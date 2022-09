Les échecs de Poutine sur le champ de bataille offrent au monde l’occasion d’intensifier ses efforts pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine

Le monde entre dans le moment du danger maximum – et en même temps du maximum d’opportunités – dans la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, qui en est maintenant à son septième mois.

C’est le moment du danger maximum parce que Poutine échoue si dramatiquement dans la poursuite de son obsession délirante – qui l’a incité à lancer une invasion majeure de l’Ukraine le 24 février – qu’il pourrait reconstruire une notion moderne de l’empire russe avec Kyiv comme sa pièce maîtresse et comme son héritage.

Alors que le courage et la résilience ukrainiens transforment son orgueil en humiliation, le danger augmente qu’il puisse se tourner vers des armes de destruction massive, y compris l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, pour contraindre l’Ukraine et confondre ses alliés à un moment où l’influence de Poutine s’érode et où il est à court d’options.

Cela présente un moment d’opportunité maximale pour les dirigeants mondiaux lors du rassemblement cette semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), le premier depuis que Poutine a lancé sa guerre. C’est l’occasion pour le président américain Joe Biden, aux côtés de ses alliés européens et asiatiques, de discuter ouvertement des dangers que la guerre de Poutine fait peser sur tout pays qui se soucie de la souveraineté nationale, de condamner les atrocités de guerre indiscutables de Poutine et d’influencer ceux qui restent à la clôture autour du monde qui n’ont ni condamné Poutine ni soutenu les sanctions à son encontre.

Il est décourageant que l’ONU, au lieu de se concentrer sur la meilleure façon d’arrêter le despote russe maintenant et avant les salaires d’hiver, se soit débattue avec la question de savoir si le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait être autorisé à parler par liaison vidéo à ce plus important rassemblement de dirigeants mondiaux. . La bonne nouvelle est que les membres de l’assemblée générale de l’ONU ont voté à 101 voix contre 7, avec 19 abstentions, pour donner aux Ukrainiens leur tribune.

La Russie, membre du Conseil de sécurité de l’ONU, avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour bloquer le discours. Ce n’est pas une surprise, car lorsque Zelenskyy s’est adressé virtuellement au Conseil de sécurité en avril, il a dit au groupe qu’il devait agir pour la paix immédiatement ou se “dissoudre” lui-même.

“Nous avons affaire à un État qui transforme le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU en un droit de tuer”, a-t-il ajouté. il a prévenu. Zelenskyy n’aurait pas pu être plus prophétique, disant que si l’ONU n’a pas réussi à arrêter Poutine, alors pour les pays qui vont de l’avant, ce ne serait pas le droit international qui définirait l’avenir mais plutôt la loi de la jungle.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la probabilité que Poutine utilise des armes nucléaires tactiques contre l’Ukraine – ou ordonne une autre action d’escalade impliquant des agents chimiques ou biologiques – a augmenté en proportion approximative avec les revers militaires croissants du despote russe sur le terrain.

Des scènes d’Ukraine cette semaine de Soldats russes – qui ont jeté leurs fusils, ont fui le champ de bataille à bicyclette et ont abandonné leurs uniformes pour se déguiser en locaux – faisaient tous partie d’une mosaïque d’échecs

L’implosion spectaculaire de l’armée de Poutine dans le sud et l’est de l’Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont repris au moins 2 320 milles carrés du territoire, a donné une nouvelle vie parler que Poutine n’a peut-être pas d’autre issue à une guerre perdue que par un Je vous salue Marie autodestructeur : les armes nucléaires.

Pour un dirigeant dont la revendication de leadership s’est toujours concentrée sur sa masculinité personnelle et son invulnérabilité politique, cette perception croissante de l’incompétence de son armée et de sa propre faiblesse met en danger son maintien au pouvoir.

Cela, à son tour, semble inciter à repenser à la fois la poignée de ses alliés et un groupe plus large de pays – l’Inde en tête d’entre eux – comme Poutine l’a appris lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai cette semaine à Samarkand. Modi a exprimé son inquiétude face à la guerre en dire publiquement à Poutine que “l’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous en ai parlé au téléphone”.

La rencontre de Poutine cette semaine à Samarcande avec le président chinois Xi Jinping n’a pas non plus soulagé Poutine. En effet, Poutine a peut-être commencé à voir les limites de ce que les deux hommes avaient appelé leur relation “sans limites” dans une déclaration juste avant les Jeux olympiques de Pékin et avant que Poutine ne lance sa guerre. “Nous comprenons vos questions et votre inquiétude” sur la guerre, Poutine Raconté Xi cette semaine.

La survie personnelle reste la plus haute priorité pour les autocrates. Pour Poutine, cela doit être une priorité maintenant. Ce qui est moins clair, c’est ce qui le garantirait. Une possibilité est le recours aux armes de destruction massive et notamment aux armes nucléaires tactiques.

Alors que le risque pour Poutine serait énorme, le monde doit être prêt pour cette éventualité. La meilleure façon de le faire serait de le devancer, de le dissuader et d’être proactif plutôt que réactif car le monde connaît son complot.

“Je crains [Putin’s Russia] va riposter maintenant de manière vraiment imprévisible, et des manières qui pourraient même impliquer des armes de destruction massive”, a déclaré Rose Gottemoeller, ancienne secrétaire générale adjointe de l’OTAN, Raconté BBC cette semaine.

Ce qui la préoccupe, c’est quelque chose qui prend de plus en plus d’importance dans la stratégie du Kremlin : des armes nucléaires tactiques qui pèsent quelques kilotonnes ou moins – certaines avec seulement un cinquantième du rendement de la bombe d’Hiroshima. De telles armes ne sont pas conçues pour atteindre Washington ou Berlin mais plutôt pour contraindre ou, comme le dit Gottemoeller, “pour amener les Ukrainiens, dans leur terreur, à capituler”.

Dans un Conseil atlantique”Mémo au président” Cette semaine, Matthew Kroenig tente de répondre à la question “comment dissuader l’utilisation du nucléaire russe en Ukraine – et réagir si la dissuasion échoue”.

“Une telle utilisation nucléaire”, écrit Kroenig, “pourrait faire progresser les objectifs militaires du Kremlin, saper les intérêts américains dans le monde et déclencher une catastrophe humanitaire inédite depuis 1945. Pour dissuader un tel désastre potentiel, les États-Unis devraient émettre des menaces publiques délibérément vagues de conséquences graves pour toute utilisation russe d’armes nucléaires et être prêt à donner suite à des frappes militaires conventionnelles contre les forces russes si la dissuasion échoue.”

Il est également essentiel que les États-Unis transmettent ce message en privé aux niveaux supérieurs et l’accompagnent du mouvement des forces conventionnelles pertinentes dans la région d’une manière qui souligne le sérieux des États-Unis.

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à l’UNGA, on espère qu’ils utiliseront la chance qu’ils ont d’écouter pleinement Zelenskyy.

La capacité de l’Ukraine à survivre en tant qu’État indépendant, souverain et démocratique a des implications considérables pour la communauté internationale que représente l’ONU.

De terribles dangers planent dans les semaines à venir. Cependant, les échecs de Poutine sur le champ de bataille et l’érosion croissante de sa position internationale offrent l’occasion de faire ce qu’il faut : accélérer et intensifier tous les efforts pour assurer la défaite de Poutine et la défense de l’Ukraine.

Si pas maintenant quand?

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.