Les écarts entre les jabs Covid « seront réduits de moitié à quatre semaines » pour accélérer le déploiement de la vaccination afin de faire face à l’augmentation des cas

L’écart entre les vaccins Covid devrait être réduit de moitié à seulement quatre semaines pour accélérer le déploiement de la vaccination, a-t-il été rapporté.

Downing Street a exhorté le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination à réduire l’intervalle actuel de huit semaines pour aider à lutter contre l’augmentation des cas – en particulier la variante Delta.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Une femme reçoit un vaccin au centre de vaccination pop-up du Chelsea FC à Londres Crédit : Getty

Si le déménagement est approuvé, ce sera un coup de pouce majeur pour les familles qui espèrent une escapade à l’étranger.

Les parents auraient pu avoir les deux jabs avant la fin des vacances scolaires d’été, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à se mettre en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni depuis l’un des pays de la liste verte ou orange.

Près de 90 pour cent de tous les adultes ont reçu une dose du vaccin et 66 pour cent par seconde.

Mais la participation chez les jeunes hommes reste relativement faible, de sorte que le gouvernement prévoit une méga campagne publicitaire – y compris avant la finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Italie à Wembley dimanche, rapporte le Sunday Times.

Les fans de foot seront invités à se rendre dans une clinique proche du stade du nord-ouest de Londres avant le coup d’envoi de 20 heures.

Près de la moitié des hommes âgés de 18 à 24 ans n’ont pas encore reçu de jab, bien que tous les plus de 18 ans aient été invités à se manifester il y a trois semaines.

Cela se compare à moins de 40 pour cent des femmes dans la même tranche d’âge.

Un bus de vaccination Covid-19 au Bolton Cricket Club Crédit : Mercure

Le professeur James Naismith de l’Université d’Oxford a déclaré: « Le nombre d’infections à Covid-19 de la troisième vague a continué de croître rapidement au Royaume-Uni dans les groupes d’âge plus jeunes.

« Le virus est fermement établi chez les jeunes et se développe rapidement.

« Bien que la grande majorité des jeunes présenteront des symptômes très légers, voire inexistants, un petit pourcentage souffrira d’une maladie plus grave.

« Un petit pourcentage d’un très grand nombre, c’est encore beaucoup de gens. »

Il a ajouté: « Pour les jeunes, le vaccin élimine essentiellement le risque pour vous et est une évidence. »

C’est particulièrement urgent alors que la « Journée de la liberté » tant attendue se déroulera le 19 juillet – malgré les meilleurs avertissements des meilleurs médecins.

Toutes les mesures légales de Covid doivent prendre fin plus tard ce mois-ci – avec des masques faciaux et des mandats de distanciation sociale supprimés et des événements de masse autorisés.

La quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés revenant au Royaume-Uni de l’étranger sera également abandonnée, tout comme le système de bulle scolaire.

‘METTRE DE L’HUILE SUR LE FEU’

Boris Johnson devrait confirmer cette décision, des sources n ° 10 affirmant que le Premier ministre fait confiance au « bon sens inné du peuple britannique » pour ne pas agir « imprudemment », rapporte le Daily Mail.

Mais le grand déverrouillage est susceptible de provoquer une augmentation significative des cas déjà en augmentation, les experts avertissant que les infections pourraient atteindre un pic de 100 000 par jour.

Le professeur Helen Stokes-Lampard a déclaré que le fait de jeter toutes les précautions contre les coronavirus est alarmant et » ajoutera de l’huile sur le feu » alors que la Grande-Bretagne lutte déjà contre une » vague dangereuse « .

Les derniers chiffres montrent que les admissions à l’hôpital Covid au Royaume-Uni ont augmenté de 50% en une semaine, avec 565 nouveaux patients au cours des dernières 24 heures.

Les cas de coronavirus ont augmenté de 32 367 au cours de la dernière journée, portant le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 5 089 893.

Et 34 autres décès ont été signalés aujourd’hui, ce qui porte le sinistre total à 128 339.

Cela signifie qu’il y a eu une augmentation de 30% des cas – et une augmentation de 62% des décès – au cours des sept derniers jours.

Cependant, un énorme 80 327 679 injections Covid ont été administrées jusqu’à présent, dont 45 786 550 étaient des premières doses – une augmentation de 88 675 la veille.

Quelque 34 541 129 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 166 883.