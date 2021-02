Les Émirats arabes unis sont le premier pays arabe à atteindre avec succès Mars alors que sa sonde robotique est entrée en orbite au-dessus de la planète rouge mardi, commençant une mission de deux ans pour cartographier et détailler le climat martien.

Les responsables émiratis ont confirmé que le vaisseau spatial appelé Al Amal, signifiant Hope, est entré avec succès en orbite à 16 h 15 GMT.

204 jours et plus de 480 millions de km plus tard, le #HopeProbe est maintenant dans l’orbite de capture de #Mars #ArabsToMars – Mission Hope Mars (@HopeMarsMission) 9 février 2021

La mission des Émirats arabes unis est la première des trois expéditions qui visent Mars dans les semaines à venir, le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 devant commencer son orbite mercredi et atterrir un module et un rover à la surface de la planète en mai. L’agence spatiale chinoise tentera de les abattre dans le grand cratère d’impact connu sous le nom d’Utopia Planitia.

Pendant ce temps, la mission Persévérance de la NASA devrait atteindre Mars le 18 février, l’agence spatiale américaine tentant de placer immédiatement un rover dans un cratère, Jezero, qui était autrefois un lac dans l’hémisphère nord de la planète. Les scientifiques pensent que c’est un site où les signes de vie – s’il en existait effectivement sur la planète – pourraient être préservés. La NASA prévoit également de déployer un robot de surveillance de type hélicoptère dans le cadre de la mission.



Le simple fait de se rendre sur Mars a couronné un voyage remarquable pour les EAU, une petite nation du golfe Persique plus connue pour ses gratte-ciel et ses déserts que pour ses réalisations scientifiques. Des mises à jour de missions en direct sont projetées à travers Dubaï depuis le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Le plus haut point artificiel de la terre projette la distance la plus éloignée atteinte par les Arabes … #HopeMarsMission #ArabstoMars pic.twitter.com/OAzBBeI5v0 – Bureau des médias de Dubaï (@DXBMediaOffice) 9 février 2021

Les visiteurs arrivant dans les aéroports des Émirats arabes unis ont également reçu mardi un tampon à l’encre martienne sur leurs passeports pour marquer l’événement historique.

Le projet de sonde Hope vise à examiner comment les tempêtes de poussière et autres conditions météorologiques proches de la surface affectent la vitesse à laquelle l’air martien s’échappe dans l’espace. L’orbiteur est commandé par le contrôle de mission au Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) à Dubaï, avec des instructions automatisées prenant 11 minutes pour couvrir la distance de 190 millions de kilomètres de la Terre.

La consommation de carburant réduira la vitesse du #HopeProbe de plus de 121000 km / h à environ 18000 km / h#ArabsToMars – Mission Hope Mars (@HopeMarsMission) 9 février 2021

Lancé le 20 juillet 2020, Hope transportait environ 800 kilos de carburant – dont environ la moitié a probablement été utilisée lors de la manœuvre visant à placer le satellite de la taille d’un SUV sur une orbite elliptique, ralentissant d’une vitesse fulgurante de 120000 km / h à 18000 km / h. .

La planète rouge a été atteinte pour la première fois en 1960 par un vaisseau spatial de l’Union soviétique, et il a fallu une décennie de plus avant qu’une mission réussisse à placer un atterrisseur sur la surface martienne. L’atterrisseur Mars 3 de l’URSS a atterri en décembre 1971, mais le contact a été perdu après seulement 14 secondes.

