Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine lors du sommet sur la sécurité Dialogue de Shangri-La

SINGAPOUR – Une poignée de main et un déjeuner ministériel ont été tout ce que le chef américain de la Défense et son homologue chinois ont partagé en marge d’un sommet sur la sécurité régionale à Singapour. Avant le dialogue annuel Shangri-La qui a débuté vendredi, Pékin a rejeté une demande américaine d’une réunion bilatérale entre son ministre de la Défense, le général Li Shangfu, et son homologue américain Lloyd Austin. Samedi, quand Austin est monté sur scène lors du sommet où se sont réunis les dirigeants mondiaux de la défense, il a appelé la Chine pour avoir refusé de s’engager dans un dialogue militaire. « Le dialogue n’est pas une récompense. C’est une nécessité. Une poignée de main cordiale pendant le dîner ne remplace pas un engagement substantiel », a déclaré Austin dans des remarques préparées. « Plus nous parlons, plus nous pouvons éviter les malentendus et les erreurs de calcul qui pourraient conduire à une crise ou à un conflit. » Le chinois Li a répondu un jour plus tard en accusant les États-Unis de manquer de sincérité et de se comporter d’une manière qui ne convient pas à une superpuissance. « Il est indéniable qu’un grave conflit ou une confrontation entre la Chine et les États-Unis sera un désastre insupportable pour le monde. La Chine pense qu’un grand pays devrait se comporter comme tel », a déclaré Li dimanche dans une traduction fournie par les organisateurs du sommet. Il s’agissait de son premier discours devant un public international dans son rôle actuel de chef de la défense de la Chine.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (L) et le ministre chinois de la Défense Li Shangfu (R) assistent à un déjeuner ministériel samedi lors du 20e Dialogue Shangri-La à Singapour. Roslan Rahman | AFP | Getty Images

La guerre des mots du week-end s’est produite alors que Le commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré un navire de guerre chinois s’est approché à moins de 150 mètres (137 mètres) d’un destroyer américain samedi dans le détroit de Taïwan, qui sépare la Chine et Taïwan. La Chine revendique l’autonomie de Taiwan comme faisant partie de son territoire et considère toute présence étrangère à proximité de l’île comme une forme d’ingérence dans ses affaires intérieures. L’incident a souligné le potentiel de conflit alors que les relations entre les deux puissances mondiales restent tendues. « Pourquoi tous ces incidents se sont-ils produits dans des zones proches de la Chine, et non dans des zones proches d’autres pays ? » Li a dit, répondant aux questions sur le dernier incident. Li a déclaré que les navires de guerre et les avions de combat chinois ne se livraient pas à des « actions de navigation hégémoniques » à proximité d’autres pays. « Liberté de navigation, passage innocent, nous n’avons vu aucun problème avec cela », a ajouté Li. « Ce qui est essentiel maintenant, c’est que nous devons empêcher les tentatives qui veulent utiliser cette liberté de navigation et ce passage inoffensif comme prétexte pour exercer l’hégémonie de la navigation. » Austin, quant à lui, a appelé au dialogue lors de son allocution plénière. « Je suis profondément préoccupé par le fait que [People’s Republic of China] n’a pas voulu s’engager plus sérieusement sur de meilleurs mécanismes de gestion de crise entre nos deux armées. Mais j’espère que cela va changer, et bientôt », a-t-il déclaré.

L’épisode de samedi s’est produit alors que les marines américaine et canadienne effectuaient « un transit de routine du sud au nord du détroit de Taiwan le 3 juin dans des eaux où s’appliquent les libertés de navigation et de survol en haute mer », selon le Commandement indo-pacifique américain. Cela fait suite à un autre incident à la fin du mois dernier, lorsque les États-Unis ont accusé un avion de chasse chinois de s’être livré à une « manœuvre inutilement agressive » tout en interceptant un avion de reconnaissance militaire américain dans l’espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale est un point d’éclair en Asie-Pacifique alors que la Chine s’affirme de plus en plus avec sa revendication historique sur la voie navigable stratégique riche en ressources telles que le pétrole et le gaz. Une foule d’autres pays d’Asie du Sud-Est – dont l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines – ont également des revendications concurrentes sur certaines parties de la voie navigable, qui est une route commerciale vitale.

Rafale de réunions multilatérales

Le ministre chinois de la Défense nationale, le général Li Shangfu, prononce dimanche sa session plénière lors du 20e Sommet sur la sécurité en Asie à Singapour, connu sous le nom de Dialogue Shangri-La. Roslan Rahman | AFP | Getty Images

« La mentalité de la guerre froide est en train de resurgir et augmente considérablement les risques de sécurité d’une confrontation de bloc en Asie-Pacifique », a déclaré Li dans ses remarques préparées. Sans faire référence aux États-Unis, Li a déclaré : « Une grande puissance [continues] promouvoir sa soi-disant stratégie indo-pacifique. « La Chine considère qu’aucune stratégie ne doit être basée sur un terrain idéologique et [aims] pour construire des alliances militaires exclusives contre des menaces imaginaires, car cela pourrait facilement conduire à une prophétie auto-réalisatrice. »

Appels au dialogue

Pourtant, alors même que les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine se parlaient, les soi-disant puissances moyennes telles que l’Australie ont exhorté les deux puissances rivales à rétablir le dialogue. « Si vous n’avez pas la soupape de pression du dialogue, si vous n’avez pas la capacité au niveau décisionnel de décrocher le téléphone pour demander des éclaircissements ou fournir un contexte, alors il y a toujours un risque beaucoup plus grand de hypothèses se transformant en actions et réactions irrémédiables », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese lors du discours d’ouverture du sommet vendredi. « Les conséquences d’un tel effondrement, que ce soit dans le détroit de Taiwan ou ailleurs, ne se limiteraient pas aux grandes puissances ou au site de leur conflit », a-t-il ajouté.