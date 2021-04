Les noms des deux membres de ce deuxième lot d’astronautes émiratis ont été annoncés samedi par Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis. Noura al-Matroushi a été choisie comme la première femme candidate aux voyages spatiaux de la nation arabe.

Nous annonçons la première femme astronaute arabe, parmi deux nouveaux astronautes, sélectionnée parmi plus de 4000 candidats pour être formée avec la NASA pour de futures missions d’exploration spatiale. Félicitations à Noura Al Matrooshi et Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ – SA Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 10 avril 2021

Elle et son homologue masculin Mohammed al-Mulla ont été sélectionnés parmi une liste restreinte de 14 candidats, comprenant neuf hommes et cinq femmes, selon l’agence de presse d’Etat WAM. Plus de 4300 personnes ont postulé pour les emplois après le début du recrutement en décembre 2019.

Matroushi est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de l’Université des Émirats arabes unis et serait un mathématicien primé. Si elle est choisie pour une mission à la Station spatiale internationale, elle deviendrait la première femme arabe à aller dans l’espace. Son partenaire en formation, Mulla, est un pilote civil décoré, qui travaille comme entraîneur en chef à la police de Dubaï, selon le rapport.

Les deux rejoindront la classe de candidat astronaute de la NASA et le programme de formation au Johnson Space Center au Texas plus tard cette année.

Le programme spatial des EAU est présenté comme un moyen de stimuler l’expertise technique et l’intérêt pour les sciences dans le pays arabe. Il a déjà réalisé une réalisation importante en livrant avec succès une sonde appelée «Al-Amal» («espoir» en arabe) sur une orbite de Mars. La mission a été conçue et lancée avec l’aide de spécialistes américains et japonais.

Le premier Emirati à se rendre dans l’espace a été Hazza al-Mansouri, qui, en septembre de l’année dernière, était spécialiste du vol à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-15, lorsqu’il s’est envolé pour l’ISS. Le sultan al-Neyadi, son partenaire en formation, a servi de membre d’équipage de secours pour la mission. Tous deux poursuivent leur formation en vue d’éventuelles futures missions spatiales.

Le premier Arabe à partir en mission spatiale fut le prince saoudien Sultan ben Salmane, qui faisait partie d’une mission de la navette spatiale en 1985. La première femme musulmane dans l’espace était Anousheh Ansari, une entrepreneuse américaine d’origine iranienne, qui a fait un voyage à l’ISS en 2006. Elle était l’une des sept participantes au programme dit de «tourisme spatial» que la firme Space Adventures dirigeait. collaboration avec l’agence spatiale russe dans les années 2000.

