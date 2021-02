L’UE continue de faire preuve de leadership mondial dans la lutte contre le changement climatique. Avec son Green Deal européen et ses objectifs climatiques qui seront bientôt inscrits dans la loi, le bloc a défini une direction claire pour réaliser son ambition d’être le premier continent neutre en carbone d’ici 2050.

Le changement climatique, cependant, est un défi mondial. Pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et conduire sa révolution énergétique verte, l’UE a besoin d’une coopération et de partenariats multilatéraux. Les Émirats arabes unis sont bien placés pour être l’un de ces partenaires de l’UE.

En tant que premier pays du Golfe à signer l’Accord de Paris de 2016, nous sommes déterminés à jouer notre rôle dans la réalisation de la neutralité carbone mondiale, et nous saluons le réengagement du président américain Joe Biden en faveur de l’accord. Bien qu’ils soient l’un des plus grands producteurs mondiaux d’hydrocarbures, les EAU reconnaissent depuis longtemps la nécessité de lutter contre le changement climatique.

À cette fin, notre gouvernement s’est engagé à réduire les émissions de carbone de 24% d’ici 2030, tandis que notre « Stratégie énergétique 2050 » vise à accroître le rôle de l’énergie propre dans le mix énergétique total de 25% qu’elle représente aujourd’hui à 50% en 2050. Nous nous sommes également engagés à réduire notre empreinte carbone de la production d’électricité de 70% d’ici 2050.

Nous prenons nos engagements climatiques très au sérieux et les énergies renouvelables sont au cœur même de ces objectifs ambitieux. Nous exploitons la puissance de l’énergie solaire et produisons une partie de l’électricité solaire la moins chère au monde et sommes fiers d’abriter le plus grand parc solaire à site unique au monde – le parc solaire Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mis en service pour la première fois en 2013, ce site s’étend sur une superficie de 77 km2 et deviendra l’un des plus grands générateurs d’énergie solaire au monde à partir d’un seul endroit. Avec une capacité de production prévue de 5000 MW d’ici 2030, elle ajoutera une capacité renouvelable substantielle à celle déjà fournie par notre centrale solaire de Noor (1200 MW) et la future centrale d’Al Dhafra (2000 MW).

De manière cruciale, l’énergie propre que des sites comme ceux-ci généreront permettra de nouvelles technologies susceptibles de stimuler davantage la décarbonisation.

L’une de ces sources d’énergie prometteuses est l’hydrogène propre obtenu à partir d’énergies renouvelables, l’hydrogène dit «vert». Les Émirats arabes unis sont fiers de développer la première usine pilote d’électrolyse à l’hydrogène solaire de notre région au parc solaire d’Al Maktoum dans le cadre d’une collaboration entre Siemens, la Dubai Electricity & Water Authority et Expo 2020.

Le renforcement de la coopération en matière d’énergie propre est une priorité importante dans le cadre de l’accord de coopération UE-EAU signé en janvier 2018. Cet accord sert de plate-forme pour le partage des connaissances et un dialogue concret, cependant, je crois que la coopération des EAU avec l’UE sur l’énergie propre a le potentiel d’aller bien au-delà – en particulier autour de l’hydrogène vert.

Si le potentiel de production d’énergie renouvelable ne se limite à aucune région ou pays, les EAU remplissent toutes les conditions pour être à la pointe de la production d’hydrogène vert pour le marché européen. Nous avons une forte capacité industrielle et intellectuelle dans le secteur de l’énergie, une abondance de terres pour les grandes centrales solaires et une expérience de plusieurs décennies de service fiable sur les marchés mondiaux de l’énergie. Pour alimenter sa révolution verte, l’Europe devrait examiner de près l’importation d’hydrogène vert provenant de producteurs fiables comme les EAU.

Alors que le monde se détourne des hydrocarbures pour se tourner vers les énergies du futur, nous espérons porter notre coopération avec l’UE à un nouveau niveau et respecter notre engagement commun – exprimé lors du Forum européen sur l’hydrogène de l’année dernière – pour favoriser un marché de l’hydrogène.

Avec la 26e conférence des parties (COP26) de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en novembre 2021, le moment est venu d’intensifier la coopération en matière d’énergie propre entre l’UE et les Émirats arabes unis. Nous sommes impatients d’aller au-delà du partage des connaissances et des idées et de développer un véritable partenariat qui nous aidera à réaliser notre vision commune de la neutralité climatique.