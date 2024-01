Les échecs de l’ONU dans le conflit israélo-palestinien

Le 7 octobre 2023, des militants du Hamas et du Jihad islamique ont attaqué des bases militaires et des villes du sud d’Israël depuis Gaza, au cours desquelles environ 1 200 personnes—dont au moins 845 civils— ont été tués et plus de 5 000 blessés. Les militants ont également pris en otage quelque 240 Israéliens et ressortissants d’autres pays.

Israël a immédiatement lancé une attaque massive contre Gaza, une petite bande de terre de 140 miles carrés qui abrite 2,3 millions de personnes, pour la grande majorité des réfugiés et leurs descendants de Les expulsions d’Israël suite au conflit de 1948. Israël a commencé son occupation de Gaza en 1967, a maintenu une blocus presque complet de Gaza depuis 2007, et reste une puissance occupante telle que définie par le droit international.

Depuis le début des bombardements israéliens jusqu’au 18 janvier 2024, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires signalé au moins 24 620 Gazaouis tués et 61 830 Palestiniens blessés à Gaza. Environ 70 pour cent des victimes sont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza ; l’Organisation mondiale de la santé a indiqué qu’en moyenne, 160 enfants gazaouis ont été tués chaque jour pendant le premier mois du conflit. Depuis le 18 janvier également, 1,7 million de Gazaouis (85%) sont considérés comme des déplacés internes. L’ONU estime que plus de 500 000 personnes n’auront plus de logement où retourner après le conflit. Gaza reste entièrement assiégée par Israël, y compris des pannes d’électricité et un blocus de carburant, de nourriture, d’eau et de produits médicaux de première nécessité. 2,2 millions de personnes sont en danger imminent de famine.

Ce que le secrétaire général de l’ONU a appelé «une crise de l’humanité« C’est aussi une crise juridique. La guerre actuelle et son histoire reflètent l’échec du système des Nations Unies à prévenir et punir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Cependant, la responsabilité de prévenir les crimes les plus graves n’incombe pas seulement à l’ONU mais à l’ensemble de la communauté internationale, depuis les États jusqu’à la société civile – et c’est cette dernière qui doit poursuivre et punir ces crimes lorsque l’ONU ne parvient pas à le faire.

Des règles de guerre solides, des mécanismes d’application faibles

Les Conventions de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire – les règles universelles de la guerre – interdisent les sièges punitifs et les punitions collectives, les prises d’otages, la torture, les traitements cruels et inhumains, le ciblage des civils et des infrastructures civiles, ainsi que le déplacement forcé des populations civiles. Ils exigent que toutes les parties veillent à ce que les civils disposent de nourriture, d’eau et de produits de première nécessité pour survivre pendant un conflit et garantissent qu’ils peuvent quitter les zones de conflit et rentrer chez eux en toute sécurité. Les violations de ces interdictions et obligations constituent des crimes de guerre et peuvent également constituer des crimes contre l’humanité ou un génocide, selon leur gravité et l’intention de leurs auteurs.

Les règles ne font pas de distinction entre les catégories politiques des différents partis : le droit humanitaire ne qualifie pas un groupe particulier de « terroristes » et un autre groupe de « combattants légaux ». Les mêmes règles s’appliquent à tous : aux forces armées d’un pays ou à tout groupe armé non étatique, y compris le Hamas ou le Jihad islamique.

Un principe fondamental du droit international humanitaire est que toutes les parties doivent à tout moment faire la distinction entre les combattants et les civils et s’abstenir de causer des dommages disproportionnés à ces derniers. En outre, le droit humanitaire reconnaît droit des personnes occupées à recourir à la résistance armée contre leurs occupants pour parvenir à l’autodétermination et à la souveraineté sur leur territoire. Mais les mêmes règles s’appliquent à ceux qui recourent à la force armée pour résister à l’occupation qu’aux forces armées des États. Ainsi, les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont causé des dégâts bien plus importants à civils qu’aux forces militaires et policières et impliquaient des prises d’otages, constituent guerre crimes tout comme ils le feraient si ces crimes étaient causés par les forces militaires d’un État.

Une analyse similaire s’applique à la politique actuelle d’Israël bombardement de Gaza et ses attaques contre établissements de santé qui ont fait des milliers de victimes, le ciblage de Écoles de l’UNRWA abritant des civils et la destruction massive de maisons et unités d’habitation. Tous les dommages disproportionnés par rapport à l’objectif militaire – tuer un nombre relativement restreint de combattants du Hamas – constituent des crimes de guerre.

L’ONU et la communauté internationale semblent impuissantes à limiter les méthodes de guerre, à mettre en œuvre un cessez-le-feu, à appeler les forces de l’ONU pour protéger les civils à Gaza ou à garantir les responsabilités. De plus, le conflit actuel illustre un échec structurel de l’ONU : le déséquilibre des pouvoirs entre un petit groupe d’États et la majorité des États et des peuples du monde.

Défaillances structurelles du système des Nations Unies

Le déséquilibre des pouvoirs au sein de l’ONU a paralysé les organes directeurs de l’ONU : le Conseil de sécurité (CS) composé de 15 membres et l’Assemblée générale (AG) composée de 193 membres. Tous les États membres de l’ONU disposent d’un vote égal à l’Assemblée générale. En revanche, les SC cinq membres permanents ont le pouvoir de veto sur toute résolution, tandis que les dix membres restants peuvent voter mais n’ont pas de droit de veto. Par conséquent, un seul État membre de l’ONU peut vaincre la volonté de la grande majorité des États.

Le CS et l’AG ont déjà voté à plusieurs reprises des résolutions appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Le 18 octobre, les États-Unis ont voté contre 12 États qui rejetaient la première résolution du CS en faveur d’une pause humanitaire. Le 27 octobre 2023, 120 des 193 États membres de l’AG ont voté en faveur d’un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l’ONU a invoqué le principe rarement utilisé Article 99 pour appeler à un cessez-le-feu au SC, une fois de plus vaincu par le veto américain. Le 12 décembre, le GA a encore voté, avec 153 États pour, 10 contre et 23 abstentions – l’exigence d’un cessez-le-feu représente l’écrasante majorité de la population mondiale. Le 22 décembre, le Conseil de sécurité approuvé une résolution en faveur d’une aide humanitaire accrue à Gaza, qui n’a pas été à la hauteur d’un appel au cessez-le-feu ; les États-Unis se sont abstenus de voter pour. Les efforts pour obtenir un cessez-le-feu à l’ONU se poursuivent.

Étant donné que seul le CS peut autoriser une intervention pour mettre fin à un conflit, un seul État membre peut déterminer quand l’ONU peut mettre fin aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité ou au génocide. Toutefois, les États-Unis ont utilisé leur veto 30 fois protéger Israël contre les actions passées de l’ONU visant à mettre un terme à ses agressions, y compris les précédentes attaques contre Gaza.

Le même problème structurel empêche la CS de renvoyer une affaire devant la Cour pénale internationale (CPI). Israël n’est pas partie à la CPI, ce qui le rend à l’abri de poursuites en l’absence d’une saisine du SC ou d’un autre État renvoyant un ressortissant israélien devant la Cour pour avoir commis des crimes sur le territoire de cet État. Dans le passé, les États-Unis ont protégé Israël contre les poursuites de la CPI, allant jusqu’à imposer des sanctions contre le personnel de la CPI pour des enquêtes en cours sur les colonies israéliennes en Cisjordanie et les attaques contre Gaza.

Réforme incomplète de l’ONU et responsabilité individuelle des États

Les États membres de l’ONU ont tenté de remédier à ces faiblesses par des réformes, notamment Création en 2006 du Conseil des droits de l’homme et de l’Examen périodique universel, ainsi que l’engagement renouvelé de l’ONU connu sous le nom de responsabilité de protéger (R2P). Une autre réforme, la Résolution « Unis pour la paix » de 1950a permis à l’AG de convoquer des sessions extraordinaires d’urgence pour les votes sur le cessez-le-feu les 27 octobre et 12 décembre. Malheureusement, ce processus ne confère à l’AG aucun pouvoir pour mettre en œuvre son vote.

Ces efforts de réforme partiels laissent la prévention et la responsabilisation pour les crimes internationaux les plus graves entre les mains d’autres mécanismes internationaux et de la société civile. Un mécanisme important est le Convention sur le génocide de 1948, qui exige que tous les États parties préviennent et punissent les actes de génocide. Les actes de génocide sont définis comme le meurtre, le fait de causer des dommages corporels ou mentaux et le fait d’infliger délibérément des conditions destinées à provoquer la destruction physique de tout ou partie d’un groupe. Tout État partie à la Convention sur le génocide peut porter plainte devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Dans le passé, la CIJ a gouverné que priver un peuple de nourriture, d’abri, de soins médicaux et d’autres moyens de subsistance, l’expulser systématiquement de ses foyers et imposer des sièges sont des actes de génocide. Avant l’attaque d’octobre 2023, Israël a mené des attaques terrestres, aériennes et maritimes contre Gaza en 2008, 2012, 2014, 2021 et 2022 ; c’est blocus serré et continu de Gaza a commencé en 2007. Ce ciblage à plus long terme de la population gazaouie – en plus d’ordonner l’évacuation de 1,1 million de civils gazaouis, de bombarder ceux qui tentaient de fuir et de les priver des moyens de survivre – pourrait également être une preuve de génocide, selon la définition de la Convention du crime. Déclarations génocidaires l’intention sont des preuves importantes, comme les déclarations du gouvernement israélien selon lesquelles les Palestiniens sont «animaux humains» ; Israël privera les Palestiniens de toute l’électricité et de l’eau, et provoquer « seulement [] destruction. Vous vouliez l’enfer ; tu auras l’enfer.

Au moment où cet article est sous presse, L’Afrique du Sud a soumis une requête contre Israël auprès de la CIJ pour génocide, demandant des mesures provisoires, notamment qu’Israël « ne s’engage pas dans un génocide ». La requête de 84 pages couvre de manière exhaustive les preuves d’actes génocidaires et la pléthore de déclarations indiquant l’intention des dirigeants israéliens, y compris celles ci-dessus. Jusqu’à présent, plus de 50 pays ont soutenu la demande de mesures provisoires, selon L’Afrique du Sud, aux côtés de la Ligue des États arabes et de l’Organisation de la Conférence islamique. Des audiences ont eu lieu pour cette demande les 11 et 12 janvier 2024 au Palais de la Paix à La Haye.

La Convention sur le génocide est finalement le traité le plus pertinent du moment. Si l’ONU est incapable de mettre fin au cycle de violence, la communauté internationale des États et la société civile doivent utiliser tous les outils à leur disposition – et le cas de l’Afrique du Sud montre qu’ils sont disposés et prêts à le faire.