Les échecs de sécurité avant la première tentative d’assassinat de Trump détaillés par le groupe de travail de la Chambre

WASHINGTON — Les services secrets n’ont pas correctement planifié et coordonné avec les forces de l’ordre locales avant rassemblement électoral de l’ancien président Donald Trump le 13 juillet, où on lui a tiré dessusn an assassinat tentativeindique un nouveau rapport.

Le rapport intérimaire du Un groupe de travail de la Chambre enquête sur la tentative on La vie de Trump ce jour-là affirme que la première phase de l’enquête « montre clairement un manque de planification et de coordination entre les services secrets et leurs partenaires chargés de l’application des lois avant le rassemblement ».

Ces conclusions, a déclaré le panel bipartisan, étaient basées sur 23 entretiens transcrits avec les forces de l’ordre locales, des milliers de pages de documents et des témoignages de l’audience publique du groupe de travail en septembre, a indiqué le groupe de travail dans un communiqué.

Le jour du rallierle groupe de travail a déclaré qu’il aurait pu y avoir des opportunités dans lesquelles «les agents chargés de l’application des lois au niveau fédéral, étatique et local auraient pu engager Thomas Matthew Crooks à plusieurs moments cruciaux.» Mais le rapport indique que «des lignes de communication fragmentées ont permis aux escrocs d’échapper aux forces de l’ordre et Finalement, j’ai grimpé sur le toit du complexe AGR et tiré huit coups de feu sur la scène du rassemblement et sur la foule, tuant un participant au rassemblement et en blessant trois autres, dont l’ancien président Trump.

Un officier du département de police du canton de Butler a déclaré au groupe de travail qu’il avait été aidé à monter sur le toit du complexe AGR par un autre officier et qu’il avait repéré le tireur avec l’arme, affirmant que Crooks « avait pointé son arme à feu vers mon visage » et avait un cartable et des chargeurs d’armes. Il a déclaré qu’il était tombé au sol et avait immédiatement indiqué par radio que la personne suspecte sur le toit était armée.

L’agent qui a aidé son collègue à monter sur le toit a déclaré au groupe de travail : « J’essaie de le faire monter sur le toit. Il est plutôt sur le côté, mais il est là-haut. Il redescend en criant : « IL Y A UN AR ! UN AR! UN MEC AVEC UN AR ! »

« À ce jour, le groupe de travail n’a reçu aucune preuve suggérant que ce message soit parvenu aux détails de l’USSS de l’ancien président avant les coups de feu », a indiqué le groupe de travail dans son rapport.

L’ancien président Donald Trump lors du rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet.

Au moment où les informations sur le tireur sont parvenues au poste de commandement des services secrets, le groupe de travail a déclaré : « Les escrocs étaient sous surveillance de l’État et des partenaires locaux des services secrets depuis environ 40 minutes. »

Les services secrets n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Le rapport détaille le manque de coordination entre les forces de l’ordre dans la matinée du 13 juillet, avant le rassemblement. L’unité des services d’urgence du comté de Butler a organisé son propre briefing, par exemple, tout comme le département de police du canton de Butler, mais le groupe de travail a déclaré : « Les services secrets n’ont participé à aucun des deux briefings ». Il n’y a pas non plus eu de séance d’information plus large entre les services secrets et les autres forces de l’ordre, a indiqué le groupe de travail.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a déclaré lundi dans un communiqué que les échecs en matière de sécurité étaient « choquants et inexcusables ». Il a noté que le groupe publiera son rapport complet en décembre.

« Le Congrès ne négligera aucun effort pour obtenir la vérité et la justice pour les victimes de cet après-midi fatidique », a-t-il déclaré. « Le Groupe de travail continuera à travailler sans relâche pour garantir qu’un échec sécuritaire de cette ampleur ne puisse plus jamais se reproduire. »

Le groupe de travail a déclaré qu’il était toujours en train de mener plus de 20 entretiens transcrits avec des responsables fédéraux et d’autres personnes susceptibles d’avoir plus d’informations sur ce qui s’est passé le 13 juillet. Il enquête également sur la tentative d’assassinat présumée contre Trump sur son terrain de golf à West Palm Beach. , Floride, le 15 septembre. Le panel a demandé des informations et des dossiers aux services secrets, au FBI et au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com