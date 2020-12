Le ministère de la Santé des Émirats arabes unis a enregistré un vaccin expérimental contre le coronavirus produit par le China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), après que des essais cliniques de stade avancé aient montré qu’il avait une efficacité de 86%.

Le ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP) a déclaré mercredi que les autorités avaient examiné la demande de Sinopharm, et que l’enregistrement du vaccin était un vote de confiance important dans sa sécurité et son efficacité.

Le MOHAP et le ministère de la Santé d’Abou Dhabi ont examiné l’analyse intermédiaire de Sinopharm des essais de phase trois, affirmant qu’elle montre que le vaccin inactivé de l’Institut des produits biologiques de Beijing a une efficacité de 86% contre l’infection à Covid-19.

L’analyse montre un «Taux de séroconversion de 99% des anticorps neutralisants et efficacité de 100% dans la prévention des cas modérés et graves de la maladie» selon le ministère. Il a ajouté qu’aucun problème de sécurité sérieux n’avait été signalé au cours des essais.

Le MOHAP avait déjà accordé ce vaccin – développé par le Beijing Institute of Biological Product, une unité du China National Biotec Group (CNBG) de Sinopharm – une autorisation d’utilisation d’urgence en septembre, pour protéger les agents de santé de première ligne dans le pays.

Les essais de phase trois ont inclus 31 000 volontaires représentant 125 nationalités aux EAU. Les études de sécurité et d’efficacité post-autorisation montrent également des profils de sécurité et d’efficacité similaires à ceux de l’analyse intermédiaire, selon les responsables.

Sinopharm utilise un virus inactivé pour déclencher des réponses immunitaires, qui serait incapable de répliquer les cellules humaines, et le vaccin nécessite deux doses.

Les essais aux EAU, un pays d’environ neuf millions d’habitants, sont menés par CNBG; Intelligence artificielle Group 42, basé dans la capitale Abu Dhabi; et le ministère de la Santé d’Abu Dhabi. Sinopharm et le groupe 42 ont également mené des procès en Égypte, en Jordanie et à Bahreïn.

Cette semaine, les autorités d’Abou Dhabi ont également invité des volontaires à participer aux essais cliniques du Spoutnik V, le vaccin russe Covid-19.

Les EAU ont jusqu’à présent enregistré 178 837 infections et 596 décès dus à Covid-19, tandis que le nombre total de guérisons s’élève à 160 295.

