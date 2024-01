Les échanges NBA, les scénarios et qui participera à la finale ? Les experts examinent la situation à la mi-saison

La saison 2023-24 de la NBA est sur le point d’atteindre sa moitié, et il est temps de passer à la deuxième partie de L’AthlétismeBilan de mi-saison, ainsi que des prévisions pour l’avenir.

Aujourd’hui, nous nous penchons sur la prochaine date limite des échanges, les joueurs et les équipes qui ont le plus à prouver et les équipes qui devraient atteindre la finale de la NBA.

Pour faire avancer les choses, nous avons réuni trois de nos écrivains : Kelly Iko à Houston, Jason Rapide à Portland et Josh Robbins à Washington.

Première partie : Réévaluation des mouvements hors saison 2023, évaluation des surperformants et des sous-performants et aperçu des plus grandes surprises de la ligue.

Quelle histoire de championnat vous a le plus intrigué jusqu’à présent cette saison ?

Kelly Iko : Je pense que la liste des matchs de mardi – le match très attendu Joel Embiid/Nikola Jokić, une victoire palpitante de retour au quatrième quart menée par Kevin Durant pour les Suns et un match Thunder/Clippers fil à fil avec le vintage Paul George – accentue le côté élevé. l’état actuel du jeu et, plus important encore, place le débat MVP au premier plan.

Après un match au cours duquel Embiid a réalisé une autre performance magistrale – 41 points, sept rebonds et 10 passes décisives et Jokić a également rempli la feuille de statistiques avec 25 points et 19 rebonds – il était assez rafraîchissant d’entendre Embiid faire l’éloge de Jokić après le buzzer final, un changement sain par rapport au vitriol typique qui infeste les médias sociaux lorsqu’on parle de ces deux superstars. Ces deux grands hommes générationnels ont dominé le paysage MVP au cours des trois dernières saisons et sont les meilleurs candidats en 2023-24. Embiid a diversifié son jeu grâce en partie au nouvel entraîneur-chef Nick Nurse, et Jokić continue d’afficher des chiffres de jeu vidéo dans son sommeil et se classe dans le top 10 des attaques.

Mais Embiid fait mousser Jokić avec des applaudissements est important. Le MVP en titre considère Jokić comme le meilleur joueur du monde après une saison régulière dominante et ayant conservé cette belle forme jusqu’aux séries éliminatoires, ce qu’Embiid n’a pas encore été capable de faire. Et ce ne sont pas les seuls joueurs de la ligue à jouer au sommet de leur puissance : Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, la liste est longue. La ligue est actuellement entre de bonnes mains.

Jason Rapide : Traitez-moi de malade, mais j’ai été saisi par la séquence de 28 défaites consécutives des Pistons. Je vérifiais tous les soirs comment ils allaient, et s’ils étaient dans un match, j’essayais de me mettre à l’écoute. Pendant une grande partie de la spirale des Pistons, les Spurs tournaient également, perdant à un moment donné 18 de suite. Je ne peux pas dire que je me souviens de deux équipes aussi futiles en même temps, alors j’ai été curieusement intrigué par leur mauvaise qualité.

Josh Robbins : J’ai été fasciné par le déploiement et l’exécution du premier tournoi NBA In-Season. Les responsables de la Ligue étaient confrontés à une question difficile : quelle est la meilleure façon de présenter un concept qui est pour la plupart étranger à un public nord-américain ? Les fans de football en Europe et les aficionados du football en Amérique du Nord connaissent bien des compétitions telles que la FA Cup en Angleterre et la Copa del Rey en Espagne, mais l’idée d’un tournoi se déroulant parallèlement (et dans ce cas, en conjonction avec) une saison régulière était une idée fausse. Une idée largement inédite pour ceux d’entre nous qui ont grandi dans les plus grandes ligues sportives professionnelles d’Amérique du Nord.

Alors, naturellement, la ligue avait beaucoup d’enseignement à faire, et étant donné la complexité de la tâche – chaque match du tournoi en cours de saison, à l’exception du championnat, comptant pour les records des équipes en saison régulière – il y avait une certaine confusion parmi les fans et certains joueurssurtout au début.

Comme cela a été dit ailleurs, notamment dans « Pardon the Interruption », le tournoi a gagné en crédibilité en grande partie parce que LeBron James a rivalisé avec acharnement et que son équipe l’a gagné et parce que Tyrese Haliburton s’est consolidé comme l’une des stars émergentes du jeu.

La vérité est qu’il est beaucoup trop tôt pour dire que le tournoi sera quelque chose que la grande majorité des fans de la NBA attend avec impatience année après année. On ne pourra déterminer si cela se produira qu’avec le temps. Mais je pense qu’il ne fait aucun doute que le tournoi était, au minimum, une expérience nouvelle, et qu’il a mérité une chance de mûrir et d’évoluer.

C’était parfois du théâtre morbide, mais la séquence de 28 défaites consécutives des Detroit Pistons a été l’une des intrigues les plus intrigantes de la première moitié de la saison NBA 2023-24. (Rick Osentoski / USA aujourd’hui)

Quelle équipe ou personne a le plus à prouver d’ici la fin de la saison régulière ?

Iko : On a l’impression que ce sont les Clippers à chaque saison, mais ce c’est la saison. Ce doit être l’année où les stars s’alignent – ​​sans jeu de mots – et elles participent enfin à la finale de la NBA à laquelle nous nous attendons depuis que Kawhi Leonard et George ont uni leurs forces.

Maintenant qu’ils ont ajouté James Harden au mix et ont apparemment lié toute la flexibilité de leur effectif à ces trois-là, il n’y a pas de retour en arrière. Oui, ils ont l’attaque n°1 de la ligue ce mois-ci. Nous sommes déjà venus ici avec ce groupe. Pourront-ils y parvenir en séries éliminatoires ? C’est peut-être leur meilleure – et dernière – chance.

Rapide: Vert Draymond. L’attaquant mercuriel de Golden State peut-il contenir ses émotions et son caractère après sa suspension et ses 16 matchs manqués ? Et s’il le peut, le nouveau Green, en sourdine, a-t-il le même impact que celui qui était un élément clé de la dynastie des Warriors ? La seule certitude est que Green a beaucoup à prouver sur les deux fronts alors qu’il essaie de franchir la frontière ténue entre être fougueux et être une distraction.

Robbins : Ce sont les Lakers – et en particulier James, dont l’héritage sur le terrain est plusieurs fois assuré. Mais maintenant qu’il a 39 ans, et maintenant que les Lakers ont 21-21 ans et sont sur le point de rater les Play-In de la Conférence Ouest, les questions quant à savoir s’il peut transporter une équipe ne feront que s’intensifier. C’est comme ça avec les athlètes vieillissants, même les plus grands.

De nombreuses personnes au sein des Lakers sont sous surveillance ces jours-ci, notamment le directeur Rob Pelinka et l’entraîneur Darvin Ham. Mais James les éclipse tous. Lui et Anthony Davis pourront-ils à nouveau propulser les Lakers dans les séries éliminatoires traditionnelles à huit équipes, soit en évitant complètement le Play-In, soit en se frayant un chemin à travers le Play-In ? James entend sans aucun doute le scepticisme. Et sans aucun doute, il utilisera ce scepticisme comme motivation. Les grands le font toujours. Mais est-il encore assez grand pour exploiter cette motivation en résultats ? C’est la question à laquelle lui et les Lakers doivent répondre.

La date limite des échanges est dans trois semaines. Nommez une équipe qui doit prendre une décision percutante.

Iko : Je sais qu’il est tabou de suggérer aux Thunder de se précipiter ou de se lancer dans le marché commercial, mais n’avons-nous rien appris du passé ? Rien dans cette ligue n’est garanti. Quand tu as chaud, il faut frapper. Surtout quand on peut faire valoir avec force que la Conférence occidentale est large ouvrir.

La défaite de mardi soir contre les Clippers, bien que divertissante, a donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les séries éliminatoires pour le Thunder. Les équipes vont se charger de Gilgeous-Alexander et envahir la peinture, forçant les autres à se retirer et les mettant au défi de les battre. Jalen Williams, Lu Dort et Isaiah Joe ont été géniaux et l’ont été cette saison, mais je pense toujours qu’Oklahoma City pourrait utiliser un autre buteur à trois niveaux, même si pour alléger la charge sur les épaules de SGA. Il a été phénoménal mais son taux d’utilisation de 31,1 % est exorbitant, et nous avons vu ce qui arrive aux gardes en séries éliminatoires qui ont autant de poids sur leurs épaules en saison régulière. Je suis sûr que les fans de Thunder frémiraient à l’idée d’ajouter un type Zach LaVine, mais qu’en est-il de Dejounte Murray ? Ce n’est pas la chose la plus folle au monde.

Rapide: Les Lakers. Tournant autour de 0,500 avec LeBron et Davis ayant des saisons exceptionnelles, les Lakers ont désespérément besoin d’aide avant la fermeture de leur fenêtre de championnat. Les Lakers pourraient notamment avoir besoin de tirs. Les Lakers sont 28e de la ligue pour les 3 points par match (10,9) et 20e pour le pourcentage de 3 points tout en se classant 22e au classement offensif.

Robbins : Je suis beaucoup plus optimiste que la plupart des gens quant aux chances des 76ers d’atteindre la finale de la NBA. Oui, les Celtics ont été superbes cette saison. Et oui, avoir Damian Lillard aide les Bucks à créer de l’offensive lorsque le rythme ralentit en séries éliminatoires. Mais je pense que les Sixers sont juste sur les talons des Celtics et des Bucks et peuvent battre l’une ou l’autre de ces équipes dans une série au meilleur des sept. Comme L’Athlétisme a déjà notéje pense que Philly gagnerait à échanger contre une aile bidirectionnelle de taille – quelqu’un qui peut frapper un 3 ouvert et inciter Tatum et Jaylen Brown à travailler dur pour gagner leurs points. Il y a une raison pour laquelle tout le monde veut ces types 3 et D : ils sont que important, surtout à l’heure des séries éliminatoires.

LeBron James et les Lakers font face à une seconde moitié de saison difficile. (Gary A. Vasquez / USA aujourd’hui)

Quelques mises en garde avant la question suivante : l’impact de la date limite des échanges et comment une blessure affecte une équipe. Malheureusement, les blessures ne peuvent jamais être éliminées du jeu. Mais après avoir vu ce que vous avez vu jusqu’à présent cette saison, quelle équipe de la Conférence Est espérez-vous atteindre la finale NBA ?

Iko : Aussi amusants qu’aient été les 76ers, je ne pense toujours pas qu’ils en aient assez pour aller jusqu’au bout, mais je ne vois pas pourquoi les Bucks n’ont pas assez de puissance de feu pour sortir de l’Est. Il est difficile de qualifier une superstar comme Damian Lillard de facteur X, mais Milwaukee n’a jamais eu de tireur de ce calibre, qui nous a rappelé une fois de plus que « Dame Time » ne s’est jamais arrêté, il est simplement passé du fuseau horaire du Pacifique au fuseau horaire du Centre. Il leur remportera à lui seul plusieurs matchs éliminatoires grâce à ses gènes d’embrayage.

Leur défense a chuté sans Jrue Holiday ni sans l’âge de Brook Lopez, mais les Bucks ont toujours une attaque parmi les deux premiers et je ne pense pas que nous en ayons encore vu la meilleure version. Spamez Lillard/Giannis pick-and-roll jusqu’à ce que vous ne puissiez plus.

Rapide: Boston. L’équipe la plus complète de la ligue. Les Celtics se classent deuxième au classement défensif et troisième au classement offensif et ont…