Les Eagles remportent une victoire improbable tard contre les Cowboys – NBC Sports Philadelphia

Si vous vous demandez comment c’était pour Lane Johnson de regarder le dernier entraînement des Cowboys dimanche après-midi au Linc, sachez que ce n’était pas si différent de votre expérience sur le canapé.

Tendu.

“J’ai essayé de ne pas le regarder”, a déclaré Johnson. «Je me détournais. Je donnais un coup de tête à (Jason) Kelce, je donnais un coup de tête à Julio (Jones), je donnais un coup de tête à Connor (Barwin). Ouais, nous avons vieilli en années de chien. Je suis entré dans le jeu à 33 ans, mais j’ai probablement environ 42 ans en ce moment.

ça résume à peu près.

Les Eagles ont battu les Cowboys dimanche soir par un score final de 28-23. Le pointage figure dans la colonne des victoires, mais celui-ci s’est avéré un peu trop proche pour être confortable.

Grâce à quelques attaques offensives coincées dans la boue en fin de match, les Eagles ont eu besoin de quelques énormes arrêts défensifs en fin de match de division. Et ils les ont eu.

Mais tout le match a fini par être en jeu lors du dernier snap pour couronner une course folle qui comprenait des jeux importants, des blessures, des pénalités et un grand nombre de fans des Eagles retenant leur souffle.

“Le football est un sport tellement incroyable”, a déclaré l’entraîneur-chef Nick Sirianni. « Il y a des sommets. Il y a des bas. Parfois, cela vous fait pleurer de joie. Parfois, cela vous fait pleurer. Ce sont évidemment les pièces d’avant qui les ont amenés à ce désespoir à la fin. Excellent travail de notre ligne défensive pour mettre la pression en fin de match.

Lors de l’avant-dernier entraînement des Cowboys, les Eagles ont obtenu quelques énormes sacs de Brandon Graham et Jalen Carter et ont réussi à obtenir un chiffre d’affaires sur les downs avec seulement 1:17 à jouer.

Mais après que les Eagles aient réalisé leur troisième 3-and-out consécutif au quatrième quart, les Cowboys ont récupéré le ballon sur leur propre ligne de 14 verges. Ils perdaient cinq points grâce à une conversion ratée de 2 points, à 46 secondes de la fin. Cela n’aurait tout simplement pas pu se terminer facilement.

Lors de ce dernier entraînement, Darius Slay et James Bradberry ont dû repartir brièvement avec des blessures, ce qui a laissé les Eagles avec Eli Ricks, Josh Jobe et Sydney Brown comme demi de coin. Les Cowboys conduisaient.

“Chut, c’était fou”, a déclaré Slay. «J’ai vu JB sortir et ensuite, vous savez, j’ai dû sortir pour environ deux pièces. Ce foutu bras a été touché. … J’ai dû me dépêcher et rentrer. Nous avons dû gérer ça.

Bradberry a déclaré que lorsqu’il est entré dans la tente médicale bleue pour faire vérifier sa jambe, il ne pouvait pas voir l’action mais il pouvait toujours entendre les fans. Tant que les fans étaient engagés, il savait que les Eagles étaient suffisamment bien placés pour remporter la victoire.

“C’était un entraînement intense”, a déclaré Bradberry. «C’était presque comme un match de séries éliminatoires. J’espérais juste.

Le jeu le plus important de la série a eu lieu lorsque Josh Sweat a limogé Dak Prescott pour une perte de 11 verges après que les Cowboys aient amené le ballon jusqu’à la ligne des 11 verges des Eagles.

La sueur atteint maintenant jusqu’à 6 1/2 sacs cette saison, mais aucun n’a été plus gros que celui-ci.

« Pas de surprise, pour être honnête. Pas de surprise », a déclaré Jordan Mailata. « Sweaty n’est pas suffisamment reconnu, on ne parle pas assez de lui. J’espère qu’après ce match, ils pourront commencer à parler de lui et à le mettre aux côtés de Micah Parsons et Myles Garrett. Ce gars-là est un excellent coureur de pointe.

Sweat organise également une première célébration du sac. Il a fait cette célébration – essuyant la sueur de son front – après son limogeage avant que Nick Sirianni et le reste de l’équipe d’entraîneurs ne lui crient de revenir sur la ligne.

Le chronomètre tournait toujours et il y avait un match à gagner.

“Je devais organiser une célébration. Je devais l’obtenir”, a déclaré Sweat. « Tout le monde disait : « Nous devons toujours y aller, nous devons toujours y aller ! » »

Après le limogeage de Sweat, il restait encore 11 secondes et les Cowboys avaient le ballon sur la ligne des 22 verges des Eagles. Prescott a lancé un échec lors de la pièce suivante. Puis il y a eu un retard de jeu.

À 5 secondes de la fin, la passe finale a été complétée vers CeeDee Lamb, qui a été arrêté par Slay et Brown sur la ligne des 4 verges. Le ballon s’est en fait libéré et Reed Blankenship, qui avait réussi un énorme plaquage sur la ligne de but plus tôt dans le quatrième, est tombé dessus pour sceller la victoire.

Phew.

Prescott a fini par lancer 374 verges avec 3 touchés et 0 interception. Lamb a capté 11 passes pour 191 verges. Les Cowboys ont totalisé 406 verges offensives et 27 premiers essais.

Mais quand les Eagles ont dû faire quelques arrêts ? Ils l’ont fait.

« À la mi-temps, je pensais que j’avais besoin d’une thérapie. Ensuite, à temps plein, j’ai besoin d’une thérapie », a déclaré Mailata. « La Défense a fait un excellent travail. Quand nous en avions besoin, ils se sont présentés et ont joué. Ils ont fait des pièces de théâtre, mec. Bravo à la défense.

Abonnez-vous à Eagle Eye partout où vous obtenez vos podcasts :

Podcasts Apple | Musique Youtube | Spotify | Piqueuse | Art19 | RSS | Regarder sur YouTube