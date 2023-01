Les eaux usées des vols de la Chine à Vancouver seront bientôt testées pour le COVID-19

L’aéroport international de Vancouver testera bientôt les eaux usées des vols en provenance de Chine et de Hong Kong, dans le cadre des efforts du gouvernement fédéral pour suivre le nombre de cas de COVID-19 qui peuvent ou non entrer au Canada depuis ces régions.

Le projet pilote à court terme, qui est également déployé à l’aéroport international Pearson de Toronto, est une sorte de sauvegarde en plus des tests COVID-19 négatifs requis avant l’embarquement, à partir du 5 janvier. négatif, le virus peut encore être capté dans les eaux usées à bord du vol.

Ces deux mesures font partie de la réponse du gouvernement fédéral à une augmentation des cas de COVID-19 en Chine. Les experts ont exprimé des opinions mitigées sur l’exigence de test avant l’embarquement, certains la critiquant comme une décision politique qui ne réduira probablement pas réellement la propagation du virus, mais beaucoup sont en faveur de davantage de tests sur les eaux usées.

Ryan Ziels, professeur adjoint de génie civil à l’Université de la Colombie-Britannique, faisait partie d’une équipe qui a mis en œuvre des tests d’eaux usées en Australie vers le début de la pandémie. Il dit qu’il était assez courant pour eux de détecter le COVID-19 à bord des vols, malgré les exigences de test négatives.

« C’est un outil supplémentaire », dit-il.

En testant les eaux usées des vols individuels, Ziels dit que les épidémiologistes peuvent réduire la présence de COVID-19 à de plus petits groupes de personnes et les informer s’ils doivent s’auto-isoler. Bien sûr, les tests étaient plus efficaces pour arrêter la propagation du virus lorsque les gens devaient se mettre en quarantaine après leur arrivée dans un nouveau pays. Ce n’est plus le cas, et ce sera aux gens de choisir de s’isoler par eux-mêmes s’ils sont informés que le COVID-19 était présent sur leur vol.

Malheureusement, le délai d’exécution des tests d’eaux usées peut même empêcher cela. Un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada affirme que les résultats prendront probablement une à deux semaines. Leur objectif semble être davantage de détecter de nouvelles variantes entrant au Canada, plutôt que d’informer les gens des cas individuels.

Le calendrier et les détails du projet pilote à YVR sont encore inconnus. Trevor Boudreau, directeur des communications gouvernementales de YVR, a déclaré que le gouvernement ne les avait contactés que le 30 décembre. Ils sont donc encore en train de déterminer exactement comment les choses fonctionneront.

Dans l’intervalle, un programme distinct et plus large d’analyse des eaux usées devrait démarrer à l’aéroport dans les prochaines semaines. Boudreau dit que ce deuxième programme testera le COVID-19 dans l’ensemble des eaux usées de l’aéroport, y compris de tous les vols et du terminal.

