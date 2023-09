Les échanges d’Evergrande ont de nouveau été interrompus alors que le président a été signalé comme arrêté par la police | Actualité économique

La négociation des actions du géant immobilier chinois Evergrande a été suspendue à la suite d’informations selon lesquelles le fondateur et le président de la société auraient été arrêtés par la police.

Les inquiétudes quant à l’avenir de l’entreprise et à sa capacité à payer ses factures se sont accrues à mesure que les enquêtes ont empêché l’entreprise d’émettre de nouvelles dettes.

Evergrande vacille sur le au bord de l’effondrement pendant deux ans. Si l’entreprise faisait faillite, les conséquences seraient dévastatrices pour le secteur immobilier chinois, qui représente un quart de la deuxième économie mondiale, et néfastes pour l’économie mondiale dans son ensemble.

L’entreprise la plus endettée au monde a un passif de 300 milliards de dollars (247 milliards de livres sterling), soit à peu près le même montant que tous les biens et services produits en Finlande en 2021.

Aucune raison pour la pause des échanges n’a été donnée et il n’y a eu aucune confirmation officielle du rapport de Bloomberg sur la surveillance policière du président et fondateur Hui Ka Yan.

Action policière contre d’autres hauts responsables de l’entreprise a également eu lieu. Plus tôt ce mois-ci, la police de la ville méridionale de Shenzhen a révélé une action contre un haut responsable de la branche de gestion de patrimoine d’Evergrande, Du Liang, et d’autres.

Ce n’est pas non plus la première fois que les transactions sont interrompues : il n’y en a eu aucune depuis 17 mois, jusqu’au mois dernier, au milieu d’une série de défauts de paiement et de la création d’un plan de restructuration qui n’a pas encore été convenu avec les créanciers.

L’entreprise a demandé la protection contre la faillite devant les tribunaux américains en août alors qu’elle cherchait à restructurer sa dette. Mais les derniers développements représentent une autre difficulté pour l’entreprise en difficulté et pour l’économie chinoise.

Parlons de l’entreprise souffrant d’une implosion, équivalent à l’automne 2008 de Lehman Brothers, ont été relancés même si les inquiétudes antérieures selon lesquelles elle provoquerait des défauts de paiement parmi ses prêteurs, compte tenu du montant qu’elle a emprunté, ne se sont pas concrétisées.

On estime que 128 banques ont prêté de l’argent à Evergrande, tout comme quelque 121 institutions non bancaires telles que des gestionnaires d’actifs et des assureurs.