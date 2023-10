Les échantillons d’astéroïdes restitués sont le « rêve d’un astrobiologiste »

La cartouche OSIRIS-REx contient toujours la majeure partie de l’échantillon d’astéroïde à l’intérieur, mais des morceaux de l’ancienne roche spatiale trouvés à l’extérieur ont déjà montré des preuves de matière organique incrustée dans de minuscules débris.

Mercredi, La NASA a dévoilé le premier aperçu sur des échantillons renvoyés de l’astéroïde Bennu grâce à sa mission OSIRIS-REx. Les scientifiques ont effectué une première analyse de l’échantillon d’astéroïde et ont découvert une abondance de molécules de carbone et d’eau, confortant la théorie selon laquelle les éléments constitutifs de la vie pourraient avoir atteint la Terre via des astéroïdes.

« Il s’agit du plus gros échantillon d’astéroïde riche en carbone restitué sur Terre. »

« Il s’agit du plus gros échantillon d’astéroïde riche en carbone restitué sur Terre », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors de l’événement au Johnson Space Center de Houston. « Les molécules de carbone et d’eau sont exactement le type de matériaux que nous voulions trouver, des éléments cruciaux dans la formation de notre propre planète et elles vont nous aider à déterminer l’origine des éléments qui auraient pu conduire à la vie. »

Les échantillons étaient déposé sur Terre fin septembre, avec la capsule de retour OSIRIS-REx effectuant un atterrissage assisté par parachute dans le désert de l’Utah après avoir voyagé dans l’espace pendant près de trois ans. Une équipe de conservation a soigneusement démonté la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) pour accéder à la majeure partie de l’échantillon.

Une vue plus rapprochée de la matière de l’astéroïde, trouvée à l’extérieur de la cartouche. Capture d’écran: Télévision NASA

Même s’ils n’ont même pas encore ouvert le flacon d’échantillon, des morceaux supplémentaires de l’astéroïde ont été trouvés à l’extérieur de TAGSAM—un bras articulé sur le vaisseau spatial avec une tête d’échantillonnage ronde à l’extrémité utilisée pour prélever l’échantillon. L’ensemble de l’échantillon a largement dépassé l’objectif de la NASA de collecter 60 grammes de la surface de Bennu. Ce qui a été révélé jusqu’à présent dans l’échantillon bonus est « une combinaison de poussières fines, ainsi que de certaines de ce que nous appelons des particules de taille intermédiaire », a déclaré mercredi Nicole Lunning, conservatrice principale d’OSIRIS-REx.

Afin de préserver pleinement les débris d’astéroïdes à l’extérieur, l’équipe prend plus de temps pour ouvrir la cartouche. « Le seul problème est un gros problème et c’est que nous avons trouvé beaucoup plus d’échantillons que prévu avant même d’entrer dans le TAGSAM », a déclaré Francis McCubbin, conservateur au JSC de la NASA, lors de l’événement. « Comme nous devons collecter très méticuleusement et soigneusement chaque grain, cela nous prend un peu plus de temps pour entrer, mais la vue jusqu’à présent est incroyable. »

Au cours des deux dernières semaines, l’équipe a analysé une partie de l’échantillon bonus à l’aide d’un microscope électronique, de mesures infrarouges, de diffraction des rayons X et d’analyses d’éléments chimiques. L’échantillon collecté jusqu’à présent contient 4,7 % de carbone en poids, ce qui en fait la plus grande abondance de carbone jamais mesurée dans un échantillon extraterrestre, selon Daniel Glavin, analyste d’échantillons OSIRIS-REx. Il contient également de l’eau en abondance sous forme de minéraux argileux hydratés.

« Nous avons choisi le bon astéroïde », a déclaré Glavin. « Et ce n’est pas tout, nous avons également sélectionné le bon échantillon : c’est le rêve de tout astrobiologiste. »

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros et riche en carbone il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors. L’analyse de fragments de l’astéroïde en laboratoire aidera les scientifiques à rassembler des indices sur les origines du système solaire. Bennu est également un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux, donc l’étudier de près peut nous aider à en savoir plus sur ses menaces potentielles pour notre planète.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Après près de deux ans d’observations, le vaisseau spatial s’est posé sur Bennu et a attrapé un échantillon de sa surface en octobre 2020. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a dit au revoir à Bennu et a commencé son voyage de retour chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

Une fois les échantillons posés sur Terre, les travaux sur le terrain ne faisaient que commencer. Les morceaux d’astéroïdes renvoyés seront répartis entre une équipe d’analyse d’échantillons composée de 230 scientifiques internationaux pour une analyse approfondie de la composition de Bennu. La NASA conservera au moins 70 % de l’échantillon au Johnson Space Center pour de futures recherches qui auront lieu dans des décennies, dans l’espoir de tirer parti des technologies de pointe dans les années à venir.

Certains fragments d’astéroïdes seront également mis à la disposition du public à la Smithsonian Institution, au Space Center Houston et à l’Université de l’Arizona.

