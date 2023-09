Les eaux de crue se transforment en incendies alors que le climat continue de frapper la Grèce

La police a ordonné mardi aux véhicules de quitter les rues de trois régions de Grèce alors qu’une violente tempête a frappé le centre du pays et certaines de ses îles, transformant les rues en torrents inondés.

La circulation a été interdite dans la ville centrale de Volos, dans la région montagneuse voisine de Pilion et sur l’île de Skiathos jusqu’à ce que la tempête s’apaise, a indiqué la police.

Les pompiers ont déclaré qu’un homme a été tué à Volos lorsqu’un mur s’est effondré et est tombé sur lui, tandis qu’un autre homme a été porté disparu, qui aurait été emporté par les eaux de crue.

Les autorités ont également envoyé des alertes sur téléphones portables dans plusieurs autres régions du centre de la Grèce, dans la chaîne d’îles des Sporades et sur l’île d’Eubée, avertissant les gens de limiter leurs déplacements à l’extérieur en raison de la tempête.

Les médias locaux ont rapporté que des pluies torrentielles ont fait déborder les cours d’eau et transformé les routes en rivières, emportant les voitures dans la mer dans la région de Pilion.

Le service météorologique grec a déclaré que la région du Pilion devrait recevoir environ 650 à 700 millimètres (25,5 à 27,5 pouces) de pluie mardi et mercredi, tandis que 550 à 600 millimètres étaient prévus pour la ville centrale de Karditsa.

Le service météorologique a noté que la pluviométrie annuelle moyenne dans la capitale de la région d’Athènes est d’environ 400 millimètres.

La tempête devrait provoquer de fortes pluies et des tempêtes, accompagnées de grêle, de tonnerre et de vents violents dans la mer Égée.

Ces conditions météorologiques extrêmes font suite aux incendies de forêt majeurs qui ont frappé la Grèce au cours des dernières semaines, certains brûlant pendant plus de deux semaines et détruisant de vastes étendues de forêts et de terres agricoles. Plus de 20 personnes ont été tuées dans les incendies.

Un incendie de forêt massif qui a détruit de vastes étendues de forêt dans le nord-est de la Grèce pendant 17 jours était en suspens lundi, même si des centaines de pompiers s’attaquaient toujours aux zones qui continuaient de brûler, ont indiqué les pompiers.

Des renforts ont été envoyés ce week-end pour lutter contre les incendies de forêt dans la région d’Evros, près de la frontière avec la Turquie, portant le nombre total de pompiers lundi à 741, appuyés par 124 véhicules et deux avions. L’incendie a été imputé à la mort de 20 personnes, toutes soupçonnées d’être des migrants ayant récemment traversé la frontière.

« Il n’y a actuellement aucun front actif dans la région d’Evros », a déclaré le ministre grec de la Protection civile, Vassilis Kikilias. « Nous restons en alerte et la bataille continue évidemment. »

L’incendie, qui s’est déclaré le 19 août près de la ville d’Alexandroupolis (nord-est) et s’est joint à d’autres incendies pour former un incendie de forêt massif, a brûlé plus de 93 000 hectares (230 000 acres) de terres dimanche, selon le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne. , ce qui en fait le plus grand incendie à avoir frappé un pays de l’UE depuis le début des enregistrements en 2000.

Les incendies de forêt sont fréquents en Grèce et dans d’autres pays du sud de l’Europe pendant leurs étés chauds et secs. Des dizaines d’incendies se déclarent chaque jour à travers le pays depuis des semaines, les pompiers affirmant que leurs forces ont combattu 82 incendies de forêt entre dimanche après-midi et lundi après-midi, dont 51 se sont déclarés au cours de ces 24 heures.

Un autre incendie s’est déclaré lundi dans une forêt de la banlieue nord d’Athènes. Plus de 70 pompiers, dont 18 français, appuyés par deux avions et trois hélicoptères, ont réussi à maîtriser partiellement l’incendie en quelques heures, ont indiqué les pompiers.

Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir provoqué l’incendie par négligence.

Avec ses forces de lutte contre les incendies mises à rude épreuve, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens et a reçu des centaines de pompiers, ainsi qu’une flotte d’avions et d’hélicoptères, venus de tout le continent. Dimanche, les forces françaises, espagnoles, chypriotes, roumaines, tchèques, bulgares, slovaques, albanaises et serbes opéraient toujours dans le pays.

