Les Emirats arabes unis ont gardé jeudi leurs minces espoirs de qualification automatique pour la Coupe du monde du Qatar avec une victoire 2-0 sur la Syrie dans le groupe A des éliminatoires de l’Asie à Dubaï. Ne pas vaincre l’équipe syrienne de Tita Valeriu aurait laissé les Émirats arabes unis à 11 points de retard sur la Corée du Sud et hors de course pour la deuxième place du groupe après que les Asiatiques de l’Est aient remporté une victoire 1-0 sur le Liban plus tôt dans la journée.

Mais Caio Canedo a marqué deux minutes avant la mi-temps pour donner l’avantage à l’équipe des EAU de Bert van Marwijk et Yahya Al Ghassani a doublé l’avantage de son équipe à 20 minutes de la fin pour offrir aux EAU une victoire qui suspend la qualification coréenne.

Les Émirats arabes unis restent troisièmes du groupe A, à huit points des Coréens, deuxièmes, et à deux points de l’Iran, qui a confirmé sa place nL1N2U720I en finale avec une victoire 1-0 contre l’Irak à Téhéran.

Seules les deux meilleures nations de chacun des deux groupes asiatiques sont assurées de se qualifier pour la Coupe du monde, les troisièmes s’affrontant en séries éliminatoires pour avoir le droit de rencontrer une équipe sud-américaine pour une éventuelle cinquième place asiatique au Qatar.

L’équipe coréenne de Paulo Bento affrontera la Syrie à Dubaï mardi, sachant qu’une victoire mènera la nation à la finale pour un 10e tournoi consécutif.

Le but de Cho Gue-sung a valu à une équipe sud-coréenne manquant Son Heung-min et Hwang Hee-chan une victoire âprement disputée contre le Liban à Sidon.

L’Iran est devenu le premier pays asiatique à se qualifier pour la Coupe du monde de novembre lorsqu’un but de Mehdi Taremi a assuré à l’équipe de Dragan Skocic une victoire 1-0 sur son voisin irakien.

L’attaquant de Porto Taremi a marqué trois minutes après le début de la seconde période au stade Azadi pour laisser l’Iran en tête du groupe A et sceller sa place au Qatar.

Cette victoire offre une qualification pour une troisième finale consécutive de Coupe du monde pour les Iraniens, après des apparitions au Brésil et en Russie, et la sixième au total pour le pays.

Dans le groupe B, l’Arabie saoudite reste en pole position grâce à une victoire 1-0 sur Oman à Djeddah qui a permis à l’équipe d’Hervé Renard de ne pas terminer en dehors des trois premiers du classement.

Firas Al Buraikan a envoyé le ballon au-dessus de la ligne à bout portant trois minutes après le début de la seconde période lorsque le gardien de but Faiyz Al Rashidi a paré le ballon de Sultan Al Ghannam en face du but.

Les Saoudiens comptent 19 points, quatre d’avance sur le Japon, deuxième, et un autre point devant l’Australie, l’équipe de Renard s’étant assuré le minimum d’une place dans les éliminatoires.

L’Australie a battu le Vietnam 4-0 à Melbourne tandis que le Japon a battu une mauvaise équipe chinoise 2-0 au stade de Saitama.

