Les Eagles tentent de rebondir après leur première défaite de la saison, un effort difficile du QB Jalen Hurts

PHILADELPHIE : La séquence d’invincibilité des Eagles est terminée.

Les questions qui ont découlé d’une défaite humiliante et déconcertante contre les Jets de New York – la première fois que Philadelphie perdait contre eux en 13 matchs en carrière – ne font que commencer.

Le plus urgent : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec Jalen Hurts ? Dans l’ensemble, Hurts n’a pas répondu aux normes qui ont fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la NFL et le finaliste MVP de la ligue la saison dernière. Ses interceptions sont en hausse, sa prise de décision est déroutante et sa capacité à brouiller ou à créer quelque chose à partir de rien sur un jeu de passes interrompu a largement fait défaut.

Oui, il y a un nouveau coordinateur offensif en la personne de Brian Johnson, et les récentes blessures ont gêné la ligne O.

Mais Hurts avait montré la saison dernière qu’il était capable de dépasser les rares cas de jeu médiocre autour de lui et – plus précisément – de montrer le type de jeu dynamique qui mettait rarement les Eagles en danger d’être contrariés par des équipes comme les Jets. .

Grâce à leur victoire au championnat NFC, les Eagles ont été confrontés à l’un des calendriers les plus difficiles cette saison et ils sont sur le point d’y entrer, à commencer par le match de dimanche à domicile contre Miami. Comme les Eagles, les Dolphins ont une fiche de 5-1 et ils ont marqué 31 points ou plus lors de quatre des victoires. Que diriez-vous des matchs de novembre contre Dallas, les Chiefs (dans un match revanche du Super Bowl) et les Bills ?

«C’est juste la mentalité. Je ne vais pas rester ici et dire que nous sommes déjà venus ici ou quelque chose comme ça, mais nous l’avons fait », a déclaré Hurts. « Mais je pense que c’est juste une question de façon dont nous réagissons et cela commence par moi et par la manière dont je mène la charge. »

CE QUI FONCTIONNE

La défense. Il est difficile de renverser une défense qui limitait les Jets à seulement 244 verges et qui n’avait que 2 sur 11 lors des troisièmes essais. Le porteur de ballon des Jets Breece Hall n’a couru que 39 verges en 12 courses une semaine après avoir couru 177 verges contre Denver.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’infraction. Hurts a eu du mal et les Eagles n’ont presque rien retiré de leur jeu au sol. Quatre revirements, dont un échappé perdu par le porteur de ballon D’Andre Swift, ont transformé celui-ci en un désastre pour les Eagles.

Alors que Philadelphie menait 14-12, Bryce Hall a éliminé Hurts au début du quatrième quart. Les Jets ont marqué trois points lors de leur prochaine série – et les Eagles ont eu la chance d’élargir la marge, mais Jake Elliott a raté une tentative de placement de 37 verges après avoir réussi 16 sur 17 pour commencer la saison.

« Parfois, après de mauvaises défaites, il y a de bons moments pour grandir et c’est donc notre mission de grandir à partir de cela, de grandir à partir des erreurs que nous avons commises », a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni.

STOCKER

Haason Reddick continue de briller après qu’une fracture du pouce lui ait coûté la majeure partie du camp d’entraînement et l’ait gardé sans sac lors des deux premiers matchs. Reddick a réussi 2 1/2 sacs contre les Jets, le deuxième match consécutif où il a réussi au moins deux sacs. Reddick mène les Eagles avec 5 1/2 sacs. Il joue davantage comme le secondeur qui a réussi 16 sacs la saison dernière et en a ajouté trois autres en séries éliminatoires.

RÉDUCTION DE STOCK

À quoi pensait Hurts sur cette passe captée par Tony Adams qui a essentiellement scellé la victoire des Jets ? Hurts a égalé son record en carrière avec trois interceptions – il en a lancé six toute la saison dernière. Oui, Hurts était sous pression presque tout le match, et perdre un joueur clé de la ligne offensive sur blessure n’a pas aidé. Mais le quatrième quart-temps a sans doute été la pire performance de Hurts en tant que joueur des Eagles.

Il a lancé sept interceptions cette saison.

« Tout dépend de la façon dont vous y réagissez », a déclaré Hurts. « J’ai le sentiment que nous allons entrer et entrer avec une grande intensité. Certaines de ces choses forgent le caractère. Je dis cela tout le temps, cela forge vraiment le caractère.

Peut-être. Mais demandez à tous les fans des Eagles et ils préfèrent construire le total dans la colonne des victoires.

BLESSURES

Le plaqueur droit Lane Johnson est parti au premier quart en raison d’une grave blessure à la cheville. Le demi de coin recrue Eli Ricks s’est blessé au genou au troisième quart et le gardien de sécurité Reed Blankenship s’est blessé aux côtes après avoir été blessé lors d’un appel de rugosité inutile.

NUMÉRO DE CLÉ

4 — Le receveur AJ Brown est devenu le quatrième joueur des Eagles à totaliser plus de 100 verges sur réception en quatre matchs consécutifs, rejoignant Terrell Owens (cinq matchs, 2004), Harold Jackson (cinq matchs, 1971-72) et Mike Quick (quatre matchs, 2004). 1983). Brown est également le seul joueur des Eagles depuis 1970 à totaliser plus de 125 verges sur réception lors de trois matchs consécutifs sur la route. Brown a rejoint Jackson (quatre matchs, 1971-72), en tant que seul joueur des Eagles à avoir disputé quatre matchs consécutifs de plus de 125 verges sur réception.

ET APRÈS

Les Eagles rentrent chez eux pour un match dimanche soir contre les Dolphins de Miami 5-1.

