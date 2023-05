Les eaux du Grand Canal de Venise deviennent vertes ; enquête lancée

Une nappe d’eau dans le célèbre Grand Canal de Venise est devenue vert fluorescent, perturbant les résidents et les touristes et déclenchant une enquête impliquant la police, l’agence régionale de l’environnement et d’autres organismes locaux.

Bordé de palais et d’églises historiques, le Grand Canal est une voie navigable majeure souvent encombrée de touristes et de gondoles. Le pont du Rialto, près de l’endroit où l’eau est devenue verte, est le plus ancien passage du canal et est connu comme un emblème de la construction et de la technologie de la Renaissance.