Les échalotes frites devraient toujours être dans votre garde-manger

Croustillantes, sucrées et aromatiques, les échalotes frites sont un condiment de base de la cuisine d’Asie du Sud-Est, apparaissant fréquemment dans les salades et les plats de nouilles, ou accompagnées d’œufs et de riz. Quand Adri et moi avons passé quelques jours à Nong Khai, une ville à la frontière entre la Thaïlande et le Laos, nous avons mangé plusieurs délicieuses salades Isan au restaurant DD. Une poitrine de porc mélangée avec des oignons rouges frais, des tomates et des herbes dans une sauce aigre-douce épicée à base de sauce de poisson, de jus de citron vert, de sucre de palme, d’ail et de piments thaïlandais, et se terminait par une pluie d’échalotes frites.

Au début de chaque été, je prépare une grande quantité d’une vinaigrette similaire à conserver au réfrigérateur. Cette vinaigrette, ainsi que les échalotes de mon garde-manger, sont un raccourci instantané vers un déjeuner savoureux ou une simple salade d’accompagnement pour un dîner sur le gril. Pensez aux cuisses de poulet chaudes, au poisson, aux tranches froides de restes de steak ou de porc, ou à une large gamme de légumes et de fruits. La douceur juteuse des pastèques d’été ou des fruits à noyau avec de la menthe déchirée et des cacahuètes croquantes est particulièrement délicieuse avec des échalotes frites croustillantes.

Au Myanmar, ils ajoutent du croquant et de la saveur à de nombreux types de thoke, des salades qui peuvent être préparées avec des ingrédients cuits ou crus, ou une combinaison. Mary W., qui est à l’origine du populaire pop-up birman Love Khao Swe à San Francisco, les dit indispensables dans Shan tofu thoke, une salade de tofu aux pois chiches et de feuilles de citron vert, et dans son nan pia thoke, une salade de nouilles au poulet et à la noix de coco où la douceur savoureuse des échalotes frites complète une vinaigrette au tamarin acidulée.

Mon amie Leela Punyaratabandhu, qui a écrit plusieurs livres de cuisine thaïlandaise, appelle les échalotes frites son « exhausteur de salade incontournable ». Elle les utilise fréquemment pour transformer des plats occidentaux familiers en quelque chose de nouveau. Ils sont révélateurs sur une salade niçoise à base de thon à l’huile de haute qualité, pliés dans une salade de thon ou d’œufs, ou saupoudrés sur un morceau d’iceberg classique avec une vinaigrette au fromage bleu.