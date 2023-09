Les Eagles sont la seule compétition des 49ers pendant 3 semaines

Peut-être que je n’achète pas tout le truc de 17-0 en saison régulière, mais il est assez clair qu’au bout de trois semaines, les 49ers sont la classe de la NFC et, au pire, co-favoris pour jouer au Super Bowl LVIII le 11 février à Las Vegas.

Ils ont marqué 30 points lors de trois matchs consécutifs et sont un peu vexés de ne pas en avoir plus. Leurs stars, nombreuses, ont joué comme des stars. La seule blessure à noter, celle du receveur large Brandon Aiyuk, ne devrait pas être un problème cette semaine lorsque les 49ers accueilleront les Cardinals de l’Arizona au Levi’s Stadium.

Bien qu’une saison dans la NFL ne permette pas de naviguer clairement vers un match pour le titre de conférence, les 49ers ont réalisé à peu près tous les pronostics positifs de pré-saison qui leur sont parvenus.

Le grand public semble même prendre vaguement conscience que Brock Purdy est quelque chose de plus qu’un petit manager de jeu au poste de quart-arrière.

Dans cet esprit, voici un aperçu de la façon dont les équipes NFC actuellement supérieures à 0,500 s’alignent avant la semaine 4, et jusqu’à présent, une seule équipe semble capable de vaincre les 49ers :

1. Philadelphie (3-0) : Les Eagles ont battu Tampa Bay, hôte et auparavant invaincu, 25-11 lundi soir. Ils l’ont fait de la même manière qu’ils ont remporté le titre NFC il y a un an, en dominant les deux côtés de la ligne de mêlée avec 201 verges au sol et 272 verges par la passe, limitant les Bucs à 174 verges offensives totales et 45 jeux.

Les Eagles sont la seule équipe capable d’égaler les 49ers au point d’attaque, et même laisser Javon Hargrave s’échapper en agence libre semble avoir été annulé par l’ajout du plaqueur défensif recrue Jalen Carter.

Jalen Hurts n’est pas encore l’opérateur qu’il était il y a un an, mais il s’habitue encore à Brian Johnson, l’appelant qui a remplacé Shane Steichen lorsque l’ancien OC est parti pour devenir entraîneur-chef à Indianapolis. Mais si la santé le permet, ils devraient être synchronisés au moment où les 49ers arriveront en ville le 3 décembre.

Trois prochaines semaines : contre Washington (2-1), aux LA Rams (1-2), aux NY Jets (1-2)

2.Dallas (2-1) : Parlez d’équipe extrême. Les Cowboys ont battu les deux équipes de New York par un score combiné de 70-10 lors des deux premiers matchs, puis ont été inexplicablement frappés dans la bouche en Arizona 28-16.

C’était inquiétant, mais je leur accorde le bénéfice du doute plutôt que quelque chose de caché dans leur ADN. Si quelque chose se produit comme ça dans un avenir proche, le Metroplex attendra que le quart-arrière n ° 3 Trey Lance prenne la relève de Dak Prescott ainsi que que Deion Sanders remplace Mike McCarthy en tant qu’entraîneur-chef.

Trois prochaines semaines : contre la Nouvelle-Angleterre (1-2), chez les 49ers (3-0), chez LA Chargers (1-2)

3. Détroit (2-1) : A éliminé Kansas City lors de la première semaine et vient de remporter une victoire relativement facile contre Atlanta, prise en sandwich autour d’une défaite contre Seattle. Lorsque les Rams ont obtenu Jared Goff dans le cadre du contrat avec Matthew Stafford, il semblait que cela pourrait ruiner sa carrière. Au lieu de cela, Goff a prospéré.

Goff à Amon-Ra St. Brown est l’une des meilleures combinaisons de lancer et de capture de la NFL, et la défense ressemble à une équipe en séries éliminatoires au cours des semaines 1 et 3.

Trois prochaines semaines : à Green Bay (2-1), en Caroline (0-3), à Tampa Bay (2-1)

4. Baie verte (2-1) : C’est peut-être juste un vœu pieux que Jordan Love puisse remplacer de manière transparente Aaron Rodgers avec seulement une fraction du drame extérieur. Ses statistiques ne sont pas excellentes, mais il a montré très tôt un talent pour jouer quand cela compte.

Les Packers sont meilleurs que prévu et s’il y a quelque chose que nous avons appris sur Matt LaFleur, c’est qu’il est un très bon entraîneur-chef.

Trois prochaines semaines : contre Détroit (2-1), à Las Vegas (1-2), au revoir

5. Seattle (2-1) : À ce stade, je suis prêt à négliger le face-à-face à domicile de la semaine 1 contre les Rams comme l’un de ces ratés d’ouverture inexplicables. Geno Smith est de retour, complétant 68,6 pour cent de ses passes et a quelques armes dans le demi offensif Kenneth Walker III et les receveurs larges DK Metcalf et Tyler Lockett.

Défensivement, Bobby Wagner est rentré chez lui et les Seahawks se sont montrés habiles à recharger leurs jeunes talents à l’époque de Pete Carroll – qui en est maintenant à sa 15e saison. Cependant, ils cèdent 29,3 points par match sur trois matchs, et si cela continue, ils ne resteront jamais avec les 49ers.

Trois prochaines semaines : aux Giants de New York (1-2), au revoir, à Cincinnati (1-2)

6. Nouvelle-Orléans (2-1) : Les Saints seront probablement privés de Derek Carr pendant quelques semaines, même si je me souviens qu’il n’a raté qu’un seul match en raison d’une fracture au dos avec les Raiders. Les Saints semblent disposer du personnel défensif nécessaire pour rester à flot dans ce qui devrait être la division la plus faible de la NFL, même si trois équipes ont actuellement une fiche de 2-1.

Si Carr peut revenir et donner aux Saints un semblant d’attaque, une place en séries éliminatoires est une possibilité, même s’il est difficile de les imaginer battre les 49ers en séries éliminatoires sur la route.

Trois prochaines semaines : contre Tampa Bay (2-1), à la Nouvelle-Angleterre (1-2), à Houston (1-2)

7. Atlanta (2-1) : Les victoires d’ouverture contre la Caroline et Green Bay ont cédé la place à une défaite retentissante contre Detroit. Il est difficile d’imaginer Desmond Ridder comme quart-arrière des séries éliminatoires, mais les Falcons peuvent faire passer le ballon entre la recrue offensive de l’année en attente, Bijan Robinson et Tyler Allgeier. Le duo a totalisé 486 des 938 verges de mêlée d’Atlanta.

Le plaqueur défensif Grady Jarrett est toujours l’un des meilleurs défenseurs intérieurs de la NFL, et le safety Jesse Bates III compte déjà trois interceptions.

Trois prochaines semaines : à Jacksonville (1-2), contre Houston (1-2), contre Washington (2-1)

8. Tampa Bay (2-1) : Je comprends cette ouverture avec des victoires sur des équipes actuellement sans victoire (Minnesota et Chicago), puis se faire bourrer par Philadelphie à domicile n’est pas nécessairement une raison pour un défilé. Mais qui aurait cru que les Bucs seraient 2-1 à ce stade ?

Les Bucs ont un certain talent défensif, mais l’incapacité de faire passer le ballon obligera Baker Mayfield à commettre deux nombreuses erreurs jusqu’à ce que Kyle Trask obtienne son tir.

Trois prochaines semaines : à la Nouvelle-Orléans (2-1), au revoir contre Détroit (2-1)

9. Washington (2-1) : Et dire que Sam Howell était considéré comme potentiellement supérieur à Purdy après avoir commencé 2-0. Cependant, ces victoires ont eu lieu contre l’Arizona et Denver, ce dernier étant actuellement la risée de la NFL après avoir cédé un 70-burger à Miami.

Puis vint Buffalo et un retour sur terre de 37-3, avec Howell lançant quatre interceptions. Vous ne réparez pas 24 ans de dégâts sous l’ancien propriétaire Daniel Snyder en une seule saison.

Trois prochaines semaines : à Philadelphie (3-0), contre Chicago (0-3), à Atlanta (2-1)