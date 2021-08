Les EAU donneront Sinopharm aux enfants à la suite d' »essais cliniques et d’évaluations approfondies »

Lundi, l’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes (NCEMA) a déclaré sur Twitter que le pays commencerait à vacciner les enfants âgés de 3 à 17 ans avec le vaccin Sinopharm, qui est administré en deux doses.

Le MoHAP a annoncé la fourniture du vaccin Sinopharm pour le groupe d’âge de 3 à 17 ans.#TogetherWeRecoverpic.twitter.com/4Y3VEMMW8V – NCEMA EAU (@NCEMAUAE) 2 août 2021

La NCEMA a déclaré que sa décision est basée sur « essais cliniques et évaluations approfondies ». Les autorités du pays ont annoncé en juin avoir lancé un essai, impliquant des membres de la famille royale, pour surveiller la réponse immunitaire de quelque 900 enfants suite à l’administration du vaccin Sinopharm.

Les Émirats arabes unis, qui ont l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, utilisent déjà le vaccin Pfizer pour vacciner des enfants dès l’âge de 12 ans. Un article du ministère de la Santé a déclaré dimanche que 78,95% des 9 millions d’habitants des Émirats arabes unis en avaient reçu un. dose vaccinale et 70,57 % avaient été complètement vaccinés.

Le tir de Sinopharm développé en Chine a été fortement scruté ces dernières semaines. En Hongrie, où il a été largement administré, une étude récente a révélé que « 23,90 % des personnes de plus de 60 ans qui ont participé aux tests et partagé leurs informations de vaccination avaient des quantités insuffisantes d’anticorps neutralisants de type IgG dans leur circulation sanguine. »

Les Émirats arabes unis ont dirigé les essais cliniques de phase III de la grenaille chinoise et la fabriquent également après que Sinopharm et la société de technologie basée à Abu Dhabi Group 42 ont formé une coentreprise. Sinovac, un autre vaccin chinois largement utilisé, a également été remis en cause. Une étude thaïlandaise a suggéré que les anticorps induits par le vaccin diminuaient de moitié tous les 40 jours après la deuxième dose.

L’organisation médiatique d’État chinoise Xinhua a repoussé les critiques, mettant en évidence une étude sri-lankaise dans laquelle deux injections de Sinopharm ont engendré des niveaux d’anticorps similaires à ceux observés chez une personne qui avait été naturellement infectée. « Ce vaccin s’est également avéré très efficace pour la variante Delta », L’Université Sri Jayewardenepura a été citée par Xinhua.

