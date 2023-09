Les Eagles redécouvrent leur jeu au sol pour dépasser les Vikings lors de la semaine 2

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

PHILADELPHIE – Trois drives après le match d’ouverture à domicile des Eagles de Philadelphie, les fans huaient – ​​bruyamment. Et ce qui est étrange, c’est que les huées étaient dirigées contre l’offense. Et ils n’étaient pas immérités.

L’offensive des Eagles a été bâclée pour commencer la saison. Jalen Hurts, le quarterback de 255 millions de dollars, semblait désynchronisé. Ses lancers n’étaient pas cadrés. Sa protection était en train de s’effondrer. Tout cela n’était qu’un gros et horrible gâchis.

Les Eagles ont donc décidé d’essayer quelque chose de différent. Ils ont recommencé à faire ce qu’ils font le mieux.

« Quand vous pouvez trouver un rythme dans le jeu au sol », a déclaré le centre des Eagles Jason Kelce, « Cela peut vraiment vous faire rouler. »

C’est exactement ce qui s’est passé. Les Eagles se sont lancés en attaque avec un touché monstre de 16 jeux et 75 verges au deuxième quart qui comprenait 13 points pour 63 verges. Et cela, bien sûr, s’est terminé par leur furtivité brevetée de quart-arrière pour Hurts afin de leur donner une avance qu’ils n’abandonneraient jamais. Ils ont ensuite totalisé 133 verges en mi-temps et 259 verges dans le match, dont un sommet en carrière de 175 verges par D’Andre Swift, alors qu’ils se frayaient un chemin vers une victoire de 34-28 contre les Vikings du Minnesota.

C’était comme au bon vieux temps, la façon dont ils dominaient la ligne de mêlée et devenaient tout simplement plus musclés que l’opposition. C’est ainsi que le directeur général des Eagles, Howie Roseman, a bâti cette équipe. C’est en grande partie la raison pour laquelle ils sont allés au Super Bowl l’année dernière.

« Quand vous êtes capable de faire courir le ballon, cela rend tout le reste plus facile », a déclaré Kelce. « Lorsque vous pouvez accrocher votre chapeau à une chose, cela rend les autres choses plus faciles à faire. »

C’est vraiment l’une des philosophies fondamentales des Eagles, c’est pourquoi leur performance lors de leur premier match de saison semblait si bizarre. Les Eagles ont gagné 25-20 en Nouvelle-Angleterre, mais n’ont couru que 97 verges et ne ressemblaient pas du tout au poids lourd physiquement imposant qu’ils étaient en attaque la saison dernière. Une partie de cela était due aux entraîneurs, qui ont fait de Kenneth Gainwell (14 courses, 54 yards) leur avance et ont à peine laissé Swift toucher le ballon.

Swift, venu de Détroit lors d’un échange hors saison contre un choix de quatrième ronde, a été contraint d’agir jeudi soir avec Gainwell blessé aux côtes, et il a rapidement montré pourquoi l’ignorer lors du premier match était une grosse erreur. Il a été une force toute la soirée avec ses surprenantes 28 courses. Lors de ce gros entraînement qui a calmé l’offensive des Eagles, il a couru huit fois pour 38 verges.

« La ligne O fonctionnait aujourd’hui », a déclaré Swift. « Ils ont rendu les choses faciles. J’ai juste essayé d’en tirer le meilleur parti. »

Il a reçu l’aide de Boston Scott (cinq courses pour 40 yards) avant de repartir avec une commotion cérébrale, et bien sûr de Hurts (12 courses, 35 yards et 2 touchdowns). Même Rashaad Penny, qui était en bonne santé pour le premier match, a pris quelques clichés en fin de match et a porté trois fois sur neuf verges.

Cela a créé une certaine marge de manœuvre pour que Hurts puisse opérer, et cela l’a clairement calmé. Il a terminé avec des chiffres impeccables : 18 passes sur 23 pour 193 verges et un touché, la plupart après avoir réussi une interception précoce et laide. Une fois que l’offensive s’est installée, il a semblé plus précis, frappant même DeVonta Smith avec une belle passe de touché de 63 verges au troisième quart. Ce ne sont en aucun cas des chiffres de calibre MVP, mais Hurts avait l’air tellement mieux une fois que le jeu précipité lui a donné de l’espace pour respirer. Et tout a commencé avec ce long trajet qui a clairement mis la défense des Vikings sur les talons.

« De toute évidence, ces longs trajets sont une chose difficile à faire à l’entraînement », a déclaré le garde des Eagles Landon Dickerson. « Il faut donc savoir que lorsqu’ils ne remplacent pas les défenseurs, ils se fatiguent. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur les gens. »

Et c’est ce que font les Eagles lorsqu’ils jouent à leur meilleur. Ils font des ravages sur les défenses adverses en les soumettant. Ils n’étaient pas la meilleure équipe de course de la NFL la saison dernière, en partie parce qu’ils ont tellement de bonnes armes dans le jeu de passes qu’ils adorent utiliser. Mais ils ont réussi en moyenne 147,5 verges par match et 4,6 verges par course. Lorsqu’ils voulaient vraiment s’engager dans la course, peu d’équipes pouvaient les en empêcher.

C’est ce qu’ils ont fait aux Vikings jeudi soir. Ils ont reçu beaucoup d’aide des quatre revirements des Vikings, dont un sur la ligne d’un mètre des Eagles lorsque Justin Jefferson est sorti de la zone des buts avec 34 secondes à jouer en première mi-temps. Mais les Eagles ont profité des pauses en frappant les Vikings et en brisant leur volonté. Ils les ont devancés de 259 yards à 28. Et ils ont dominé le temps de possession du match, 39 :28 à 20 :32.

À la toute fin, alors que les Vikings s’étaient rapprochés à 27-21 avec 7:41 à jouer, les Eagles se sont de nouveau retournés au sol et se sont frayé un chemin vers la victoire. Ils ont couru sept fois sur un entraînement de huit jeux, tous par Swift, pour un total de 63 verges. Cela comprenait une course de 43 verges qui a permis à Swift de marquer un touché de 2 verges qui a permis à Philly de mener 34-21 et a essentiellement mis le match hors de portée.

« Vous essayez toujours de mettre vos joueurs dans la meilleure position pour réussir », a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni. « Mais vous voulez bien faire ce que vous faites. Nous avons de la chance de bien gérer le ballon. »

Ils ont semblé l’oublier lors de leur premier match, mais ils s’en sont souvenus contre les Vikings. Ils ont redécouvert la formule offensive qui a si bien fonctionné pour eux la saison dernière et ont exploité leur force, leur ligne offensive. Ils ont toujours été le moteur de l’offensive. C’est le jeu de course qui fait rouler les Eagles.

Et comme ils l’ont prouvé la saison dernière, et encore jeudi soir, une fois qu’ils sont lancés, il est vraiment difficile de les arrêter.