Les EAU condamnent l’ancien avocat de Khashoggi à 3 ans de prison

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les Émirats arabes unis ont condamné un citoyen américain et ancien avocat de Jamal Khashoggi – le journaliste saoudien dissident qui a été tué au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en 2018 – à trois ans de prison pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

L’avocat, le citoyen américain Asim Ghafoor, sera expulsé, a rapporté samedi l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis WAM, sans préciser quand. Le tribunal du blanchiment d’argent d’Abu Dhabi a également ordonné à Ghafoor de payer une amende de 816 748 $ résultant de sa condamnation par contumace.

Les Émirats arabes unis ont qualifié l’arrestation de Ghafoor de mesure coordonnée avec les États-Unis pour “lutter contre les crimes transnationaux”. Les médias officiels émiratis ont déclaré que les autorités américaines avaient demandé l’aide des Émirats arabes unis pour enquêter sur l’évasion fiscale présumée de Ghafoor et les transferts d’argent suspects aux Émirats.

Le cheikh autocratique arabe du Golfe a annoncé la peine de prison un jour après que l’organisme de surveillance des droits de l’homme basé à Washington, Democracy for the Arab World Now, DAWN, ait sonné l’alarme concernant l’arrestation de Ghafoor à l’aéroport international de Dubaï.

DAWN a déclaré que son membre du conseil d’administration, un avocat des droits civiques basé en Virginie qui avait représenté Khashoggi et sa fiancée, Hatice Cengiz, était en transit à Istanbul jeudi pour assister à un mariage lorsque des agents de sécurité émiratis en civil l’ont ramassé et l’ont envoyé à un Abu centre de détention de Dhabi avant de pouvoir changer d’avion.

Ghafoor n’avait connaissance d’aucune affaire contre lui et avait transité par Dubaï sans incident il y a moins d’un an, a déclaré DAWN.

L’ambassade des États-Unis à Abu Dhabi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

