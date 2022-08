Les EAU attirent les fans de football avec des visas à entrées multiples

Les Émirats arabes unis offriront des visas à entrées multiples aux fans de football lors de la Coupe du monde de Qatar cette année, ont annoncé des responsables, alors qu’ils cherchent à tirer une aubaine économique du tournoi.

Les Émirats arabes unis, dont le joyau est la plaque tournante du tourisme à la finance de Dubaï, suivent l’Arabie saoudite voisine en ouvrant ses portes aux supporters arrivant pour la première Coupe du monde de football au Moyen-Orient.

Les fans avec la carte Hayya délivrée aux détenteurs de billets seront éligibles pour les visas renouvelables de 90 jours disponibles moyennant des frais initiaux de 100 dirhams (27 $).

“Le programme s’inscrit dans le cadre des initiatives des EAU visant à soutenir l’État du Qatar, dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022”, a déclaré l’agence de presse officielle WAM.

“Grâce aux options de visa touristique à entrées multiples, les EAU accueilleront les fans de la Coupe du monde, leur permettant d’entrer aux EAU plusieurs fois sur une période de 90 jours.”

Le Qatar, qui compte 2,8 millions d’habitants et accueille le plus grand événement de son histoire, attend 1,2 million de visiteurs pour la Coupe du monde du 20 novembre au 20 décembre.

Avec une pénurie de logements dans cet État minuscule mais riche, le débordement se présente comme une aubaine économique pour les voisins du golfe du Qatar.

Les compagnies aériennes Saudia, Kuwait Airways, flydubai et Oman Air mettront en place plus de 160 vols quotidiens en navette pour les fans, leur permettant de rester en dehors du Qatar et de faire des excursions d’une journée pour regarder des matchs.

La semaine dernière, l’Arabie saoudite, qui intensifie son industrie touristique dans le cadre des efforts visant à réduire sa dépendance au pétrole, a également annoncé des visas à entrées multiples pour les détenteurs de la carte Hayya.

Des forfaits hôtel et voyage sont proposés aux Émirats arabes unis pour les fans de la Coupe du monde, y compris dans un hôtel sur le thème du football dont l’ouverture est prévue dans le fastueux Palm Resort – une île artificielle en forme de palmier.

Des zones de fans pour regarder les matchs sont également prévues à Dubaï, où l’alcool est plus largement disponible qu’au Qatar.

La Coupe du monde s’annonce comme une aubaine pour les pays du Golfe moins de deux ans après qu’une dispute amère a divisé la région et coupé le Qatar de ses voisins.

L’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte ont rompu leurs liens avec Doha en juin 2017, l’accusant d’être proche de l’Iran et de soutenir des groupes extrémistes, des accusations que le Qatar a démenties.

Le blocus diplomatique, commercial et de transport de trois ans et demi n’a été levé qu’en janvier 2021.

