées à la représentation de la tragédie palestinienne dans un langage passif et vécue par des masses indifférenciées.

Le calcul est également apparent dans l’imagerie de la mort. Les médias sociaux et les reportages télévisés sont inondés d’images graphiques de Palestiniens morts, mais relativement peu d’images d’Israéliens morts. Des mots et des descriptions tels que « bébés décapités » sont présumés suffisants pour exprimer l’horreur de la mort israélienne. L’horreur de la mort palestinienne doit cependant être démontrée par des images sanglantes.

On rappelle constamment au public que le Hamas a été désigné comme organisation terroriste par les gouvernements occidentaux, mais pas que les groupes de défense des droits de l’homme et l’ONU ont décrit Israël comme un régime d’apartheid.

La critique des actions israéliennes, ou même la tentative d’humaniser leurs victimes, sont codées comme des expressions d’antisémitisme, qui entraînent une sanction culturelle bien plus lourde que le sentiment anti-arabe.

Cela dit, il est important de garder à l’esprit que la culture est en soi un concept collectivisant et trouble et qu’il ne faut pas supposer que les concepts culturels sont défendus ou acceptés par tous ceux qui s’identifient comme faisant partie de la culture.

Les immenses manifestations de soutien aux Palestiniens qui ont lieu en Europe et en Amérique du Nord en sont un exemple. Le fait est cependant que la culture influence les attitudes, l’éthique et le cadrage des médias ainsi que limites sur ce que les journalistes peuvent faire.

Les professionnels des médias doivent prendre connaissance des faits et repenser l’éthique et les pratiques professionnelles forgées à l’époque où les journalistes rapportaient l’information en grande partie à un public qui leur ressemblait et pensait comme eux.

Aujourd’hui, alors que les informations sont instantanément diffusées dans le monde entier, les angles morts culturels peuvent se manifester par des pratiques contraires à l’éthique, notamment pour justifier le génocide et le nettoyage ethnique. Ils devraient écouter et prendre au sérieux les propos répétés plaintes concernant leur reportage et leur cadrage. Cela nécessite un certain degré de conscience de soi que, malheureusement, beaucoup n’ont pas réussi à démontrer jusqu’à présent.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.