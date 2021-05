Les EAU et Bahreïn proposent un troisième vaccin contre Sinopharm au milieu des inquiétudes sur l’efficacité des vaccins

Les gens attendent leur tour pour se faire vacciner contre le coronavirus dans un centre de vaccination installé au Centre financier international de Dubaï dans l’émirat du Golfe de Dubaï, le 3 février 2021. Les EAU ont administré au moins trois millions de doses à plus d’un quart des sa population.

DUBAI, Émirats arabes unis – Les Émirats arabes unis et Bahreïn offrent une injection de rappel du vaccin Sinopharm développé par la Chine aux résidents et aux citoyens qui ont déjà reçu deux doses, ont déclaré les autorités médicales du pays.

« Une dose de soutien supplémentaire de Sinopharm est maintenant disponible pour les personnes qui ont déjà reçu le vaccin et qui ont maintenant terminé plus de six mois depuis la deuxième dose », a tweeté mardi soir l’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes des EAU.

Groupe de travail médical national de Bahreïn pour lutter contre le coronavirus annoncé simultanément << l'ouverture de l'enregistrement d'une dose de rappel du vaccin COVID-19 pour les groupes les plus vulnérables de Bahreïn, au moins 6 mois après la prise de la deuxième dose du vaccin Sinopharm, pour les premiers intervenants, ainsi que pour les citoyens et résidents de plus de 50 ans , ainsi que les personnes souffrant d'obésité, de faible immunité ou d'autres problèmes de santé sous-jacents. "

Les annonces interviennent au milieu de questions sur l’efficacité de Sinopharm et des rapports de réinfections de Covid-19 chez les personnes qui ont reçu leurs deux doses du vaccin.

Plus tôt en mai, l’Organisation mondiale de la santé a approuvé Sinopharm pour une utilisation d’urgence, ce qui en fait le premier vaccin non occidental à obtenir le feu vert de l’organisation. Développé par le China National Pharmaceutical Group (communément appelé Sinopharm), appartenant à l’État chinois, il s’agit de l’un des deux principaux injections du pays qui ont été administrées à des millions de personnes en Chine et ailleurs, en particulier dans les pays en développement.

La campagne de vaccination des EAU, l’une des plus rapides au monde, s’est fortement appuyée sur le vaccin Sinopharm, disponible pour tous les résidents et citoyens depuis fin 2020. Les vaccins Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Université d’Oxford et Sputnik V sont également disponibles en Dubaï pendant plusieurs mois, tandis que la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, n’a proposé à ses résidents que Sinopharm jusqu’à ce qu’elle ait récemment changé de cap pour proposer également Pfizer fin avril.