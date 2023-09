Les Eagles semblent avoir reconstitué une autre défense dominante

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Eagles ont perdu cinq titulaires en défense l’année dernière en agence libre – ainsi que leur coordinateur défensif. Depuis le début de la saison, ils ont perdu leur cornerback de l’année, leur secondeur central titulaire pendant quelques semaines puis un safety partant en première mi-temps lundi soir.

Peu d’équipes pourraient subir de telles pertes tout en trouvant un moyen de prospérer. Mais d’une manière ou d’une autre, ces Eagles de Philadelphie l’ont fait. Et leur défense n’a pas raté une miette.

Ils avaient l’air aussi dominants et dangereux que jamais lors de leur victoire 25-11 contre les Buccaneers de Tampa Bay, puisqu’ils ont encore une fois sauvé la mise pour une attaque qui semble encore un peu désynchronisée. Ils n’ont cédé que 174 verges. Ils ont marqué sur une sécurité. Et ils ont forcé un revirement juste après que le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, ait lancé l’une de ses deux interceptions.

Ils ont étouffé toute la nuit à Tampa, harcelant constamment le quart-arrière des Bucs Baker Mayfield, le renvoyant deux fois et le tirant constamment de la poche. Le plaqueur défensif recrue Jalen Carter a subi à lui seul cinq pressions. Et en dehors d’un entraînement de 75 mètres à la fin du match, alors que le score était déjà de 25-3, ils ont à peine laissé les Bucs déplacer le ballon.

« J’avais vraiment beaucoup de confiance en notre défense et nous avons embauché (coordonnateur défensif) Sean (Desai) parce que nous avions beaucoup confiance en lui », a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni. « Je pense que ce que nous faisons vraiment bien, c’est de jouer avec de bons fondamentaux et de jouer physiquement. Cela vous guidera dans tout ce que vous essayez de faire. »

Les fondamentaux et le jeu physique constituent bien sûr la philosophie de base de la façon dont cette franchise est construite des deux côtés du football, mais même ceux-là ne peuvent porter une équipe que jusqu’à présent. Les Eagles avaient la défense n°2 de la NFL la saison dernière et ils pensaient qu’ils seraient bons cette année aussi. Mais ensuite, ils ont perdu le coin Avonte Maddox à cause d’un pectoral déchiré. Ensuite, le secondeur central Nakobe Dean est entré dans la réserve des blessés avec un pectoral déchiré. Et contre les Bucs, le safety Justin Evans est reparti avec une blessure au cou.

Cependant, ils continuent simplement à reconstituer l’arrière de cette défense. Et l’avant s’allume.

« Tout commence avec les gros joueurs à l’avant », a déclaré le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts. « Tout le monde joue à un niveau élevé et domine cette boîte. »

Ils font certainement cela, ce qui est étonnant étant donné que la plus grande défaite des Eagles en tant qu’agent libre a été Javon Hargrave, l’un des meilleurs plaqués défensifs du football qui a effectué ses 11 sacs à San Francisco. Mais les deux hommes à sa place ont été absolument dominants. Jordan Davis, un choix de première ronde de l’année dernière, commence à montrer les signes d’une saison exceptionnelle. Et la recrue Jalen Carter, un choix de première ronde cette année, est en passe de devenir la recrue défensive de l’année de la NFL.

Les sacs ne sont toujours pas venus pour une course aux passes qui a enregistré un incroyable 70 la saison dernière. Le coureur de bord Haason Reddick, qui en avait 16 la saison dernière, est toujours à la recherche de son premier. Mais menés par Carter, ils continuent de terroriser les quarterbacks. La recrue a eu au moins cinq pressions contre les Bucs seuls. Il a également couru sur le terrain pour forcer un échappé du porteur de ballon des Bucs, Rachaad White. Et il a malmené une double équipe qui a ouvert la voie au secondeur Nicholas Morrow pour obtenir une sécurité.

Et même si les chiffres des licenciements ne sont peut-être pas encore là, les chiffres du chiffre d’affaires le sont. La défense a provoqué huit revirements en trois matchs cette saison, ce qui a renfloué une attaque des Eagles qui a étonnamment commis quatre revirements.

« Nous voulons être une défense physiquement dominante », a déclaré le demi de coin Darius Slay. « C’est le spectacle que nous proposons aujourd’hui. »

Ils en avaient besoin, même si Sirianni ne pense pas que son attaque ait nécessairement besoin d’aide. Il a souligné qu’ils avaient gagné 472 verges contre les Bucs, une semaine après en avoir 420 contre les Vikings du Minnesota. Ils ont maintenu un jeu de course dominant derrière D’Andre Swift (16 courses, 130 verges), parcourant plus de 200 verges (201) pour la deuxième semaine consécutive.

Même Hurts a montré des signes de vie lundi soir, lançant sur 277 verges malgré des symptômes grippaux. Mais il sait que l’offensive des Eagles n’est pas encore tout à fait correcte. Sirianni l’a également admis.

« Nous ne sommes pas encore un produit final », a-t-il déclaré. « Tout le monde veut que nous soyons un produit final maintenant, mais vous voulez grandir chaque jour. Si vous êtes vraiment dans l’état d’esprit de vous améliorer chaque jour, vous allez continuer à progresser. Jouons-nous notre meilleur football offensif à ce jour ? Non, nous ne devrions pas l’être, c’est une croissance.

« Mais je suis content de là où nous en sommes. »

Là où ils sont, c’est 3-0 et à la première place de la NFC Est, encore une fois, malgré les difficultés offensives qu’ils pourraient avoir. Ils sont partis et courent vers ce qu’ils espèrent être un autre titre de division et un autre voyage au Super Bowl, même si leur quarterback de calibre MVP n’a pas encore vraiment commencé à cliquer.

Hurts a cependant le temps de trouver son rythme. Sa défense disparate s’en assure. Ils donnent à Hurts et aux Eagles du temps et de l’espace pour se développer, en ne laissant pas beaucoup de temps ni d’espace à leurs adversaires.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .