Les fondateurs d’échanges de crypto-monnaie sont confrontés à une montagne de réglementaire défis et des milliards de pertes personnelles. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a personnellement perdu 12 milliards de dollars cette année alors que les volumes de transactions sur Binance diminuaient, selon un rapport. Rapport Bloomberg Vendredi. Pendant ce temps, les jumeaux Winklevoss, Gemini, ont poursuivi leur ancien partenaire, Genesis. Gérer un échange de crypto-monnaie en 2023 continue d’être un gâchis absolu.

Les clients négocient beaucoup moins de crypto-monnaie qu’avant, et c’est le principal problème qui se pose dans le portefeuille de Zhao. Les volumes de transactions de Binance ont chuté de plus de 30 % cette année, selon les données de Le bloc. Cependant, c’est un problème pour chaque échange cryptographique, car les volumes à l’échelle du secteur ont chuté de 90 % par rapport à leur sommet de mai 2021.

Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

Outre le ralentissement du trading de crypto-monnaies, Gemini a poursuivi son ancien partenaire Genesis pour réclamer 1,6 milliard de dollars d’actions Grayscale Bitcoin Trust, selon CoinDesk Vendredi. L’action en justice intervient une semaine après que le procureur général Letitia James a poursuivi Gemini et Genesis pour escroquer les New-Yorkais. Genesis s’efforce actuellement de rembourser ses créanciers suite à son dépôt de bilan en janvier.

“Au cours des 12 derniers mois, Genesis a essayé de détourner cette valeur des utilisateurs d’Earn vers d’autres créanciers”, a déclaré Gemini dans un communiqué. communiqué de presse sur X. “Avec cette valeur, chaque utilisateur Earn peut être rendu entier.”

Les problèmes juridiques, les faibles volumes et les pertes personnelles sont la norme pour les échanges cryptographiques de nos jours. Binance est confronté à une multitude de défis réglementaires, notamment un procès de la Future Commodity Trading Commission que la bourse a appelé «incendiaire.» En plus de leur procès, les jumeaux Winklevoss ont perdu à eux deux plus de 4 milliards de dollars dans l’effondrement de la crypto-monnaie, selon Forbes.

Le krach de FTX a effacé toute crédibilité sur le marché de la cryptographie. Cependant, il est possible qu’une réglementation accrue rétablisse la confiance dans le système de crypto-monnaie. Il y a des spéculations selon lesquelles La SEC approuve un ETF Bitcoin soutiendra le prix du Bitcoin.