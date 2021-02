Après que les rivières à travers la France se soient brisées cette semaine au milieu de fortes pluies, le Premier ministre a promis un soutien aux agriculteurs et aux résidents dont les terres avaient été endommagées.

À Paris, plusieurs remblais ont été submergés vendredi sous la Seine pour une quatrième journée consécutive, et le service météorologique national a prévu que les eaux resteraient hautes tout au long du week-end.

Dans le sud de la France, les eaux commencent à reculer après que la pire inondation depuis 40 ans a gonflé la Garonne entre Bordeaux et Toulouse. Les vignobles et les vergers se sont transformés en lacs et des bateaux de sauvetage flottaient dans les rues des petites villes.

Le Premier ministre Jean Castex s’est rendu vendredi dans la ville de Marmande, ravagée par les inondations, dans la région et a promis «la solidarité de l’État pour tous ceux qui ont souffert».

Il a déclaré aux journalistes qu’il avait rencontré des dirigeants locaux pour discuter du renforcement des digues et d’autres investissements structurels plus larges « liés à ces phénomènes climatiques qui ne cessent de se répéter ».

Pendant ce temps, en Allemagne, le plus grand camp de sans-abri de Berlin a été évacué samedi à l’approche d’une violente tempête hivernale.

La température devrait chuter à moins huit degrés pendant la journée pendant le week-end, et les nuits seront encore plus froides.

« Nous allons accueillir les gens maintenant, en veillant à ce qu’ils ne se mélangent pas avec d’autres personnes en raison de la pandémie de coronavirus. Là, ils passeront le week-end dans un abri chaud et protégé », a déclaré Kevin Hönicke, l’adjoint au maire de Berlin-Lichtenberg.

La Croix-Rouge offre également une assistance avec ses bus chauffés qui offrent aux sans-abri de la chaleur, des couvertures et du thé lorsqu’ils se déplacent dans la ville.