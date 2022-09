Les eaux de crue reculent après la tempête qui frappe l’ouest de l’Alaska – Kelowna Capital News

Les eaux de crue commençaient à reculer dans certaines parties de l’ouest de l’Alaska qui ont été frappées par la pire tempête depuis un demi-siècle, laissant des débris projetés par les puissantes vagues de la mer de Béring sur les plages et dans les communautés balnéaires.

La tempête, vestige du typhon Merbok, s’est affaiblie dimanche alors qu’elle se déplaçait vers le nord du détroit de Béring dans la mer des Tchouktches au large de la côte nord-ouest de l’Alaska. Mais il restait une menace dangereuse pour les petites communautés le long de la côte nord-ouest de l’Alaska, a déclaré la météorologue du National Weather Service Kaitlyn Lardeo.

“Ce type va traîner dans la mer de Chukchi pendant les prochains jours et s’affaiblir rapidement parce qu’il est tellement stationnaire”, a-t-elle déclaré.

Les vagues déferlantes de la tempête ont provoqué des inondations et des dégâts généralisés sur 1 609 kilomètres de la côte de l’Alaska, a déclaré le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy.

C’était aussi un système massif – assez grand pour couvrir le continent américain du Nebraska à l’ouest jusqu’à l’océan Pacifique et du Canada au Texas – qui a influencé les systèmes météorologiques aussi loin que la Californie, où une rare tempête de fin d’été faisait tomber la pluie sur le nord partie de l’État.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès en Alaska, a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse samedi soir. Cependant, les routes ont été endommagées et les responsables de l’État évaluent les dommages potentiels aux digues, aux systèmes d’approvisionnement en eau et d’égouts, aux aéroports et aux ports.

Plusieurs communautés ont signalé que la force de l’eau entrante, souvent propulsée par des vents soufflant à près de 70 mph (113 km/h), a fait tomber certaines maisons de leurs fondations. Une maison à Nome a flotté sur une rivière jusqu’à ce qu’elle soit prise sous un pont.

De nombreuses maisons ont été inondées et environ 450 habitants de la côte ouest ont cherché refuge dans des abris, dont plus de la moitié dans une école de Hooper Bay, où ils ont mangé de l’orignal transformé donné par les habitants du village. D’autres ont surmonté la tempête sur un terrain plus élevé en dehors de leurs communautés.

L’ancien typhon a causé le niveau d’eau le plus élevé à Nome – 11,1 pieds (3,38 mètres) au-dessus du niveau de la marée normale – depuis une grande tempête en 1974, et d’autres communautés pourraient avoir dépassé les niveaux observés il y a 48 ans.

“L’une des grandes caractéristiques de cette tempête était la large bande de dégâts importants”, a déclaré Rick Thoman, spécialiste du climat au Centre international de recherche sur l’Arctique de l’Université d’Alaska à Fairbanks.

«Alors, a-t-il été à la hauteur du battage médiatique? Je dirais absolument », a-t-il déclaré à propos de la tempête, au cours de laquelle des responsables ont exhorté les gens à se préparer des jours avant qu’elle ne frappe.

Becca Luce et sa famille vivent à environ 800 mètres de la côte de la mer de Béring à Nome.

“Nous avons une assez bonne vue sur l’océan depuis notre salon”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvions voir les vagues s’écraser de notre fenêtre et traverser la route.”

Nome lui-même a été inondé, y compris Front Street, la principale artère commerciale de la ville qui sert également de ligne d’arrivée pour l’Iditarod Trail Sled-Dog Race. Le mini-centre de congrès de la ville, qui sert également de siège social à l’Iditarod pour la fin de la course chaque mois de mars, était entouré d’eau.

Un restaurant du centre-ville, le Bering Sea Bar and Grill, a été détruit par un incendie samedi soir, mais la cause et son lien avec la tempête ne sont pas encore connus, a déclaré le directeur municipal par intérim Bryant Hammond.

La décrue des eaux a révélé les détritus laissés dans les rues et les cours, notamment des ordures, des débris organiques, des roches et de l’asphalte, a déclaré Hammond. Le nettoyage devait commencer immédiatement.

Une partie d’une autoroute a été emportée à Nome, obligeant les résidents à utiliser une voie de contournement pour atteindre la communauté du Conseil, ajoutant jusqu’à 15 milles (24 kilomètres) au trajet de 72 milles (116 kilomètres), a-t-il déclaré.

“Une autre préoccupation majeure est que le gel est proche, et tous ces dommages aux routes devront être réparés avant la fin du mois”, a déclaré Luce, en utilisant le terme local pour le début de l’hiver, qui est en octobre dans de nombreux cas. parties de l’Alaska. “Et il est difficile de dire si cela sera possible, en particulier pour les villages éloignés sans autant de ressources que Nome.”

Dunleavy, qui a publié samedi une déclaration de catastrophe dans l’État et envisage de demander une catastrophe fédérale, a déclaré que les responsables de l’État avaient l’intention de remettre les communautés en marche dès que possible.

“Nous devons juste faire comprendre à nos amis fédéraux que ce n’est pas une situation en Floride où nous avons des mois pour travailler là-dessus”, a-t-il déclaré. “Nous avons plusieurs semaines.”

La pluie dans le nord de la Californie a aidé les pompiers à renforcer le confinement du plus grand incendie de forêt de l’État jusqu’à présent cette année. Le feu de moustique dans les contreforts de la Sierra Nevada au nord-est de la capitale Sacramento était contenu à 34% après les averses tôt dimanche. Plus de pluie était attendue, ce que le porte-parole des incendies, Scott McLean, a qualifié de bénédiction mitigée.

“Cela a aidé un peu à étouffer ce feu agressif”, a déclaré McLean. “Mais nous allons avoir de nouveaux problèmes de sécurité maintenant avec toute la boue qui est là-bas. Et l’humidité du sol pourrait faire tomber certains de ces arbres endommagés.

Une moyenne d’un quart de pouce (2 centimètres) de pluie est tombée pendant la nuit dans les comtés de Marin, Napa et Sonoma au nord de San Francisco, avec plus du double de cette quantité enregistrée dans certaines régions montagneuses, a déclaré le National Weather Service.

Des vents soufflant jusqu’à 40 mph (64 km/h) étaient prévus dimanche le long des zones côtières du nord de la Californie et à des altitudes plus élevées dans la Sierra Nevada. Des rafales aussi fortes peuvent faire tomber des branches et des arbres stressés par la sécheresse et provoquer des pannes de courant, a averti le météorologue des services météorologiques Ryan Walbrun. Il a déclaré que des orages étaient attendus par intermittence jusqu’à au moins lundi, créant des routes glissantes pendant le trajet du matin.

Weber a rapporté de Los Angeles. Le journaliste de l’AP Nishit Morsawala a contribué à ce reportage depuis Londres.

Mark Thiessen et Christopher Weber, Associated Press

