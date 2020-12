Les États-Unis ont établi un nouveau record de décès quotidiens de Covid-19 le 2 décembre, avec près de 2900 nouveaux décès signalés. | Allez Nakamura / Getty Images

Le nombre de décès quotidiens de Covid-19 aux États-Unis est maintenant à peu près le même que le nombre de personnes décédées le 11 septembre.

Le 2 décembre, 2885 Américains stupéfiants seraient morts de Covid-19, selon le New York Times. Il s’agissait du plus haut bilan d’une journée de l’année.

C’était à peu près le même nombre de personnes qui sont mortes dans les attentats du 11 septembre (2 977). Et c’était bien plus que les quelque 1 800 Américains qui sont morts en quelques jours lorsque l’ouragan Katrina a frappé la côte du Golfe en 2005. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des attaques de Pearl Harbor en décembre 1941 à la reddition du Japon, environ 300 soldats américains sont morts chaque jour en moyenne (et environ 407 000 étaient morts au total en août 1945).

Malheureusement, la pandémie de coronavirus a plus en commun avec une tragédie au ralenti, comme une guerre, qu’un événement aigu comme le 11 septembre. Plus de 2 600 décès ont été signalés le 1er décembre, la veille du jour où les États-Unis ont établi leur nouveau record de décès quotidiens; le sommet précédent était de 2 752 le 15 avril. Avec le nombre de nouveaux cas quotidiens et d’hospitalisations toujours en augmentation à travers le pays, les experts en santé publique s’attendent à ce que de nouveaux records de décès terribles soient établis au cours de l’hiver prochain.

Les mesures de pandémie de coronavirus sont cependant des choses glissantes. L’Amérique a été si mauvaise lors des tests au cours des premiers mois de la propagation du virus qu’il y a probablement eu un certain nombre de cas et de décès causés par Covid-19 mais qui n’ont pas été comptés comme tels. Même aujourd’hui, le taux de tests positifs aux États-Unis est si élevé que les experts disent que les statistiques ne sont pas près de capturer tous les cas ou décès.

Selon le tracker de l’Université Johns Hopkins, le nombre officiel de décès attribués à Covid-19 aux États-Unis est de 274.121. Mais le nombre total de décès excédentaires – le nombre de décès supérieur à ce à quoi on pourrait s’attendre dans une année normale – a atteint 345 000, selon le Times. La plupart de ces décès, mais pas tous, sont probablement des décès liés au Covid-19.

À un certain moment, tout cela est académique. Ce qui est indéniable, c’est que l’Amérique entre dans une période de mort massive contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la pandémie. Les cas et les hospitalisations sont toujours en augmentation constante et les décès suivent toujours. Les améliorations du traitement ont réduit le taux de mortalité, mais un nombre plus élevé de patients hospitalisés entraînera inévitablement plus de décès. Et ce sont les personnes âgées, les pauvres et les minorités qui meurent à des taux disproportionnés du coronavirus.



Projet de suivi Covid



Les États-Unis ont également établi un nouveau record d’une journée d’hospitalisations en cours le 2 décembre, dépassant 100 000 pour la première fois, selon le Covid Tracking Project. Les hôpitaux de tout le pays sont soumis à d’énormes pressions.

Les États-Unis vont perdre beaucoup plus de personnes avant la fin de la pandémie de Covid-19

À mesure que les lits d’hôpitaux se remplissent et que le personnel est épuisé, la probabilité de perdre des personnes qui, autrement, auraient pu survivre dans des circonstances normales augmente.

Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a expliqué les risques un fil Twitter récent. Il a commencé par souligner que le pourcentage de nouveaux cas de Covid-19 qui se retrouvent à l’hôpital diminue en fait. Cela donnerait à penser que des personnes qui auraient été hospitalisées plus tôt dans l’année sont maintenant renvoyées des urgences ou invitées à rester à la maison parce qu’elles ne sont pas encore dans un état critique.

Cela relève en partie de bonnes pratiques de santé publique – vous voulez garder les lits ouverts pour les patients les plus malades – mais cela crée également une situation où une personne en marge pourrait se voir refuser l’entrée à l’hôpital et son état pourrait se détériorer plus rapidement à la maison.

Tout – COVID et non COVID est affecté Alors, admission limite pour insuffisance cardiaque? La personne rentre maintenant à la maison Pt avec une jambe infectée où vous préféreriez des antibiotiques IV à l’hôpital? Ils rentrent chez eux avec des antibiotiques oraux C’est ce qui se passe dans les hôpitaux à travers l’Amérique en ce moment – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 1 décembre 2020

Des hôpitaux complets pourraient également se retrouver sans suffisamment de place ou de personnel pour les patients souffrant d’autres maladies graves, et certaines de ces personnes pourraient mourir sans accès aux soins médicaux dont elles ont besoin. Ils ne mourront peut-être pas du Covid-19, mais ils seraient toujours victimes de la pandémie.

Sur Twitter, Kari Jerge, un chirurgien de Kansas City, Kansas, a décrit les récents dilemmes auxquels sont confrontés les médecins: un patient non-Covid qui est décédé parce qu’il avait besoin d’un remplacement rénal d’urgence avec un appareil de dialyse, mais il n’y avait pas d’infirmières disponibles pour faire fonctionner la machine, et ayant refuser le transfert d’un autre patient dans un état critique parce qu’il ne restait plus de lits aux soins intensifs.

Cela ne fera probablement qu’empirer pendant la période des fêtes. De nombreux États et villes refusent toujours de prendre les mesures d’atténuation nécessaires pour contrôler le virus, même si aucun d’entre eux ne répond aux critères pour rester ouvert en toute sécurité. L’Allemand Lopez de Vox a brossé le tableau sombre dans sa dernière mise à jour sur la façon dont chaque État parvient à contenir le coronavirus:

À travers ces points de repère, aucun État ne réussit bien sur les trois mesures, ce qui suggère qu’aucun État n’a son épidémie sous contrôle pour le moment. En fait, aucun État ne satisfait ne serait-ce que deux des trois critères – seul Washington, DC, le fait. (L’État de Washington est exclu en raison de problèmes récents avec ses rapports de test.) Une mise en garde: en raison de Thanksgiving, les États sous-déclarent probablement les tests et les cas de Covid-19. Aussi mauvais que les choses puissent déjà paraître, elles sont probablement encore pires que ce qui a été rapporté. Les épidémies américaines, qui vont de la Californie à la Floride, sont le résultat du fait que le public et les dirigeants du pays n’ont jamais pris le virus assez au sérieux et, dans la mesure où ils l’ont fait, ont baissé leur garde prématurément. Les États, avec le soutien du président Donald Trump, ont décidé de rouvrir – souvent avant de voir des baisses considérables dans les nouveaux cas quotidiens de Covid-19, et parfois si rapidement ils n’avaient pas le temps de voir si chaque phase de leur réouverture conduisait à trop de cas supplémentaires. Le public a accepté les réouvertures, sortant et souvent ne respectant pas les précautions recommandées comme l’éloignement physique et le port d’un masque. Même si les cas ont commencé à diminuer plus tard au cours de l’été, la charge de travail globale en Amérique est restée très élevée. Et pourtant, de nombreux États ont décidé de rouvrir une fois de plus, une grande partie du public acceptant les restrictions plus souples et se retirant par la suite. C’est ce mélange de retrait du gouvernement et de complaisance du public que les experts ont cité pour expliquer pourquoi les États continuent de lutter pour maîtriser le coronavirus.

Il est encore temps d’atténuer le coup, les États et les villes mettant en œuvre davantage de restrictions de distanciation sociale et exigeant une meilleure adhésion au masque. Mais à moins d’un changement soudain de comportement public et de politique publique, l’épidémie américaine ne va pas s’améliorer de si tôt.

À ce stade, nous semblons attendre que le vaccin soit largement distribué pour maîtriser le virus – ce qui ne se produira peut-être pas avant six mois ou plus. Donner la priorité à la vaccination des populations les plus vulnérables devrait contribuer à réduire le nombre de morts, mais il est impossible d’éviter le fait que des dizaines de milliers d’Américains sont susceptibles de mourir au cours des prochains mois.

Le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré mercredi que le bilan américain du Covid-19 pourrait atteindre 450 000 morts d’ici le 1er mars sans une meilleure distance sociale et le port de masque. Cela signifierait environ 175 000 morts de plus d’ici là.

Dans ce scénario, le nombre d’Américains décédés du Covid-19 dépasserait le nombre de soldats américains décédés pendant toute la Seconde Guerre mondiale – et sur une période beaucoup plus courte (environ un an contre quatre). En termes d’événements de mort massive dans l’histoire de l’Amérique, la pandémie de coronavirus ne se classerait derrière que la guerre civile et la pandémie de grippe espagnole de 1918.

Alors que d’autres parties du monde développé célèbrent l’éradication complète du virus, l’Amérique atteint toujours les pires étapes. Et il y en a encore d’autres à venir.