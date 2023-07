Les Eagles sont les rois de la NFC East. Quelqu’un peut-il les faire tomber de leur perchoir?

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Eagles de Philadelphie étaient la meilleure équipe de la NFC la saison dernière, et depuis lors, les riches n’ont fait que s’enrichir. Ils ont gardé la majeure partie de leur équipe ensemble, ont atténué leurs quelques pertes et ont même réussi à apporter d’énormes nouveaux ajouts.

Ils seront à nouveau les favoris de la NFC, et pour cause. Et dans le NFC East, l’écart pourrait même ne pas être proche.

N’essayez pas de dire cela à leurs adversaires de division, car au moins deux d’entre eux se dirigeront vers la saison 2023 en pensant qu’ils ont au moins une chance extérieure de provoquer une surprise dans la NFC Est. Les Cowboys de Dallas, après tout, ont remporté 12 matchs la saison dernière et ils ont comblé leur plus grand besoin cette intersaison – un receveur n ° 2. Et les Giants ont renforcé leur propre attaque au cours des derniers mois et sont convaincus qu’ils peuvent s’appuyer sur leur surprenante campagne de neuf victoires.

Mais l’un ou l’autre peut-il vraiment rattraper les Eagles alors que la fenêtre du championnat de Philadelphie semble toujours grande ouverte ? Peuvent-ils même transformer la NFC East en une véritable course ?

Voici un aperçu de la façon dont le reste de la NFC Est s’est positionné comme prétendant cette intersaison, comment ils se comparent à Philly et leurs chances de mettre fin au règne des Eagles :

Cowboys de Dallas

Perspectives: Ils avaient une fiche de 12-5 dans une saison au cours de laquelle leur quart-arrière partant (Dak Prescott) a raté cinq matchs, puis a lancé 15 interceptions ridicules au cours des 12 matchs qu’il a disputés. Malgré son absence, ils avaient l’attaque au 11e rang de la NFL pour aller avec la défense au 12e rang de la NFL et ils semblaient les améliorer tous les deux. Une saison complète de Prescott à elle seule devrait suffire à améliorer les Cowboys en 2023. Ils sont encore un cran en dessous des Eagles dans la plupart des domaines, mais c’est proche.

Les plus gros ajouts: Ils ont obtenu ce dont ils avaient le plus besoin – un receveur n ° 2 pour soulager CeeDee Lamb – lorsqu’ils ont échangé contre le receveur Brandin Cooks. Et ils ont renforcé ce qui était déjà un très bon secondaire lorsqu’ils ont acquis le vétéran CB Stephon Gilmore. Les cuisiniers, et peut-être un Michael Gallup en pleine santé, offrent aux Cowboys un trio de réception qui pourrait être parmi les meilleurs de la ligue. Cela devrait également les aider à surmonter la perte de TE Dalton Schultz. Et si Prescott a plus d’options que de simplement forcer les balles à Lamb, ses totaux d’interception devraient également baisser.

Clé pour attraper Philly: Prescott doit arrêter de lancer le ballon à l’autre équipe. C’est vraiment aussi simple que cela. Les Cowboys ont l’attaque et la défense pour rivaliser avec les Eagles, surtout si le porteur de ballon Tony Pollard est en bonne santé et revient en forme. Mais Prescott les a tués avec des revirements la saison dernière. Ils auraient peut-être gagné la division s’il n’avait pas été si enclin à l’interception. Ils auraient probablement atteint le match de championnat NFC. Les interceptions ont toujours été un peu un problème pour lui, mais l’année dernière a quand même été alarmante. Nettoyez ça et Dallas devrait être dedans jusqu’à la fin.

Chances de gagner la division: Un calendrier post-Thanksgiving potentiellement brutal n’aidera pas, mais il n’y a aucune raison pour qu’ils ne soient pas dans cette course jusqu’à la fin. Ce serait une surprise – et une grande déception – s’ils avaient plus de deux matchs de retard au classement.

Les meilleures notes pour Dallas ? Skip Bayless explique pourquoi il attribue aux Cowboys une note «A» pour leur repêchage et leurs mouvements d’agence libre.

Géants de New York

Perspectives: Ils ont surpris tout le monde – y compris eux-mêmes – en obtenant une fiche de 9-7-1 et en participant aux séries éliminatoires lors de la première saison de Brian Daboll en tant qu’entraîneur-chef, et ils sont allés travailler cette intersaison en essayant de poursuivre sur cette lancée. Ils ont définitivement ajouté du talent, mais il est encore difficile de comprendre exactement ce qu’était vraiment la fondation des Giants. Sont-ils l’équipe qui a commencé 6-1 la saison dernière, l’équipe qui a terminé 3-6, l’équipe qui a remporté un match éliminatoire au Minnesota ou celle qui s’est fait exploser à Philadelphie la semaine prochaine ? Ils pensent qu’il y a assez de bien sur quoi s’appuyer, mais il y a certainement encore du mal.

Les plus gros ajouts: Ils avaient besoin de booster leur jeu de passes autour de leur nouveau quart-arrière de 160 millions de dollars, Daniel Jones, donc rien n’était plus gros cette intersaison que leur échange contre l’ailier serré Darren Waller. S’il est en bonne santé, il a un potentiel d’élite, et il semble certainement qu’ils prévoient de construire leur attaque autour de lui. Ils ont ajouté recevoir de l’aide – l’agent libre Parris Campbell, le choix de troisième tour Jalin Hyatt – mais Waller était la pièce maîtresse et l’élément le plus coûteux qui pourrait changer qui ils sont.

Clé pour attraper Philly: Les Giants doivent pouvoir déplacer le ballon et marquer bien mieux qu’ils ne l’ont fait la saison dernière. Leur attaque s’est classée 18e, mais presque tout cela était dû à la course de Jones et Saquon Barkley. Si Waller peut aider à ouvrir leur attaque de dépassement et peut-être qu’un ou deux de leurs nouveaux receveurs (ou un ou deux de ceux qui reviennent / récupèrent) peuvent émerger comme des cibles viables, ils pourraient avoir quelque chose. Sans une meilleure attaque par la passe, cependant, ils auraient de la chance de revenir à 9 victoires.

Chances de gagner la division: Pas génial, car les Eagles et, dans une certaine mesure, les Cowboys, sont à un niveau d’élite que le talent des Giants ne peut égaler. Ils ont eu beaucoup de pauses la saison dernière et ont retiré beaucoup de matchs au quatrième quart pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils auraient besoin de faire tout cela et plus encore pour le refaire. Et ils auraient besoin d’un grand saut par rapport à cette infraction de dépassement qui a probablement encore la quatrième meilleure collection d’armes de la ligue. Cela aiderait également si les Eagles et les Cowboys hésitaient, mais cela semble un peu trop demander. Une course jusqu’au bout pour une autre place de joker semble plus réaliste.

« Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui » Daniel Jones aborde la saison 2023 avec une confiance maximale, affirmant que les Giants peuvent rivaliser avec n’importe quelle équipe.

Commandants de Washington

Perspectives: Ils n’en étaient pas loin la saison dernière, terminant 8-8-1, et on pourrait dire qu’ils ont sous-performé à cause de leur désordre de quart-arrière Carson Wentz-Taylor Heinicke. Ils avaient la troisième meilleure défense de la NFL, ils ont une forte attaque rapide et ils ont une bonne gamme d’armes offensives, donc toutes les autres pièces sont en place. Ils espèrent évidemment que le quart-arrière Sam Howell, après un seul départ et à l’approche de sa deuxième saison, pourra aider à rassembler toutes ces pièces. Peut-être qu’ils ont raison. Mais jusqu’à ce qu’il le montre, il est difficile de les considérer comme autre chose que la quatrième équipe de cette division.

Les plus gros ajouts: Ils n’étaient pas d’énormes joueurs en agence libre, mais même s’ils l’étaient, il aurait été difficile de surpasser l’ajout du coordinateur offensif Eric Bieniemy. L’un des OC les plus respectés de la NFL, il a quitté les puissants Chiefs pour essayer de faire ses preuves en dehors de l’ombre d’Andy Reid. Il apportera une version de l’offensive des Chiefs sur la côte ouest à Washington et pourrait avoir suffisamment d’armes pour la faire fonctionner. Qu’il ait ou non le quart-arrière pour le diriger… nous verrons.

Clé pour attraper Philly: C’est Sam Howell, au cas où quelqu’un ne l’aurait pas déjà compris. Il est simplement la clé de tout pour Washington. Ils ont vraiment une très bonne équipe autour du quart-arrière. Pensez à quel point les perspectives de cette équipe seraient différentes si Jalen Hurts dirigeait le spectacle, ou même Daniel Jones. Il est probablement extrêmement irréaliste de rêver même qu’ils attrapent les Eagles lors de la première saison complète de Howell en tant que partant. Mais pour les rêveurs, la clé est très certainement de savoir si Bieniemy peut transformer par magie Howell en une version même pauvre de Patrick Mahomes.

Chances de gagner la division: Mince à rien, à moins qu’il ne s’avère que Howell – un choix de cinquième ronde en 2022 et le 144e joueur sélectionné dans ce repêchage – a été le plus gros raté du repêchage de la NFL depuis Tom Brady.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

