Leicester, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer n’a pas caché son désir de gagner des compétitions plus importantes que la FA Cup, mais la défaite 3-1 de Manchester United contre Leicester en quart de finale rappellera au Norvégien qu’en fin de compte, il a besoin de meilleurs joueurs pour amenez-le là où il veut être.

Le dernier espoir de United de terminer cette saison avec de l’argenterie réside dans la Ligue Europa, mais c’est le titre de Premier League et la Ligue des champions que Solskjaer veut vraiment. Pour gagner ces prix – les prix les plus prestigieux proposés – une équipe est nécessaire pour égaler les meilleurs au monde et United, qui a perdu à l’extérieur contre un rival national pour la première fois en 14 mois, ne parvient pas à atteindre ce département.

Leicester, sans James Maddison, Harvey Barnes et leurs deux arrières latéraux de premier choix, étaient de loin la meilleure équipe et Brendan Rodgers, pour qui ce match était son 100e en charge au King Power Stadium, se réjouira des chances de son équipe de progresser. à la finale après avoir été nul contre Southampton dans les quatre derniers. Manchester City et Chelsea disputeront l’autre demi-finale.

Solskjaer, quant à lui, voit United entrer dans la trêve internationale avec une défaite décevante après une longue série de matchs les rattrapant.

« Nous n’avons pas eu l’étincelle ce soir, mais c’est compréhensible », a-t-il déclaré. « Cette équipe a été fantastique au cours des trois ou quatre derniers mois. Nous avons joué tous les trois jours et nous avons fait une excellente course. Elle nous a rattrapés, tous les matchs et tous les voyages. »

Solskjaer a affirmé que le voyage de jeudi soir en Ligue Europa à Milan « nous a enlevé beaucoup physiquement », ce qui a conduit à un manque de « fermeture éclair, d’autorité et de confiance » contre Leicester.

« Nous avons essayé de prendre les devants et de bien commencer parce que parfois, vous pouvez obtenir cette poussée d’adrénaline et de la confiance si vous obtenez un but et cela peut vous faire franchir la ligne », a-t-il déclaré. « Nous avons trop de joueurs qui ont joué trop de matchs et trop de joueurs qui n’ont pas vraiment joué au football. Nous n’en avons pas eu assez contre une équipe difficile. »

Solskjaer a établi la norme pour ses joueurs en affirmant que, si le succès de la FA Cup et de la Ligue Europa serait des tremplins utiles, il se concentre sur la construction d’une équipe capable de remporter un premier titre de Premier League depuis 2013.

En deux ans en tant que directeur permanent, il a travaillé dur pour changer ce qu’il appelle «la culture» à Old Trafford, mais ce n’est qu’une partie du puzzle. Un vestiaire collé est une chose, mais les meilleures équipes ont les meilleurs joueurs et ce dernier affichage présentait une preuve supplémentaire qu’il est difficile de faire valoir certains des habitués de Solskjaer.

L’incapacité de Fred à jouer à un niveau constamment élevé est symptomatique de Man United dans son ensemble. Getty

Fred, en particulier, avait une journée à oublier et il était remarquable qu’il soit resté sur le terrain pendant 84 minutes. Le milieu de terrain brésilien a été choquant pendant les 25 premières minutes en particulier, dont la faible luminosité était une passe arrière lâche qui a permis à Kelechi Iheanacho de contourner Dean Henderson et de marquer dans un filet vide.

Après que Mason Greenwood ait assuré que United est entré dans le niveau de la mi-temps – la finition nettement prise du joueur de 19 ans a suivi le mannequin intelligent de Donny van de Beek – Fred avait une place au premier rang sept minutes après la pause pour regarder Youri Tielemans tourner Nemanja Matic avant de se lancer dans une course solide qui s’est terminée par une finition nette dans le coin inférieur.

United a effectué un quadruple remplacement pour poursuivre le match, avec Bruno Fernandes et Edinson Cavani parmi ceux à venir, mais Iheanacho a mis la cravate au lit avec son deuxième, une tête à bout portant après que Dean Henderson ait battu sur un coup franc de l’aile gauche.

Fred n’est pas un mauvais footballeur – il a été très bon en seconde période contre Milan – mais est-il un vainqueur potentiel du championnat? Il a eu 28 ans plus tôt ce mois-ci et, en près de trois saisons à United, a fait plus de 100 apparitions, mais la fenêtre d’amélioration significative s’est probablement fermée, en particulier pour un joueur qui compte sur l’endurance plutôt que sur des capacités techniques exceptionnelles.

En effet, on voit mal comment il entrerait dans l’équipe de Leicester devant Tielemans et Wilfred Ndidi, sans parler des milieux de terrain de Manchester City ou du Bayern Munich. C’est la norme que Solskjaer s’est fixée et, bien qu’il ne soit pas du genre à jouer le jeu du blâme, il doit prendre des décisions pour amener son équipe à atteindre les sommets qu’il appréciait en tant que joueur sous Sir Alex Ferguson.



« Lorsque nous gagnons, nous gagnons ensemble et lorsque nous perdons, nous perdons ensemble », a déclaré Solskjaer. « Nous ne pointerons pas du doigt et ne blâmerons pas. Le deuxième est un bon objectif du garçon, mais peut-être qu’avec un zeste d’énergie, nous aurions pu l’atteindre et n’aurions pas été fait aussi facilement au milieu. de nos forces – garder les draps propres et être obstinés – mais nous n’en avons pas eu l’occasion. «

Beaucoup de joueurs de United représenteront leur pays au cours des deux prochaines semaines, plutôt que d’obtenir le reste que Solskjaer pourrait ressentir dont ils ont besoin, après quoi United retourne à l’action à la recherche de la qualification en Ligue des champions et de l’argenterie qui a échappé à son entraîneur malgré les derniers tours d’un concours de coupe à plusieurs reprises.

« Nous devons nous concentrer sur la Ligue Europa et la Premier League », a déclaré Solskjaer. « Oui, nous aurions aimé aller à Wembley [in the FA Cup], mais maintenant, tout se concentre sur les jeux que nous avons. Nous sommes en bonne position dans la ligue et nous voulons continuer à nous améliorer. «

La deuxième place du championnat permettrait à Solskjaer de faire valoir que des progrès ont été accomplis, indépendamment de ce qui se passe dans les tours restants de la Ligue Europa. Car c’est là que réside l’ambition primordiale du joueur de 48 ans: la gloire de la Premier League est son objectif et c’est son travail cet été de décider qui de ses joueurs est à la hauteur et qui ne le sont pas.