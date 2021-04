Dubaï est connue pour son architecture moderne, y compris le Burj Khalifa, qui mesure 2700 pieds de haut est presque deux fois la hauteur de l’Empire State Building. Fraser Hall | La banque d’images | Getty Images

DUBAI, Émirats arabes unis – Le statut potentiellement indéfini des Émirats arabes unis sur la «liste rouge» du Royaume-Uni pour les voyages a attisé la colère et la confusion, rendues plus incertaines par les dernières déclarations du gouvernement britannique. Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a indiqué que les Émirats arabes unis pourraient rester sur la liste rouge du Royaume-Uni en raison de son statut de plaque tournante du transit international, malgré la baisse de ses tendances en matière d’infection et la deuxième campagne de vaccination la plus rapide au monde. « Nous ne restreignons pas les EAU en raison du niveau de coronavirus aux EAU », a déclaré Shapps lors d’un événement aéronautique mercredi. « Le problème est celui du transit. » Les commentaires ont suscité de vives critiques de la part du président d’Emirates, Tim Clark: «Nous laisser sur la ‘liste rouge’ pour des raisons de transit n’a aucun sens car (les passagers) peuvent simplement passer par d’autres hubs», a-t-il déclaré lors d’un récent événement en ligne. « Cela compromet notre opération au Royaume-Uni pour Emirates. C’est vraiment dommage qu’ils nous maintiennent sur la liste rouge. » Être sur la liste rouge du Royaume-Uni a un prix élevé et a de réelles conséquences pour les 120 000 Britanniques vivant dans le pays du Golfe et les membres de leur famille. Il oblige toute personne entrant au Royaume-Uni à partir d’un pays de la liste rouge à se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement et à couvrir ses propres frais d’hébergement et de nourriture pendant 10 jours, au coût de 1750 £ (2428 $) par personne. «Si quelqu’un me pose des questions sur la maison, je pleure», a déclaré une citoyenne britannique travaillant à Dubaï qui n’a pas vu sa famille au Royaume-Uni depuis la mi-2020. « L’ambiguïté est insupportable », a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être identifiée en raison de restrictions professionnelles. « Il est beaucoup plus facile d’établir et de maintenir un équilibre dans votre vie lorsque vous faites un plan – les positions changeantes du Royaume-Uni rendent cela impossible et c’est tellement préjudiciable au bien-être des gens. »

Les gens attendent leur tour pour se faire vacciner contre le coronavirus dans un centre de vaccination installé au Centre financier international de Dubaï dans l’émirat du Golfe de Dubaï, le 3 février 2021. Les EAU ont administré au moins trois millions de doses à plus d’un quart des sa population. 1230948336

La liste rouge du Royaume-Uni, qui interdit les voyages aériens ou impose une mise en quarantaine coûteuse à l’arrivée, nomme actuellement 40 pays à haut risque jugés trop dangereux pour voyager, y compris l’Inde, qui a vu les nouvelles infections grimper à plus de 300000 cas par jour. Les EAU restent sur la liste, malgré la chute des taux d’infection à environ 2000 cas par jour. Abu Dhabi, quant à lui, a placé le Royaume-Uni sur sa propre liste «verte» de pays de voyage. CNBC a contacté le Foreign Commonwealth Office du Royaume-Uni pour obtenir ses commentaires.

Un soutien croissant

Une pétition visant à retirer les EAU de la liste rouge du Royaume-Uni avait reçu plus de 8500 signatures au 26 avril, reflétant une frustration croissante face aux restrictions de voyage et au coût de la quarantaine pour l’un des itinéraires aériens les plus fréquentés au monde. « Je souhaite que le gouvernement retire les Émirats arabes unis (EAU) de la Liste rouge des interdictions d’ici l’été, afin que les voyageurs puissent visiter le pays sûr sans avoir besoin de mettre en quarantaine dans un hôtel à leur retour », a écrit le pétitionnaire Mikael Aziz. Le gouvernement britannique est tenu de répondre si la pétition reçoit 10 000 signatures ou plus. « Vous devez reconsidérer que Dubaï figure sur la liste rouge. La plupart des citoyens britanniques qui y travaillent sont entièrement vaccinés et devraient être autorisés à voyager au Royaume-Uni. Ils pourraient passer un test PCR avant et à l’arrivée. » L’utilisateur de Twitter @ DawnWilson2606 a tweeté au Premier ministre britannique Boris Johnson.

Suppression de la liste rouge « dès que cela est possible »

Au milieu des critiques et de la confusion sur les dernières restrictions de voyage, il y a des signes que le cheikhdom du désert, à majorité expatrié, de 10 millions de personnes pourrait encore être retiré de la liste rouge. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités des EAU pour nous assurer de pouvoir retirer les EAU de la liste rouge dès que possible », a déclaré Simon Penney, consul général du Royaume-Uni à Dubaï et délégué commercial au Moyen-Orient. Les commentaires de Penney ont eu lieu le 21 avril, le même jour que la suggestion de Shapps selon laquelle les Émirats arabes unis pourraient rester sur la liste rouge. Le gouvernement britannique devrait revoir son interdiction des voyages internationaux non essentiels à partir du 17 mai, mais on ne sait pas quelles destinations recevront la coche d’approbation.

Les navetteurs traversent le pont de Londres au lever du soleil le 1er mars 2021 à Londres, en Angleterre. Hollie Adams | Getty Images

« Il est trop tôt aujourd’hui pour dire quels pays figureront sur la liste verte et lesquels ne le seront pas, et nous devrons attendre début mai avant d’avoir plus de clarté », a déclaré Penney lors d’un entretien avec une station de radio de Dubaï. « Les décisions prises sont guidées par les données et la science, et la clé pour cela comprend le déploiement du vaccin, le nombre de cas quotidiens et la prévalence des variantes nocives », a-t-il ajouté. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il « déconseille tous les voyages, sauf essentiels, dans l’ensemble des Émirats arabes unis sur la base de l’évaluation actuelle des risques de COVID-19 ». Les Émirats arabes unis dépassent la plupart des pays développés dans le déploiement de leur vaccin avec près de 40% de leur population entièrement vaccinée. « Les visiteurs arrivant au Royaume-Uni qui ont été ou ont transité par les EAU au cours des 10 jours précédents ne seront pas autorisés à entrer », a indiqué un avis du 25 avril.

« Un couloir de voyage à rouvrir »

« Les positions des pays sur les listes des autres n’ont pas à être réciproques », a déclaré dimanche à CNBC Rob Willock, directeur du service de conseil Economist Corporate Network. « Mais étant donné que les EAU et le Royaume-Uni sont respectivement deuxième et troisième dans le classement mondial de la vaccination, ayant tous deux administré au moins un vaccin à plus de la moitié de leur population, on pourrait imaginer que c’est un couloir de voyage qui mérite d’être rouvert. »

Le Royaume-Uni, l’une des plus grandes sources de touristes de Dubaï et un itinéraire de voyage essentiel pour Emirates, a retiré les Émirats de son «couloir de voyage sûr» en janvier, alors que les cas à Dubaï ont commencé à monter en flèche suite à un afflux de voyageurs britanniques en novembre et décembre. Les Émirats arabes unis ont signalé un peu plus de 2000 nouvelles infections samedi. Le pays a administré jusqu’à présent 9,9 millions de doses de vaccin.

Avertissements de voyage aux États-Unis