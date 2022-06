Les EAU abandonnent la peine de mort pour une Israélienne dans une affaire de drogue

JERUSALEM (AP) – Les Émirats arabes unis ont annulé une condamnation à mort prononcée plus tôt cette année contre une Israélienne reconnue coupable de possession de cocaïne, a annoncé mardi son avocat.

L’affaire était un test potentiel des liens entre les deux pays, qui ont normalisé les relations en 2020, dans le premier des accords dits d’Abraham entre Israël et quatre pays arabes négociés par l’administration Trump.

Fida Kiwan, une habitante de 43 ans de la ville de Haïfa, dans le nord d’Israël, a été condamnée en avril. Le site d’information israélien Ynet a déclaré à l’époque que Kiwan avait été arrêtée le 21 mars 2021, avec un demi-kilogramme (plus d’une livre) de cocaïne qui, selon elle, ne lui appartenait pas.

Mordechai Tzivin, un avocat israélien qui la représente, a déclaré que la peine de mort avait été annulée en appel mais qu’elle serait probablement encore condamnée à une longue peine de prison.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat des autorités israéliennes ou émiraties.

La normalisation a transformé la fastueuse Dubaï en une destination touristique israélienne en roue libre. Les principaux dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Naftali Bennett, ont rencontré leurs homologues de l’État du Golfe, et les Émirats arabes unis ont participé à une réunion sans précédent des ministres des Affaires étrangères arabes et israéliens dans le désert israélien du Néguev au début de cette année.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’il suivait l’affaire par l’intermédiaire de son département consulaire et de ses représentants aux Émirats arabes unis.

Les médias israéliens ont rapporté que Kiwan était venu à Dubaï pour travailler à l’invitation d’une connaissance palestinienne. Elle a été arrêtée peu de temps après après qu’une perquisition de son appartement ait révélé la présence de drogue.

Les Émirats arabes unis sont l’un des pays les plus restrictifs au monde en ce qui concerne les personnes qui importent et possèdent des drogues, y compris des substances à usage personnel comme le cannabis et même des médicaments en vente libre comme les stupéfiants.

La traite est généralement passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et la possession d’une peine de prison plus courte. Alors que la législation des Émirats arabes unis autorise la peine de mort dans certains cas, la peine capitale est rarement appliquée. Les dernières exécutions connues remontent à 2011 et 2014, contre deux hommes reconnus coupables de meurtre.

The Associated Press