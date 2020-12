DUBAI: Les Émirats arabes unis ont été la cible de cyberattaques après l’établissement de liens formels avec Israël, a déclaré dimanche le responsable de la cybersécurité de l’État arabe du Golfe.

En août, les Émirats arabes unis ont rompu avec des décennies de politique arabe lorsqu’ils ont accepté de tisser des liens avec Israël dans un mouvement qui a mis en colère les Palestiniens et certains États et communautés musulmans. Bahreïn et le Soudan ont emboîté le pas.

« Notre relation, par exemple, avec la normalisation avec Israël a vraiment ouvert toute une série d’attaques énormes de la part d’autres militants contre les Émirats arabes unis », a déclaré Mohamed Hamad al-Koweït lors d’un entretien sur scène lors d’une conférence à Dubaï.

Le Koweït a déclaré que le secteur financier était ciblé mais n’a pas précisé. Il n’a pas précisé si l’une ou l’autre des attaques avait réussi ni fourni des détails sur l’identité des auteurs.

Il a également déclaré à la conférence que le nombre de cyberattaques aux EAU avait fortement augmenté après le début de la coronavirus pandémie. Le Koweïtien a déclaré que traditionnellement, de nombreuses attaques dans la région proviennent d’Iran, sans préciser qui est derrière elles.

L’Iran a également déclaré qu’il avait été victime de piratage.