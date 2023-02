Les échanges que les Nets doivent faire après avoir échangé Kyrie Irving

Les Nets ont échangé Kyrie Irving dans le cadre d’un accord qui a provoqué une onde de choc dans la NBA. Comment cette équipe peut-elle remplacer Irving pour sauver l’ère Kevin Durant à Brooklyn ?

Les Nets ont finalement pu se débarrasser de Kyrie Irving après une saga chaotique de plusieurs mois qui a sérieusement déprimé sa valeur commerciale. Les Nets n’ont pas de colistier pour Kevin Durant et auront besoin d’un plan pour en obtenir un s’ils veulent que KD reste à long terme.

Heureusement pour les Nets, Durant est sous contrat pour les quatre prochaines années. Si les choses en arrivent à ce point, les Nets pourraient tout simplement ne pas échanger Durant. Il n’y a aucune obligation pour les Nets d’échanger contre Durant. Il peut compliquer les choses avec une demande d’échange, mais il n’est pas clair que nous en soyons à ce stade.

Cela permet à Brooklyn de poser au moins la question de savoir s’ils l’échangent jusqu’à l’intersaison. Oui, les équipes sentiront toujours le feu et essaieront d’échanger contre Durant (comme les Suns l’ont dit s’il devient disponible) mais les Nets peuvent simplement décliner les offres et attendre l’été.

Si les Nets ne sont pas en mesure d’acquérir une deuxième étoile dans les prochains jours (un scénario probable s’ils n’obtiennent pas Siakam des Raptors), cette saison se terminera probablement par une défaite contre l’un des Celtics, Sixers, ou Bucks en raison du manque d’un autre joueur All-NBA. Bien que cette équipe soit solide, Durant sera jumelé en séries éliminatoires contre des équipes avec plus de puissance de feu.

Ces équipes ont tout simplement trop de talent pour perdre face à une équipe avec une seule superstar, même si cette superstar est Kevin Durant. Avant d’en arriver à un point où Kevin Durant pourrait demander un échange à l’équipe, les Nets ont des atouts pour leur obtenir une deuxième étoile.

Que peuvent offrir les Nets pour obtenir une autre star à côté de Kevin Durant ?

Oui, ils n’auront aucun des droits négociables sur leurs choix jusqu’en 2028, mais ils sont en mesure d’offrir le choix 2027 des Sixers, le choix 2029 des Mavs et deux de ces choix de premier tour de 2028 à 2030 (le choix 2030 est disponible pour échanger pendant l’intersaison) plus un échange de choix en 2029. Les Nets pourraient utiliser ces atouts maintenant pour obtenir une mise à niveau de talent, comme par exemple OG Anunoby mais cela n’a pas vraiment de sens d’aller après un gars qui n’est pas un joueur entièrement NBA à son prix annoncé.

Comme Kevin O’Connor a rapporté les Raptors ont eu des pourparlers commerciaux avec des équipes impliquant Anunoby et Pascal Siakam. Les Nets devraient envisager de négocier pour Siakam et Anunoby en se concentrant davantage sur Siakam, car il est capable de créer son attaque. Les Nets ont vraiment une chance de plus de faire fonctionner l’ère KD à Brooklyn, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’utiliser beaucoup de leurs atouts pour faire un geste qui n’implique pas de récupérer les talents All-NBA.

Les Nets pourraient ajouter une combinaison de Cam Thomas, du contrat expirant de Spencer Dinwiddie, du salaire expirant de Joe Harris et des choix susmentionnés également à offrir dans un accord pour tous les joueurs de la NBA. Bien qu’ils aient également d’autres joueurs, ces deux contrats vous rapporteront environ 39 millions de dollars en contrats expirants.

Ce type de package vous permet certainement de prendre en considération des joueurs comme Trae Young (selon la rumeur, à la recherche d’une sortie hors saison des Hawks) ou d’autres stars s’ils deviennent disponibles pendant l’intersaison. Alors qu’ils sont en grande difficulté à Brooklyn, obtenir le genre de retour commercial qu’ils ont obtenu pour Irving au moins une chance de sauver l’ère Durant à Brooklyn.

