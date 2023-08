Les échecs commerciaux du Brexit révélés par les propres recherches du gouvernement

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Selon les propres recherches du gouvernement, les entreprises britanniques sont de plus en plus pessimistes quant aux avantages des accords de libre-échange post-Brexit.

L’enquête du ministère des Affaires et du Commerce auprès de plus de 3 000 entreprises a révélé que trois sur cinq (58 %) pensent maintenant que les accords de libre-échange n’auront aucun impact positif sur leurs activités.

C’est une augmentation par rapport aux 54% précédents – un signe de consternation croissante quant aux opportunités que les accords peuvent offrir, malgré les promesses selon lesquelles le Brexit peut aider à stimuler la « Grande-Bretagne mondiale ».

Moins d’un tiers (31 %) des entreprises pensent que les accords commerciaux auraient un effet positif, contre 33 % l’année précédente.

Cela survient alors que le dernier sondage public montre que la plupart des électeurs sont sombres quant à l’impact du Brexit sur l’économie britannique en difficulté. Quelque 61% pensent que la sortie du Royaume-Uni de l’UE a aggravé la situation du pays.

L’enquête annuelle du gouvernement sur le comportement des entreprises britanniques en matière d’exportation montre que les inquiétudes concernant la sortie du Royaume-Uni de l’UE « continuent d’être prédominantes » – les entreprises citant des problèmes de bureaucratie et de chaîne d’approvisionnement.

En 2017, près de trois entreprises sur quatre (73%) ont déclaré qu’il y avait une forte demande de biens et services au Royaume-Uni – mais les chiffres sont tombés à 55% dans la dernière enquête. Et 49% ont déclaré qu’il y avait eu moins de demande de biens et de services depuis le Brexit, une augmentation par rapport aux 39% de l’enquête précédente.

William Bain, responsable de la politique commerciale aux chambres de commerce britanniques, a déclaré : « Cela ne me surprend pas que les entreprises se sentent assez mal à l’aise et c’est également ce que montrent les données de notre enquête. »

« Mais il est également vrai que nous sommes dans une meilleure position que nous ne l’étions l’année dernière et que le gouvernement a écouté certaines de nos préoccupations », a-t-il déclaré.

Douvres a connu une congestion accrue depuis l’imposition de la bureaucratie du Brexit (PENNSYLVANIE)

Tina McKenzie, de la Fédération des petites entreprises, a déclaré que les conclusions « brossent un tableau mitigé de l’exportation », avant d’appeler les ministres à réduire autant que possible la bureaucratie post-Brexit.

Elle a ajouté : « Il est toutefois encourageant de voir que 42 % de toutes les entreprises pensaient que les exportations britanniques augmenteraient au cours des cinq prochaines années, et le gouvernement devrait maintenir cet élan en facilitant le commerce international pour les entreprises.

L’enquête gouvernementale auprès des entreprises a montré qu’il y a encore un certain optimisme quant à l’avenir. La proportion d’entreprises qui déclarent qu’il existe de nombreuses opportunités pour leur entreprise de se développer à l’international est passée à 58 %, contre 52 % en 2021.

Un porte-parole du ministère des Affaires et du Commerce a déclaré que les exportations britanniques avaient atteint 852 milliards de livres sterling au cours de l’année à la fin juin. Le gouvernement s’attend également à voir les fruits des accords récemment conclus avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans les mois et les années à venir.

Boris Johnson a conclu un accord commercial australien avec Scott Morrison (PENNSYLVANIE)

« L’utilisation sélective des statistiques des sondages ne donne qu’une demi-image », a déclaré un porte-parole du département. « Cinquante-huit pour cent de ces mêmes entreprises ont déclaré qu’il existe de nombreuses opportunités de croissance à l’international et la majorité des entreprises qui sont prêtes à exporter, ou exportent déjà, utilisent nos services d’assistance d’experts pour développer leur activité. »

Les nouveaux contrôles aux frontières du Brexit sur les produits alimentaires, animaux et végétaux importés de l’UE devraient être retardés pour la cinquième fois. Les règles devaient commencer en octobre, mais doivent être repoussées par le gouvernement, craignant qu’elles n’alimentent l’inflation.

Mme McKenzie a déclaré que cela « pourrait être une nouvelle utile pour certains, [but] les petites entreprises attendent toujours un mot officiel du gouvernement ». Elle a ajouté: « Ils ont besoin de certitude pour pouvoir planifier à l’avance, en particulier à l’approche de Noël. »

Cela survient alors que le dernier sondage public a révélé un soutien croissant à un deuxième référendum sur le Brexit sur l’adhésion à l’UE. Près de la moitié des Britanniques en veulent encore au cours des 10 prochaines années, selon la dernière enquête YouGov.

Et plus d’un quart des personnes (26%) soutiennent un référendum dès la fin de 2023. Quelque 20% des Brexiteers qui ont voté Leave veulent un autre référendum dans les 10 prochaines années.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils voteraient s’il y avait un référendum sur la réintégration dans l’UE, la moitié des participants ont déclaré qu’ils voteraient pour la réintégration. En revanche, seulement 30% ont déclaré qu’ils voteraient pour rester dehors, tandis que 7% ont déclaré qu’ils ne voteraient pas.