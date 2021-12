Les échantillons de l’astéroïde Ryugu entièrement analysés pour la première fois

Une équipe internationale de scientifiques a mené la toute première analyse complète des échantillons d’astéroïdes collectés par la sonde japonaise Hayabusa2 sur l’astéroïde Ryugu. Au cours de la mission de six ans dirigée par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), Hayabusa2 a collecté la poussière spatiale et l’a ramenée sur la planète le 5 novembre 2020. La roche spatiale ciblée était sombre, poreuse et l’une des plus éléments primordiaux flottant dans le cosmos, l’analyse a révélé. On pense que l’astéroïde est resté inchangé depuis la formation du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d’années. La roche est riche en carbone, ce qui donne à Ryugu son aspect sombre. De plus, il contient également une myriade d’éléments volatils. Deux articles publiés dans Nature Astronomy ont révélé leurs découvertes, a rapporté ScienceAlert.

Le premier article a été dirigé par l’astronome Toru Yada qui a révélé que l’astéroïde est extrêmement sombre. Les résultats étaient basés sur l’albédo – la quantité de rayonnement solaire réfléchie par un élément. Selon l’analyse, il a été découvert que Ryugu est un astéroïde de type C et que ces types ont un albédo de 0,03 à 0,09. Cependant, Ryugu a une valeur d’albédo de 0,02. L’albédo de l’asphalte est de 0,04. De plus, la porosité est également plus élevée que la plupart des météorites carbonées qui ont été étudiées auparavant.

La deuxième recherche a donné son analyse et a mentionné que l’astéroïde contenait une matrice extrêmement sombre, principalement constituée de phyllosilicates ou de minéraux argileux. De plus, il y avait une absence claire de signaux d’hydratation.

« Nos données soutiennent et étendent les observations de télédétection qui suggèrent que Ryugu est dominé par des matériaux carbonés hydratés de type chondrite, similaires aux chondrites Cl, mais avec une nature plus sombre, plus poreuse et plus fragile », a déclaré le document dirigé par Yada.

Les deux articles de recherche s’alignent sur leurs conclusions et disent que Ryugu est poreux et d’apparence très sombre. Les chercheurs pensent que l’analyse ouvrira la voie à une analyse plus approfondie de Ryugu et, par la suite, de la formation de notre système solaire.

