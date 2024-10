Les échecs d’Aaron Judge en octobre pleinement visibles dans les World Series : « Cela vous ronge définitivement »

LOS ANGELES — Yoshinobu Yamamoto s’est retrouvé dans un compte de 2-0 contre Aaron Judge lorsqu’il a lancé une balle rapide au bas de la zone de frappe – un juge de lancer punit généralement. Au cours de la saison régulière, Judge affichait un pourcentage de frappes surnaturel de 0,975 dans ce domaine. Pourtant, lors de la sixième manche du match 2, il a observé le terrain, laissant le bâton posé sur son épaule.

« Quand je vais bien, je tire habituellement là-dessus », a déclaré Judge après que les Dodgers de Los Angeles ont pris une avance de 2-0 sur les Yankees de New York dans la Série mondiale.

Sur le terrain suivant, Yamamoto a lancé une balle courbe au même endroit, mais Judge n’a réussi qu’à la commettre une faute. Ces deux lancers sont restés dans l’esprit du juge après une soirée de 0 sur 4, qui comprenait trois retraits au bâton. Judge a maintenant retiré six fois en neuf présences au bâton au cours des deux premiers matchs des World Series.

« Cela vous ronge définitivement », a déclaré Judge à propos de ses difficultés. « Vous voulez contribuer et aider l’équipe, mais c’est pourquoi vous devez continuer à travailler et continuer à swinguer. Je ne peux pas rester ici et me sentir mal dans ma peau. Personne ne se sent mal pour moi.



Sur le terrain avant le match 2, Judge s’est entretenu avec Dave Winfield, que George Steinbrenner a surnommé « M. ». May », après la triste performance du cogneur de 1 sur 22 lors des World Series 1981. La vue de Judge et Winfield discutant avant une énième série mondiale Yankees-Dodgers semblait ironique ; 43 ans plus tard, le présumé MVP de la Ligue américaine n’est qu’à 1 sur 9 en deux matchs, jouant un rôle crucial dans le déficit de deux matchs des Yankees.

La patience avec le capitaine s’épuise parmi une base de fans affamés de championnat. Il est maintenant à 6-en-40 avec 19 retraits au bâton en octobre et à 0-en-5 avec des coureurs sur les buts dans les World Series. Dans l’ensemble, Judge a une note de 0 sur 10 avec des coureurs en position de but en séries éliminatoires. Il n’a enregistré qu’un seul coup sûr lors de ses 24 dernières présences au bâton en séries éliminatoires dans de telles situations (remontant à 2019). Sa moyenne au bâton en carrière de .199 en séries éliminatoires se classe au cinquième rang des pires de l’histoire de la franchise parmi les joueurs ayant au moins 100 apparitions au marbre.

Gagner quatre des cinq prochains matchs contre une puissante formation des Dodgers qui voit la production de ses stars sera presque impossible si Judge continue de lutter. Tout ce que les Yankees peuvent faire, c’est garder espoir que Judge, qui a été le meilleur frappeur du sport cette saison, sera finalement à la hauteur.

« Je pense que les chiffres globaux ne disent pas à quel point il a été bon au bâton », a déclaré Giancarlo Stanton. « Évidemment, vous voyez les chiffres globaux qu’il a eu. Il a eu de bons bâtons qui ne se sont pas montrés à la hauteur. Il a le temps de nous aider à gagner quelques matchs.

Les résultats sont tout ce qui compte en octobre, et la qualité des présences au bâton n’a pas d’importance lorsque le temps presse. Les Yankees ne peuvent pas se permettre d’attendre que la « qualité » de Judge se traduise en production – il doit livrer à partir de lundi dans ce qu’Anthony Rizzo a qualifié de match « incontournable ».

Les Yankees ont remporté la Ligue américaine Est en partie grâce à la performance dominante de Judge au cours de la saison régulière. Ils ont plus que jamais besoin de lui ; les excuses n’ont aucun poids alors que le calendrier se rapproche d’Halloween.

« Nous sommes tous un peu anxieux », a déclaré le joueur de troisième but des Yankees Jazz Chisholm Jr.. « Ce sont les deux premiers matchs de la Série mondiale de notre carrière. Vous allez y aller un peu anxieux. J’ai l’impression que quand nous rentrerons à la maison, il se sentira plus en confiance et il se calmera un peu plus en affrontant son public.



Le public local pourrait ne pas le soutenir si sa crise se poursuit. Il a déjà été hué au Yankee Stadium en octobre, et cette année ne fera pas exception avec l’équipe menée 0-2. Si Judge intervient avec un coureur sur les buts lors de la première manche lundi soir et échoue, il est certain d’entendre des huées.

Pour la neuvième fois en 11 matchs éliminatoires cette année, Judge s’est retrouvé au marbre avec un coureur sur les buts dès la première manche. Il n’y a pas de meilleur catalyseur pour gagner que de marquer tôt et de mettre votre adversaire dans un trou. Avec Gleyber Torres au deuxième but, Judge a retiré sur prise. Il est maintenant à 0 sur 8 avec six retraits au bâton dans la première manche lorsque Torres ou Juan Soto atteignent la base devant lui.

« Je dois absolument intervenir et faire mon travail », a déclaré Judge. « Les gars autour de moi font leur travail et se rendent à la base. Je n’arrive pas à les sauvegarder. Nous devons renverser la situation lors du troisième match.

Le juge a identifié un problème principal affectant sa performance : l’élargissement de la zone de frappe. En saison régulière, il a terminé dans le 97e centile pour le pourcentage de poursuite, avec seulement 18,7 pour cent de lancers en dehors de la zone. Cependant, lors du deuxième match, il avait chassé 30,4 pour cent des lancers hors de la zone.

Sa reconnaissance de pitch est actuellement désactivée. L’ascension de Judge au rang de meilleur frappeur du monde est largement attribuée à sa mécanique de swing, qui lui a donné un avantage significatif en termes de timing. Lorsqu’on lui a demandé si ses mécaniciens étaient synchronisés, Judge a répondu qu’il « y arrivait » et qu’il était « proche ».



Aaron Judge a été un frappeur extrêmement discipliné au cours de la saison régulière, mais il a élargi la zone en octobre. (Harry Comment / Getty Images)

Cependant, sa description des raisons pour lesquelles il avait l’impression de courir après plus que d’habitude est un exemple classique de pression, qu’il ait eu l’intention de le transmettre ou non. Jusqu’à présent en octobre, Judge n’a eu qu’un seul moment marquant : frapper un home run égalisateur contre les Cleveland Guardians, plus proches d’Emmanuel Clase. Il est toujours à la recherche de son moment déterminant dans les World Series.

« Parfois, vous voulez faire bouger les choses au lieu de laisser le jeu venir à vous », a déclaré Judge. «Je pense que c’est à cela que ça se résume vraiment. Vous voyez Gleyber sur la base, Juan monte sur la base et fait des choses. Vous voulez essayer de faire bouger les choses. Si vous ne voulez pas obtenir un lancer dans la zone, vous devez simplement faire vos promenades et le préparer pour Big G. Tout simplement : je dois commencer à me lancer dans les frappes.

Le lanceur partant des Mets de New York, Luis Severino, a taquiné de manière ludique son ancienne équipe au cours de la saison régulière, en plaisantant sur le fait que les Yankees n’avaient que deux frappeurs légitimes dans leur alignement – ​​ce qui impliquait que Judge et Soto étaient les seuls joueurs que les équipes adverses craignaient vraiment.

En octobre, Soto et Stanton deviennent les deux meilleurs chiens, avec également la contribution de Torres. Le juge ne peut pas revendiquer ce statut pour le moment. Cela signifie une mauvaise nouvelle pour les chances des Yankees de remporter les World Series.

(Photo du haut : Harry How / Getty Images)