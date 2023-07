Les EAU, hôtes de la COP28, s’engagent à tripler les énergies renouvelables

Les EAU prévoient de tripler la production d’énergie renouvelable, dans le cadre d’une série d’initiatives environnementales.

Il a également dévoilé des stratégies pour l’hydrogène et les voitures électriques.

Les Émirats arabes unis sont l’un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole brut producteur d’émissions, ils accueilleront les pourparlers de l’ONU sur le climat plus tard cette année.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Les Émirats arabes unis, riches en pétrole, ont déclaré qu’ils tripleraient leur production d’énergie renouvelable dans le cadre d’une série d’initiatives environnementales annoncées lundi, des mois avant d’accueillir les pourparlers sur le climat de l’ONU.

Les Émirats arabes unis, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole brut producteur d’émissions, ont également dévoilé des stratégies nationales sur l’hydrogène et les voitures électriques.

Peu de détails ont été révélés sur les nouvelles politiques, annoncées cinq mois avant les pourparlers de la COP28 à Dubaï, où près de 200 nations se débattront pour savoir comment lutter contre le réchauffement climatique et ses impacts.

Les ministres ont approuvé une « stratégie énergétique nationale actualisée » qui vise à « tripler la contribution des énergies renouvelables au cours des sept prochaines années », a déclaré le Premier ministre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï, après une réunion du cabinet.

Jusqu’à 200 milliards de dirhams (54 milliards de dollars) seront investis au cours de la même période pour répondre à la demande croissante d’électricité, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une autre initiative « vise à consolider la position du pays en tant que producteur et exportateur d’hydrogène à faibles émissions au cours des huit prochaines années » en développant les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures, et en mettant en place un centre de recherche et développement, a déclaré Cheikh Mohammed.

Les Émirats arabes unis, une nation désertique d’environ 10 millions d’habitants, pour la plupart des expatriés, construiront également un réseau national de bornes de recharge dans le cadre d’une « politique nationale pour les véhicules électriques ».

La société chinoise WeRide recevra la première licence nationale du pays pour les voitures autonomes, ajoute le communiqué.

L’accueil par les Émirats arabes unis des négociations de la COP de novembre à décembre a été critiqué par des militants du climat qui se demandent si l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde devrait jouer un rôle aussi clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La monarchie du Golfe soutient que le pétrole reste indispensable à l’économie mondiale et fait valoir les mérites de la capture du carbone – le processus d’élimination du dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, lors de la combustion du carburant ou de l’air.

En 2021, avant la COP26 à Glasgow, les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils visaient zéro émission nette de carbone domestique d’ici 2050 – un calcul qui n’inclut pas la pollution due au pétrole exporté.