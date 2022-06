Les EAU abandonnent la peine de mort pour une Israélienne dans une affaire de drogue

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’affaire était un test potentiel des liens entre les deux pays, qui ont normalisé les relations en 2020, dans le premier des accords dits d’Abraham entre Israël et quatre pays arabes négociés par l’administration Trump.

JÉRUSALEM – Les Émirats arabes unis ont annulé une condamnation à mort prononcée plus tôt cette année contre une Israélienne reconnue coupable de possession de cocaïne, a annoncé mardi son avocat.

Fida Kiwan, une habitante de 43 ans de la ville de Haïfa, dans le nord d’Israël, a été condamnée en avril. Le site d’information israélien Ynet a déclaré à l’époque que Kiwan avait été arrêtée le 21 mars 2021, avec un demi-kilogramme (plus d’une livre) de cocaïne qui, selon elle, ne lui appartenait pas.

La normalisation a transformé la fastueuse Dubaï en une destination touristique israélienne en roue libre. Les principaux dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Naftali Bennett, ont rencontré leurs homologues de l’État du Golfe, et les Émirats arabes unis ont participé à une réunion sans précédent des ministres des Affaires étrangères arabes et israéliens dans le désert israélien du Néguev au début de cette année.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’il suivait l’affaire par l’intermédiaire de son département consulaire et de ses représentants aux Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis sont l’un des pays les plus restrictifs au monde en ce qui concerne les personnes qui importent et possèdent des drogues, y compris des substances à usage personnel comme le cannabis et même des médicaments en vente libre comme les stupéfiants.