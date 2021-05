Les EAU sont en pourparlers avec le Royaume-Uni sur l’interdiction de voyager sur la «  liste rouge  »: le PDG d’Emirates

« Nos responsables parlent déjà et prennent cela très au sérieux; parlent au gouvernement et aux responsables locaux pour nous assurer que nous devrions très bientôt être retirés de la liste rouge », a déclaré le président et chef de la direction des Emirats, Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, à CNBC. le marché arabe du voyage à Dubaï lundi.

Le président de la compagnie aérienne phare de Dubaï est optimiste quant à un retour aux voyages entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni – l’un de ses principaux partenaires touristiques et d’investissement – alors même qu’une nouvelle variante de Covid-19 menace de compliquer les plans de réouverture.

Néanmoins, les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 par habitant aux EAU sont plus élevés que ceux du Royaume-Uni Les raisons en sont incertaines, mais ont été attribuées à tout, de l’économie pleinement ouverte des EAU et des tests plus fréquents aux soupçons sur l’efficacité du vaccin Sinopharm. Ces suggestions n’ont pas été confirmées.

Les Émirats arabes unis se vantent actuellement de la deuxième campagne de vaccination la plus rapide au monde, après Israël, en termes de doses de vaccin par habitant. Selon le ministère de la Santé du pays, environ 11,5 millions de doses de vaccin ont été administrées lundi. Emirates dans le pays a autorisé l’utilisation des vaccins Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca et Sputnik V de Russie, bien que les vaccins disponibles varient d’un émirat à l’autre.

Interrogé sur ce qu’il faudrait pour que l’interdiction soit levée, Al Maktoum a déclaré à Hadley Gamble de CNBC: « Je pense que tout d’abord, vous devez prouver au monde que nous sommes parmi les trois (pays) les plus vaccinés. Cela représente près de 12 millions de personnes. ont été vaccinés jusqu’à présent, et aux Emirats Arabes Unis, il n’y a que 9,5 millions de personnes qui vivent ici. Cela devrait donc vraiment amener le gouvernement britannique à penser que nous devrions être hors de la liste rouge. «

En tant que membre de la famille royale au pouvoir de Dubaï et à la tête de l’une des plus grandes entreprises du pays, le président des Émirats a un poids particulier – et son entreprise et les Émirats arabes unis ont tous deux un enjeu important en ce qui concerne l’interdiction de voyager.

Les itinéraires aériens entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni étaient parmi les plus populaires des compagnies aériennes avant le début de la pandémie. La désignation de la liste rouge a également un impact sur bon nombre des quelque 120000 ressortissants britanniques vivant et travaillant aux Émirats arabes unis et les membres de leur famille, ainsi que les émiratis possédant des propriétés et des entreprises à Londres et ailleurs au Royaume-Uni. pays ont exprimé de la confusion et de la colère face à la décision de Westminster, en particulier sur l’exigence de quarantaine dans les hôtels de la liste rouge.

« Je suis sûr qu’ils veulent rentrer chez eux, leurs enfants veulent rentrer et peut-être voir leurs amis et leur famille », a déclaré Al Maktoum. « Donc je suis sûr que dans les six prochains mois, nous verrons un grand moment de trafic. »